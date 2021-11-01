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2022 yılında 1.6 milyon kruvaziyer yolcusu bekleniyor - Son Dakika

2022 yılında 1.6 milyon kruvaziyer yolcusu bekleniyor

01.11.2021 11:11
2022 yılında 1.6 milyon kruvaziyer yolcusu bekleniyor

Önümüzdeki yıl Kuşadası'na 500'ün üzerinde gemi ile 800 bin yolcu, İstanbul'a ise 200 gemi ile 700 bin yolcu beklerken kruvaziyer gemilerin uğrak yaptığı diğer limanlar da dikkate alındığında 850-900 gemi ile 1.6 milyon yolcunun Türkiye'ye seyahat edeceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki yıl Kuşadası'na 500'ün üzerinde gemi ile 800 bin yolcu, İstanbul'a ise 200 gemi ile 700 bin yolcu beklerken kruvaziyer gemilerin uğrak yaptığı diğer limanlar da dikkate alındığında 850-900 gemi ile 1.6 milyon yolcunun Türkiye'ye seyahat edeceği tahmin ediliyor.

Ülkelerin ekonomilerinde önemli bir yeri bulunan turizmin en büyük gelir kalemlerinden olan kruvaziyer sektörü, geleneksel turizm anlayışı olan deniz-kum-güneş aktivitelerine bir alternatif sunuyor. Kruvaziyer turizminin ana limanlarından olmayı hedefleyen Türkiye, 2016 yılından itibaren yaşadığı düşüşü, Galataport İstanbul'un açılmasıyla yine zirveye taşımayı hedefliyor. Sektörün gemi seferleri açısından bakıldığında 1.623 gemi seferi ve 2.19 milyon yolcu ile en iyi yılının 2011 olduğunu dile getiren liman işletmecileri derneğinin başkanı Hakan Genç, "Yolcu sayısı bakımından ise bin 542 gemi seferi ve 2.24 milyon yolcu ile 2013 en iyi yılımız olmuştu. 2016 yılının ikinci yarısında başlayan kruvaziyer turizmindeki düşüş yavaş yavaş tersine dönmeye başladı. Öyle ki 2021 yılı sonuna kadar Kuşadası'na 42, İstanbul'a da 15 geminin sefer yapmasını bekliyoruz. Önümüzdeki yıl ülkemizin öncü limanları olan Kuşadası'na 500'ün üzerinde gemi ile 800 bin yolcu, İstanbul'a ise 200 gemi ile 700 bin yolcu beklerken kruvaziyer gemilerin uğrak yaptığı diğer limanlar da dikkate alındığında 850-900 gemi ile 1.6 milyon yolcunun ülkemize seyahat edeceğini tahmin ediyoruz. Bu rakamlar sektörün daha da hareketleneceğini, kruvaziyer rotalarında Türkiye'nin rolünün daha da ön plana çıkaracağını gösteriyor. 2023 hedefi ise 2015 yılı öncesi istatistiklerine ulaşmak" dedi.

"Türkiye'nin ana liman potansiyeli yüksek"

Stratejik bir yaklaşımla kısa sürede oluşturulacak planlamalar ile Türkiye'nin 'Ana Liman' olabileceğinin altını çizen Genç, sözlerine şöyle devam etti: "Ana liman oluşturma potansiyeli en yüksek olan kentlerin başında İstanbul, Antalya ve İzmir geliyor. Kruvaziyer sektöründe, seyahatlerin başlangıç ve bitiş noktası olan limanlar "ana liman" olarak tanımlanıyor. Seyahatine ana limandan başlayıp bitiren kruvaziyer yolcuları, günübirlik gelen transit bir yolcunun 4 katı, şehre diğer yollardan gelen bir turistin ise 8 katı kadar alışveriş ve yeme içme harcamasına ek olarak konaklama ve uçuş harcaması yapıyor. Türkiye'nin gelişmiş Kruvaziyer Liman İşletmeciliği ile yolcu taşımacılığı alanında uluslararası bir merkez haline gelmesi, en az havayolları taşımacılığındaki konumumuz kadar önemli ve stratejik bir gerekliliktir." - İSTANBUL

2022 yılında 1.6 milyon kruvaziyer yolcusu bekleniyor

Kruvaziyer, İstanbul, Türkiye, Gemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 2022 yılında 1.6 milyon kruvaziyer yolcusu bekleniyor - Son Dakika Ekonomi


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