Halk Ekmek'e zam mı geliyor? İBB'den iddialara cevap geldi

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Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, dün yaptığı açıklamada, aralık ayı gelmeden İstanbul'da 5 TL'ye satılan ekmeğin fiyatının zamlanarak 7.5 TL'ye çıkacağını duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN YANITLADI

İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Halk Ekmek'e yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını açıkladı.

İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama.

"3 TL'DEN HALKIMIZA SAĞLIKLI EKMEĞİ ULAŞTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Nama, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Artan maliyetlere rağmen İBB Halk Ekmek olarak yıl sonuna kadar zam yapmayacağız. 3 TL'den halkımıza sağlıklı ekmeği ulaştırmaya devam edeceğiz."