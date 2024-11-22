Ekim 2024\'te Kurulan Şirket Sayısında Artış

Ekonomi

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ekim ayında kurulan şirket sayısının, bir önceki aya göre yüzde 5,5 arttığını açıkladı.

TOBB'dan yapılan açıklamada, "2024'ün ilk 10 ayında, 2023'ün ilk 10 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 12,2, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 20,8, kurulan kooperatif sayısı yüzde 15 azalmıştır. 2024'ün ilk 10 ayında 2023'ün ilk 10 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 21,2, kapanan kooperatif sayısı yüzde 0,3 artmış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 32,7 azalış olmuştur. Ekim 2024'te, Ekim 2023'e göre kurulan şirket sayısı yüzde 2,8, kurulan kooperatif sayısı yüzde 26,3 azalmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,1 artmıştır. Ekim 2024'te kapanan şirket sayısı 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 8,6, kapanan kooperatif sayısı yüzde 7,1 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6,8 azalış olmuştur. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,5 oranında artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,2, kurulan kooperatif sayısı yüzde 4,8 oranında azalmıştır. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 13,2, kapanan kooperatif sayısı yüzde 40, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 35,9 artış gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verildi.

'YÜZDE 85,9'U LİMİTED ŞİRKET'

Şirket türlerine ilişkin, "Ekim 2024'te kurulan toplam 11 bin 44 şirket ve kooperatifin yüzde 85,9'u limited şirket, yüzde 12'si anonim şirket, yüzde 2,1'i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,8'i İstanbul, yüzde 11'i Ankara, yüzde 5,8'i İzmir'de kurulmuştur. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir. 2024 yılında toplam 94 bin 989 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 82 bin 14 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 66,1'ini, 10 bin 686 anonim şirket ise yüzde 33,9'unu oluşturmaktadır. Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, eylül ayına göre yüzde 27,4 oranında azalmıştır" denildi.

Ekim 2024'te şirket ve kooperatiflerin 3 bin 728'inin ticaret, 1635'inin inşaat ve 1453'ünün imalat sektöründe kurulduğu belirtilerek, "Ekim 2024'te kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 578'i inşaat, 529'u toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 110'u imalat sektöründedir. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 880'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 362'si imalat, 274'ü inşaat sektöründedir. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 597'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 223'ü inşaat, 145'i imalat sektöründedir. Ekim 2024'te kurulan 236 kooperatifin 157'si konut yapı kooperatifi 39'u işletme kooperatifi, 11'i turizm geliştirme kooperatifi olarak kurulmuştur. Ekim 2024'te kurulan 639 yabancı ortak sermayeli şirketin 366'sı Türkiye, 29'u İran, 21'i Almanya ortaklı olarak kurulmuştur. Kurulan 639 yabancı ortak sermayeli şirketin 98'i anonim, 541'i limited şirkettir. 2024 yılında kurulan şirketlerin 802'si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 300'ü ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı ve 295'i işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kurulmuştur. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 75,5'ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır" denildi.