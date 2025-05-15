EGİAD ve ESİAD'dan 'Yapay Zeka Zirvesi' - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

EGİAD ve ESİAD'dan 'Yapay Zeka Zirvesi'

EGİAD ve ESİAD'dan 'Yapay Zeka Zirvesi' Ege Genç İş İnsanları Derneği ve Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD), iş dünyasının dijital dönüşümüne rehberlik etmek amacıyla 'Dönüştüren Güç' temalı Yapay Zeka Zirvesi düzenledi.

15.05.2025 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EGİAD ve ESİAD'dan 'Yapay Zeka Zirvesi'

İZMİR - Ege Genç İş İnsanları Derneği ve Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD), iş dünyasının dijital dönüşümüne rehberlik etmek amacıyla 'Dönüştüren Güç' temalı Yapay Zeka Zirvesi düzenledi. Zirveye katılan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Yapay zekanın getirdiği tüm bilgileri ve teknolojileri sonuna kadar kullanırken, aynı zamanda bu alana yön verecek adımları da atmalıyız" dedi.

Ege Genç İş İnsanları Derneği ve Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD), iş dünyasının dijital dönüşümüne rehberlik etmek amacıyla 'Dönüştüren Güç' temasıyla Yapay Zeka Zirvesi düzenledi. İzQ İnovasyon Merkezinde gerçekleşen etkinlikte bölgedeki sanayiciler, dijitalleşme yolunda ilerleyen şirketlerin temsilcileri, yapay zeka ve yazılım konusunda çalışan girişimciler, yatırımcılar ile yeni trend teknolojilere ilgi duyan gençler bir araya geldi.

Zirvenin açılış konuşmalarını İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı ve ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu gerçekleştirdi. İzmir'i Türkiye'nin teknoloji şehri yapmayı hedeflediklerini ifade eden Vali Elban, "Bu doğrultuda, ilk adımı dijital okuryazarlıkla attık. Geçen yıl başlattığımız kampanya ile ilimizdeki 64 bin öğretmenimizi dijital okuryazar yaptık. Şimdi ise 857 bin öğrencimiz için çalışmalara devam ediyoruz. Amacımız, bu öğrenciler arasından geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirmek. Endişelenmek yerine harekete geçmeliyiz. İzmir'in Türkiye'nin teknoloji lideri şehirlerinden biri olabileceğine inanıyoruz. Tüm bu çabalarla İzmir'i bir teknoloji şehri yapmayı hedefliyoruz. Karamsar değiliz; bu fırsatı değerlendirmek ve liderliği almak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Elban, "Dünyadaki teknolojik dönüşümün son noktası burası ve bu süreç devam ediyor"

Yapay zekanın kullanımı konusunda geç alınmaması gerektiğini söyleyen Vali Süleyman Elban, "Yapay zekanın her şeyin, insanın yerini alacağı ve insanların işlerini kaybedeceği gibi karamsar bir tablo çiziliyor. Ancak ben bu düşüncede değilim; karamsar tarafta yer almıyorum. Pozitif bir bakış açısıyla değerlendiriyorum. Son yıllarda yapay zeka sıkça gündeme geliyor, özellikle pandemi döneminde dijitalleşme öne çıktı. Ancak yapay zeka konusu uzun süredir var. Belki de birkaç yıl sonra bambaşka bir şeyden bahsedeceğiz, ama şu an gündemimizde. Kesin olan bir şey var; Dünyadaki teknolojik dönüşümün son noktası burası ve bu süreç devam ediyor. Önemli olan şu. Biz bu teknolojik gelişmelerin neresindeyiz? 4. ve 5. sanayi devrimini izleyici ve kullanıcı olarak geçirdik. Şimdi de böyle mi devam edeceğiz, yoksa teknolojiyi üreten tarafta mı olacağız? Çünkü bilerek ya da bilmeyerek yapay zekayı zaten kullanıyoruz. Navigasyon, çeviri, sesli komutlar, makyaj uygulamaları, mimarlık programları gibi birçok alanda hayatımızın parçası. Ancak burada bir fark var. Üretilen teknolojiyi kullanıyoruz ama onu üretmiyoruz. Üretilmiş bilgi ve veriler bize sınırlı şekilde sunuluyor. Daha fazlasını elde etmek için ödeme yapıyoruz. Peki, bu verilerin ne kadarını bilmiyoruz? Kendi kendilerine kullandıkları bilgiler bize açılmıyor. Bu nedenle hedefimiz, 1., 2., 3. ve 4. sanayi devrimlerini kaçırdık ama 5. ve 6. sanayi devriminde bu yarışın parçası olmak olmalı. Yapay zekanın getirdiği tüm bilgileri ve teknolojileri sonuna kadar kullanırken, aynı zamanda bu alana yön verecek adımları da atmalıyız" diye belirtti.

Zorlu: "İzmir'in yapay zeka alanında öncü kentlerden biri olması için üzerimize düşen her adımı atmaya hazırız"

İzmir'in yapay zeka alanında öncü kentlerden biri olması için her adımı atmaya hazır olduklarını belirten ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, "Yapay zekada geldiğimiz nokta, insanlık tarihinde belki de benzeri görülmemiş bir eşikte olduğumuzu gösteriyor. Teknolojik tekillik - Singularity olarak adlandırılan ve yapay zekanın insan zekasını aşacağı bu dönüm noktası, bizlere büyük umutlar verirken, ciddi görevler de yüklüyor. Bir yandan hastalıkların tamamen ortadan kalkabileceği, bilgiye sınırsız erişimin mümkün olabileceği, üretkenliğin ötesine geçen bir refah hayal ediliyor. Öte yandan, kontrolün elden çıkabileceği, etik ilkelerin gölgede kalabileceği bir belirsizlik de ufukta görünüyor. Bu nedenle yapay zekaya yalnızca bir teknoloji olarak değil, insanlık değerlerini merkezine alan bir gelecek vizyonu olarak bakmak zorundayız. İzmir'in yapay zeka alanında öncü kentlerden biri olması için üzerimize düşen her adımı atmaya hazırız. Bu çerçevede başta yüksek kaliteli veri merkezleri kurulmasına ihtiyacımız olduğunu belirtmek istiyorum. Start-up'lar, KOBİ'ler, OSB'ler, sanayi ve üniversitelerin dahil olacağı bir yapay zeka ağı kurulması için işbirliklerinin önemine dikkat çekmek istiyorum. Bu dönüşümde yön gösteren, cesaretlendiren, birlikte öğrenen ve üreten bir ekosistemi hep birlikte İzmir'de inşa edebiliriz" sözlerini kullandı.

Özhelvacı: "Yapay zekaya hızla adapte olan şirketler yarının standart belirleyicisi olma fırsatını yakalıyor"

Yapay zekaya yatırım yapmanın artık bir tercih değil; kritik bir rekabet avantajı olduğunu vurgulayan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, "Yapay zeka, yalnızca küresel teknoloji devlerinin değil; şehirlerimizin, iş dünyamızın, kamu kurumlarımızın, yerel yönetimlerimizin, üniversitelerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın da stratejik gündeminde yer almalıdır. Yapay zekaya hızla adapte olan şirketler yalnızca bugünün lideri değil, yarının standart belirleyicisi olma fırsatını yakalıyor. Geç kalanlar ise değişen piyasa şartlarına ayak uydurmakta zorlanarak rekabet güçlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Ancak bu dönüşümde asıl kritik olan yalnızca teknolojiyi kullanmak değil; onu doğru zamanda ve doğru hızla benimsemektir. Yapay zekaya hızlı adapte olan şirketler yalnızca verimliliklerini artırmakla kalmıyor; aynı zamanda rakiplerinin birkaç adım önüne geçiyor. Bu dönüşüm yalnızca büyük ölçekli şirketleri değil; her ölçekte işletmeyi doğrudan etkiliyor. Zirvemiz aracılığıyla şehrimizde ve bölgemizdeki iş dünyasında bu konuda bir farkındalık oluşturmayı ve harekete geçirici bir etki oluşturmayı umuyoruz. Geleceğin ekonomik ve siyasi liderleri, bugün teknolojiye yatırım yapanlar olacaktır" diye konuştu.

Tugay: "İzmir olarak bu teknolojiye hızla uyum sağlamak için çalışıyoruz"

Yapay zeka konusunda muhafazakar olunmaması gerektiğine dikkat çeken Başkan Cemil Tugay, "Göreve başlamadan önce şehrimiz için bir vizyon tanımı yaparken, 'yeni nesil belediyecilik' kavramını ortaya koymuş ve bu çerçevede yapay zeka destekli birim ve ekipler oluşturacağımızı söylemiştim. Bugün, ekip olarak İzmir'i yönetirken yapay zeka teknolojilerini kullanmaya çalışıyoruz ve bazı şeyleri bu sayede daha farklı yapabiliyoruz. Yapay zeka ile ilgili konuşurken önemli bir ayrımı netleştirmemiz gerekiyor. Biz, yapay zeka teknolojisini geliştiren ve üreten bir kent olabilir miyiz, yoksa yalnızca üretilmiş teknolojiyi doğru kullanan bir şehir mi olacağız? İzmir olarak bu teknolojiye hızla uyum sağlamak için çalışıyoruz. Şu anda kesin olan bir şey var: Yapay zekayı kullanan herkes daha başarılı. Bu nedenle İzmir'de herkesin yapay zekayı nasıl daha etkin kullanabileceğini düşünmesi gerekiyor. Bu konuya muhafazakar olmanın anlamı yok" diye ekledi.

Kaynak: İHA

Dijital Dönüşüm, Yerel Yönetim, Teknoloji, Etkinlik, Ekonomi, Ege, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EGİAD ve ESİAD'dan 'Yapay Zeka Zirvesi' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in Gazze’deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere’yi mahkemelik etti İsrail'in Gazze'deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere'yi mahkemelik etti
Trump’ın sinyalini verdiği Türkiye’ye F-35 satışı, İsrail’de alarm zilleri çaldırttı Trump'ın sinyalini verdiği Türkiye'ye F-35 satışı, İsrail'de alarm zilleri çaldırttı
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
Evden çalışmak isteyenleri kandırdılar Tam 100 milyon liralık vurgun Evden çalışmak isteyenleri kandırdılar! Tam 100 milyon liralık vurgun
Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu şaşırtan teklif Direkt kabul etti TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu şaşırtan teklif! Direkt kabul etti
NATO’dan Yusuf Dikeç’li sürpriz paylaşım NATO'dan Yusuf Dikeç'li sürpriz paylaşım
CHP’li başkanlar arasında otopark kavgası Mikrofonunu kapattırdı CHP'li başkanlar arasında otopark kavgası! Mikrofonunu kapattırdı
Fenerbahçe’ye müjde Jonathan David, Lille’e veda etti Fenerbahçe'ye müjde! Jonathan David, Lille'e veda etti
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı

14:31
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
14:03
Volkan Demirel Süper Lig’in yeni takımına imzayı atıyor
Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
13:21
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı
13:01
Silahlar nereye teslim edilecek MSB’den PKK’nın feshine dair ilk açıklama
Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama
12:32
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu’na sürpriz Hemen uyarı geldi
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi
19:28
İsmail Kartal’dan ’Fenerbahçe’ye geri döner misiniz’ sorusuna cevap
İsmail Kartal'dan 'Fenerbahçe'ye geri döner misiniz' sorusuna cevap
19:15
Elif Elmas’ın bonservis bedeli cep yaktı
Elif Elmas'ın bonservis bedeli cep yaktı
18:49
İlker Yağcıoğlu, Ali Koç’un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı
İlker Yağcıoğlu, Ali Koç'un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı
18:49
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi İkisinin de nedeni aynı
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı
18:23
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi 7 ton bozulmuş peynir imha edildi
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi
18:13
Trabzonsporlu Batista Mendy’den ayrılık açıklaması
Trabzonsporlu Batista Mendy'den ayrılık açıklaması
18:10
MSB özel izin verdi, Kuzey Irak’taki üs bölgesinin kapıları açıldı
MSB özel izin verdi, Kuzey Irak'taki üs bölgesinin kapıları açıldı
18:00
Premier Lig’de korkutan olay: Awoniyi’nin bağırsakları yırtıldı ve yapay komaya alındı
Premier Lig'de korkutan olay: Awoniyi'nin bağırsakları yırtıldı ve yapay komaya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 14:44:03. #7.12#
SON DAKİKA: EGİAD ve ESİAD'dan 'Yapay Zeka Zirvesi' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.