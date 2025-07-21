EKK Toplantısı'ndan Büyüme Hedefleri Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

EKK Toplantısı'ndan Büyüme Hedefleri Açıklaması

EKK Toplantısı\'ndan Büyüme Hedefleri Açıklaması
21.07.2025 14:31
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EKK, Türkiye Yüzyılı için sürdürülebilir büyüme ve rekabet gücünü artırma kararlılığını vurguladı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, Türkiye Yüzyılı'nda kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme hedefimize ulaşmak amacıyla rekabet gücünün ve katma değerli üretimi artıracak politikaları uygulamaya kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, Küresel belirsizliklerin ve bölgesel istikrarsızlıkların arttığı bu dönemde, odağına fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir cari açık ve kalıcı refah artışını alan programı sayesinde ekonominin temelleri güçlenmiş ve dayanıklılığı arttığına dikkat çekildi.

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, ekonomik dengelenmenin sağlıklı biçimde sürdürülmesi amacıyla para, maliye ve gelir politikalarının uyumuna özel bir vurgu yapıldığını belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede, harcamalarda etkinliği ve verimliliği artıracak tasarruf tedbirleri, vergi sisteminde adalet ve etkinliğin güçlendirilmesi ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele alanlarında atılacak somut adımlar belirlenmiştir. Aynı zamanda, yeşil ve dijital dönüşüm hedeflerimiz doğrultusunda sanayi politikalarının geliştirilmesi, nitelikli işgücünün artırılması, altyapı yatırımlarının hızlandırılması ve üretim kapasitesinin güçlendirilmesi önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu hedeflerin kalıcı kazanımlara dönüşebilmesi için afetlere hazırlık, enflasyonla mücadele, mali disiplin, yatırım ortamının iyileştirilmesi, yüksek katma değerli üretim ve ihracat artışı, enerji, ulaştırma, eğitim, sağlık hizmetleri ile işgücü piyasası, sosyal güvenlik ve sosyal yardımlar gibi pek çok alanda kapsamlı yapısal reformlara kararlılıkla devam edilecektir. İklim değişikliğinin giderek artan olumsuz etkileri, yaşanan doğal afetler ve tedarik zincirindeki aksaklıklar; tarımın ve kırsal kalkınmanın önemini daha da artırmıştır. Tarım politikaları, gıda arz güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesi açısından da kritik bir rol üstlenmektedir. Bu kapsamda, kırsal kalkınmayı desteklemek, gençlerin ve kadın girişimcilerin tarımsal üretimde yer almalarını sağlamak amacıyla uygun faizli kredi, destek, hibe ve girişimcilik programları uygulanmaktadır. Ayrıca gençlerin tarım sektörüne yönlendirilmesi için mesleki eğitim programları ve teknoloji odaklı tarım projeleri hayata geçirilmektedir. Böylece tarımsal üretimde verimlilik, kalite ve teknoloji kullanımının artırılması hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de tüketici haklarının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri de ilgili kurumlarımızın iş birliğiyle kesintisiz olarak devam ettiği bildirilen açıklamada, "Piyasa denetimleriyle ürünlerin yasal düzenlemelere uygunluğu kontrol edilmekte, vatandaşlarımızın güvenilir ve kaliteli ürünlere ulaşması sağlanmaktadır. Ayrıca piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleriyle ihracat potansiyelimiz artırılarak Türkiye markasının küresel düzeyde güçlendirilmesine katkı sağlanmaktadır" denildi.

Gerçekleştirilen EKK toplantısında ele alınan temel konulara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmak amacıyla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı yaklaşımla belirlenen ve bir takvim çerçevesinde yürütülen OVP (2025-2027)'deki yapısal tedbirlerin mevcut durumu değerlendirilmiş; çalışmaların hızlandırılmasına yönelik atılabilecek ilave adımlar istişare edilmiştir. Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla gençlerin tarıma yönlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar gözden geçirilmiş; tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve çiftçi destek mekanizmaları kapsamında ilave adımlar değerlendirilmiştir. Ülkemizdeki piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerindeki mevcut durum ile uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alınmış; bu alandaki etkinliğin artırılması için atılması gereken adımlar ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler Kurul üyeleriyle paylaşılmıştır. Türkiye Yüzyılı'nda kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme hedefimize ulaşmak amacıyla rekabet gücümüzü ve katma değerli üretimi artıracak politikaları uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz. Güçlü üretim kapasitesi, genç ve dinamik işgücü, stratejik coğrafi konumu ve istikrarlı ekonomi politikaları sayesinde ülkemizin küresel ekonomideki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi EKK Toplantısı'ndan Büyüme Hedefleri Açıklaması - Son Dakika

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