Ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde Ticaret Bakanlığı'ndan olumlu görüş aranmasına yönelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ekmek ve simit fiyatı ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilecek. Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından sonra Birlik tarafından onaylanacak.
İşte Resmi Gazete'de yayımlanan karar:
Son Dakika › Ekonomi › Ekmek ve simide bakanlığın onayı olmadan zam yapılamayacak - Son Dakika
Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazisinin linyit maden sahası olarak kullanılması için yapılan kamulaştırma kararı, Cumhurbaşkanı tarafından yürürlükten kaldırıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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