2020'de Avrupa'da 100 milyon kişi yoksulluk riski altında yaşadı

Avrupa Birliği'nde (AB) geçen yıl yaklaşık 100 milyon kişi yoksulluk riskiyle karşı karşıya kaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2020 yılında yoksulluk ya da sosyal dışlanma riski altında yaşayan vatandaşlara ilişkin verileri yayımladı

Buna göre, AB'de geçen yıl nüfusun 21,9'u yoksulluk ya da sosyal dışlanma riskiyle karşılaştı ve AB ülkelerinde toplam 96,5 milyon kişi yoksulluk sınırında yaşadı.

Yoksulluk sınırında yaşayanların oranının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 35,8 ile Romanya, yüzde 33,6 ile Bulgaristan, yüzde 27,5 Yunanistan ve yüzde 27 ile İspanya oldu.

Yoksulluk veya sosyal dışlanma oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 11,5 ile Çekya, yüzde 13,8 ile Slovakya, yüzde 14,3 ile Slovenya ve yüzde 15,8 ile Hollanda olarak belirlendi.

Söz konusu yoksulluk oranı Almanya'da yüzde 22,5, Fransa'da yüzde 18,9 ve Belçika'da yüzde 20,4 seviyesinde ölçüldü.