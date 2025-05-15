EGİAD ve ESİAD'dan 'Yapay Zeka Zirvesi'

İZMİR - Ege Genç İş İnsanları Derneği ve Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD), iş dünyasının dijital dönüşümüne rehberlik etmek amacıyla 'Dönüştüren Güç' temalı Yapay Zeka Zirvesi düzenledi. Zirveye katılan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Yapay zekanın getirdiği tüm bilgileri ve teknolojileri sonuna kadar kullanırken, aynı zamanda bu alana yön verecek adımları da atmalıyız" dedi.

Ege Genç İş İnsanları Derneği ve Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD), iş dünyasının dijital dönüşümüne rehberlik etmek amacıyla 'Dönüştüren Güç' temasıyla Yapay Zeka Zirvesi düzenledi. İzQ İnovasyon Merkezinde gerçekleşen etkinlikte bölgedeki sanayiciler, dijitalleşme yolunda ilerleyen şirketlerin temsilcileri, yapay zeka ve yazılım konusunda çalışan girişimciler, yatırımcılar ile yeni trend teknolojilere ilgi duyan gençler bir araya geldi.

Zirvenin açılış konuşmalarını İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı ve ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu gerçekleştirdi. İzmir'i Türkiye'nin teknoloji şehri yapmayı hedeflediklerini ifade eden Vali Elban, "Bu doğrultuda, ilk adımı dijital okuryazarlıkla attık. Geçen yıl başlattığımız kampanya ile ilimizdeki 64 bin öğretmenimizi dijital okuryazar yaptık. Şimdi ise 857 bin öğrencimiz için çalışmalara devam ediyoruz. Amacımız, bu öğrenciler arasından geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirmek. Endişelenmek yerine harekete geçmeliyiz. İzmir'in Türkiye'nin teknoloji lideri şehirlerinden biri olabileceğine inanıyoruz. Tüm bu çabalarla İzmir'i bir teknoloji şehri yapmayı hedefliyoruz. Karamsar değiliz; bu fırsatı değerlendirmek ve liderliği almak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Elban, "Dünyadaki teknolojik dönüşümün son noktası burası ve bu süreç devam ediyor"

Yapay zekanın kullanımı konusunda geç alınmaması gerektiğini söyleyen Vali Süleyman Elban, "Yapay zekanın her şeyin, insanın yerini alacağı ve insanların işlerini kaybedeceği gibi karamsar bir tablo çiziliyor. Ancak ben bu düşüncede değilim; karamsar tarafta yer almıyorum. Pozitif bir bakış açısıyla değerlendiriyorum. Son yıllarda yapay zeka sıkça gündeme geliyor, özellikle pandemi döneminde dijitalleşme öne çıktı. Ancak yapay zeka konusu uzun süredir var. Belki de birkaç yıl sonra bambaşka bir şeyden bahsedeceğiz, ama şu an gündemimizde. Kesin olan bir şey var; Dünyadaki teknolojik dönüşümün son noktası burası ve bu süreç devam ediyor. Önemli olan şu. Biz bu teknolojik gelişmelerin neresindeyiz? 4. ve 5. sanayi devrimini izleyici ve kullanıcı olarak geçirdik. Şimdi de böyle mi devam edeceğiz, yoksa teknolojiyi üreten tarafta mı olacağız? Çünkü bilerek ya da bilmeyerek yapay zekayı zaten kullanıyoruz. Navigasyon, çeviri, sesli komutlar, makyaj uygulamaları, mimarlık programları gibi birçok alanda hayatımızın parçası. Ancak burada bir fark var. Üretilen teknolojiyi kullanıyoruz ama onu üretmiyoruz. Üretilmiş bilgi ve veriler bize sınırlı şekilde sunuluyor. Daha fazlasını elde etmek için ödeme yapıyoruz. Peki, bu verilerin ne kadarını bilmiyoruz? Kendi kendilerine kullandıkları bilgiler bize açılmıyor. Bu nedenle hedefimiz, 1., 2., 3. ve 4. sanayi devrimlerini kaçırdık ama 5. ve 6. sanayi devriminde bu yarışın parçası olmak olmalı. Yapay zekanın getirdiği tüm bilgileri ve teknolojileri sonuna kadar kullanırken, aynı zamanda bu alana yön verecek adımları da atmalıyız" diye belirtti.

Zorlu: "İzmir'in yapay zeka alanında öncü kentlerden biri olması için üzerimize düşen her adımı atmaya hazırız"

İzmir'in yapay zeka alanında öncü kentlerden biri olması için her adımı atmaya hazır olduklarını belirten ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, "Yapay zekada geldiğimiz nokta, insanlık tarihinde belki de benzeri görülmemiş bir eşikte olduğumuzu gösteriyor. Teknolojik tekillik - Singularity olarak adlandırılan ve yapay zekanın insan zekasını aşacağı bu dönüm noktası, bizlere büyük umutlar verirken, ciddi görevler de yüklüyor. Bir yandan hastalıkların tamamen ortadan kalkabileceği, bilgiye sınırsız erişimin mümkün olabileceği, üretkenliğin ötesine geçen bir refah hayal ediliyor. Öte yandan, kontrolün elden çıkabileceği, etik ilkelerin gölgede kalabileceği bir belirsizlik de ufukta görünüyor. Bu nedenle yapay zekaya yalnızca bir teknoloji olarak değil, insanlık değerlerini merkezine alan bir gelecek vizyonu olarak bakmak zorundayız. İzmir'in yapay zeka alanında öncü kentlerden biri olması için üzerimize düşen her adımı atmaya hazırız. Bu çerçevede başta yüksek kaliteli veri merkezleri kurulmasına ihtiyacımız olduğunu belirtmek istiyorum. Start-up'lar, KOBİ'ler, OSB'ler, sanayi ve üniversitelerin dahil olacağı bir yapay zeka ağı kurulması için işbirliklerinin önemine dikkat çekmek istiyorum. Bu dönüşümde yön gösteren, cesaretlendiren, birlikte öğrenen ve üreten bir ekosistemi hep birlikte İzmir'de inşa edebiliriz" sözlerini kullandı.

Özhelvacı: "Yapay zekaya hızla adapte olan şirketler yarının standart belirleyicisi olma fırsatını yakalıyor"

Yapay zekaya yatırım yapmanın artık bir tercih değil; kritik bir rekabet avantajı olduğunu vurgulayan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, "Yapay zeka, yalnızca küresel teknoloji devlerinin değil; şehirlerimizin, iş dünyamızın, kamu kurumlarımızın, yerel yönetimlerimizin, üniversitelerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın da stratejik gündeminde yer almalıdır. Yapay zekaya hızla adapte olan şirketler yalnızca bugünün lideri değil, yarının standart belirleyicisi olma fırsatını yakalıyor. Geç kalanlar ise değişen piyasa şartlarına ayak uydurmakta zorlanarak rekabet güçlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Ancak bu dönüşümde asıl kritik olan yalnızca teknolojiyi kullanmak değil; onu doğru zamanda ve doğru hızla benimsemektir. Yapay zekaya hızlı adapte olan şirketler yalnızca verimliliklerini artırmakla kalmıyor; aynı zamanda rakiplerinin birkaç adım önüne geçiyor. Bu dönüşüm yalnızca büyük ölçekli şirketleri değil; her ölçekte işletmeyi doğrudan etkiliyor. Zirvemiz aracılığıyla şehrimizde ve bölgemizdeki iş dünyasında bu konuda bir farkındalık oluşturmayı ve harekete geçirici bir etki oluşturmayı umuyoruz. Geleceğin ekonomik ve siyasi liderleri, bugün teknolojiye yatırım yapanlar olacaktır" diye konuştu.

Tugay: "İzmir olarak bu teknolojiye hızla uyum sağlamak için çalışıyoruz"

Yapay zeka konusunda muhafazakar olunmaması gerektiğine dikkat çeken Başkan Cemil Tugay, "Göreve başlamadan önce şehrimiz için bir vizyon tanımı yaparken, 'yeni nesil belediyecilik' kavramını ortaya koymuş ve bu çerçevede yapay zeka destekli birim ve ekipler oluşturacağımızı söylemiştim. Bugün, ekip olarak İzmir'i yönetirken yapay zeka teknolojilerini kullanmaya çalışıyoruz ve bazı şeyleri bu sayede daha farklı yapabiliyoruz. Yapay zeka ile ilgili konuşurken önemli bir ayrımı netleştirmemiz gerekiyor. Biz, yapay zeka teknolojisini geliştiren ve üreten bir kent olabilir miyiz, yoksa yalnızca üretilmiş teknolojiyi doğru kullanan bir şehir mi olacağız? İzmir olarak bu teknolojiye hızla uyum sağlamak için çalışıyoruz. Şu anda kesin olan bir şey var: Yapay zekayı kullanan herkes daha başarılı. Bu nedenle İzmir'de herkesin yapay zekayı nasıl daha etkin kullanabileceğini düşünmesi gerekiyor. Bu konuya muhafazakar olmanın anlamı yok" diye ekledi.