EIA, Brent Petrol Fiyat Tahminini Yükseltti - Son Dakika
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Ekonomi

EIA, Brent Petrol Fiyat Tahminini Yükseltti

09.07.2025 09:34
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EIA, 2023'te Brent petrolün varil fiyatını 68,89 dolara revize etti. Jeopolitik riskler etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin Brent türü ham petrolün varil fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

Böylece, bu yıl için fiyat tahmini, önceki rapora kıyasla yaklaşık 2,9 dolar artarak 68,89 dolar olarak güncellendi.

EIA'nın "Temmuz 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, petrol fiyatlarına ilişkin yukarı yönlü revizyonun arkasında jeopolitik risklerdeki artış etkili oldu.

Raporda, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken İsrail'in 13 Haziran'da Tahran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesislerle sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlatmasıyla risk priminin belirgin şekilde yükselmesi, revizyonun temel gerekçesi olarak gösterildi.

Ancak bu risk primine rağmen küresel petrol stoklarındaki kayda değer artışın, fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlaması bekleniyor. 2025'in ilk çeyreğinde 75,83 dolar seviyesinde seyreden Brent petrolün varil fiyatının, yılın son çeyreğinde 64,02 dolara gerileyeceği ve 2026 genelinde ise 58,48 dolar olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca raporda, tahminin, OPEC+ grubunun 5 Temmuz'da açıkladığı Ağustos ayı üretim artışı kararından önce tamamlandığı belirtilerek, açıklanan üretim hedeflerinin söz konusu görünüm hazırlanırken varsayılan seviyelerin üzerinde kaldığı ifade edildi.

Bunun yanı sıra gerileyen petrol fiyatlarının bu yıl boyunca üreticilerin sondaj ve kuyu tamamlama faaliyetlerinin yavaşlamasına yol açtığı aktarılan rapora göre, bu doğrultuda ABD ham petrol üretiminin 2025'in 2. çeyreğinde kaydedilen günlük 13,28 milyon varil seviyesinden, 2026'nın son çeyreğinde 13,26 milyon varil seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Yıllık bazda ise üretimin 2025 ve 2026'da günlük ortalama 13,4 milyon varil seviyesinde sabit kalacağı tahmin ediliyor.

Böylece, bu yıl için Brent petrolün ortalama varil fiyatının 68,89 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam, önceki raporda 65,97 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının ise 65,22 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor. Söz konusu rakam, geçen ay 62,33 dolar olarak hesaplanmıştı.

EIA, geçen yıl için Brent petrolün ortalama varil fiyatını 80,56 dolar, WTI ham petrolün fiyatını ise 76,60 dolar olarak açıklamıştı.

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 13 milyon 370 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu rakam geçen yıl yaklaşık 13 milyon 210 bin varil olarak kayıtlara geçmişti.

Öte yandan, bu yıl küresel petrol arzının günlük 104 milyon 610 bin varil, küresel petrol tüketiminin ise günlük 103 milyon 540 bin varil olacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Brent Petrol, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EIA, Brent Petrol Fiyat Tahminini Yükseltti - Son Dakika

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