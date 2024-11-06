Ekim'de Rekor Enerji Üretimi

Ekonomi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Ekim ayında ham petrol üretiminde 3 milyon 361 bin 725 varil, doğal gaz üretiminde ise 234 milyon 384 bin 17 metreküp ile tüm zamanların en yüksek rakamlarını yakaladık" dedi.

Bakan Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, "Gerek petrolde gerekse doğal gazda üretime odaklandığımız bir yılı yaşıyoruz. Ekim ayında petrol ve doğal gaz üretimimiz hem aylık hem de günlük bazda yeni zirvelere ulaştı. Ham petrol üretiminde 3 milyon 361 bin 725 varil, doğal gaz üretiminde ise 234 milyon 384 bin 17 metreküp ile tüm zamanların en yüksek rakamlarını yakaladık. Elbette ülkemiz büyüyor, nüfusumuz artıyor, ihtiyaçlarımız çoğalıyor. Yeni sahalarda, yeni aramalarla, yeni sondajlarla hem petrolde hem de doğal gazda üretimimizi artıracağız. Somali'de sismik faaliyetlerine başlayan Oruç Reis örneğinde olduğu gibi farklı kıtalarda yeni rezervler, yeni keşifler için gayret göstereceğiz. Hedefimiz, enerjide tam bağımsız Türkiye" dedi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da ekim ayında, Gabar'daki aylık toplam ham petrol üretiminin 1 milyon 566 bin 214 varil, Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gaz üretiminin 196 milyon 772 bin 874 metreküp olarak gerçekleştiği belirtildi. Aylık toplam petrol üretiminin yüzde 46,6'sının Gabar'dan, doğal gaz üretiminin yüzde 84'ünün Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılandığı ve ekim ayında günlük ortalama petrol üretiminde 108 bin 443 varil, doğal gaz üretiminde 7 milyon 568 bin 242 metreküp ile rekor kırıldığı kaydedildi.