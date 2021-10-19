Üye Girişi
7. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi - Son Dakika

7. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi

19.10.2021 13:38
7. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, "Dünya tarım ve gıda sistemleri, herkesin her yerde yeterli ve erişilebilir yiyecek ve gıdaya kavuşması için yapılandırılmak durumunda.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, "Dünya tarım ve gıda sistemleri, herkesin her yerde yeterli ve erişilebilir yiyecek ve gıdaya kavuşması için yapılandırılmak durumunda." dedi.

Gutu, Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle, Sürdürülebilirlik Akademisi ve TÜGİS iş birliğinde çevrim içi düzenlenen 7. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam konusunun tüm dünya için önemli olduğunu vurguladı.

Dünya tarım ve gıda sistemlerinin, herkesin her yerde yeterli ve erişilebilir yiyecek ve gıdaya kavuşması için yapılandırılmak durumunda olduğunu belirten Gutu, şunları kaydetti:

"Böyle bir yaşam çerçevesinde dünya güvenliği ve beslenme konusunda 2021 rakamları, bize gıda ve tarım sistemlerimizi dönüştürmek gerektiğini söylüyor. 2021 SOFI raporuna göre, açlık, yetersiz beslenme ve gıdanın güvensizliği bütün dünyada artmakta. 2020'de 811 milyon kişi açlıkla karşı karşıyaydı. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ı şu anda sağlıklı beslenmeye erişimi olmayan bir yapıda. Nesil farkı, cinsiyet ayrımı çok artıyor, harcanan kaynaklarla trilyonlarca dolar kayboluyor.

Bir taraftan 2050'de 10 milyara ulaşması beklenen dünya nüfusunu mutlaka besleyebilmemiz, diğer taraftan da gezegenimizi koruyabilmemiz gerekiyor. Bunlar; uzun vadeli dayanıklılık oluşturmak ve yiyecekleri, gıdayı nasıl ürettiğimiz, nasıl tükettiğimizi dönüştürmekle ilgili. Bu da şu andaki mevcut gıda ve tarım sistemlerimizi dönüştürmemizi gerektiriyor."

"Kaynakların kıt hale geldiği bir dönemde, gıda üretiminin yüzde 70 artacak olması ciddi bir baskı"

Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan da zirve kapsamında düzenlenen "Geleceğin Gıda Sanayini Şekillendirmek" panelinde yaptığı konuşmada, gıda sektöründe dünyada birçok konuda kaynakların yavaş yavaş kıt kaynaklar haline gelmeye başladığını ifade etti.

Buyurgan, devamla şunları kaydetti:

"Bunun getirdiği, bütün sektörlerin üzerinde ciddi bir baskı var. Gıda sektörüyle ilgili en önemli tehditlerden ve risklerden bir tanesi global nüfus artışı, şehirleşme ve yaşlanan nüfus. Bu gıda sektörü için gerçekten ciddi önem arz ediyor. Dünya nüfusunun 2050'ye doğru her yıl yüzde 3,8 artacağı öngörülüyor. Bu artan nüfusu beslemek için de gıda üretiminin 2050 yılında bugüne göre yüzde 70 daha artması gerekiyor. Kaynakların bir yandan da kıt hale geldiği bir dönemde, gıda üretiminin yüzde 70 artacak olması ciddi bir baskı.

Öte yandan, tüm dünyada tarımsal bölgelerden şehirlere doğru ciddi bir göç var. Bizim ülkemizde de, dünyada da böyle ve bu göç çok hızlanarak artıyor. Tarım nüfusunun da yaşlandığını var sayarsak gıda üretiminin önünde ciddi bir risk olduğu aşikar. Dünyada gıda fiyatları hızla artmaya devam ediyor. Buna ilave olarak bir de geçmişte olmayan, yine son dönemde çok gündemde olan lojistik kaynaklı sıkıntılar var."

Diğer risk faktörlerine de işaret eden Buyurgan, doğal kaynakların kıtlığı, rekabet, iklim değişikliği gibi konuların da önemli olduğunu vurguladı.

Dünyada ve Türkiye'deki su sorununa değinen Buyurgan, tüm bu sıkıntıların içinde en önemli çözümlerden birinin tarımsal üretim ve inovasyon olduğunu vurguladı.

Ülker olarak yetiştirdikleri Aliağa buğdayı hakkında bilgi veren Buyurgan, "AR-GE çalışmamız tam 13 yıl sürdü. Geçen yıl bu tohumumuzun patentini de aldık. Ülker olarak bizim en önemli ham maddemiz buğday. 2023 yılına geldiğimizde ihtiyacımızın yüzde 50'sine yakınını Aliağa buğdayıyla karşılamayı planlıyoruz." dedi.

"DNA'mızda israfsız şirket modeli var"

Mete Buyurgan, gıda kayıpları ve israfların önemine dikkati çekerek, dünyada şu anda kayıp ürün ve gıda oranının çok yüksek olduğunu vurguladı.

Tarladan tüketiciye gıda kayıpları ve israfının toplam gıda üretiminin üçte biri seviyesinde olduğunu aktaran Buyurgan, Ülker olarak bu konuya çok önem verdiklerini, DNA'larında "israfsız şirket modeli" bulunduğunu söyledi.

Kovid 19 sürecindeki tüketici davranışlarına değinen Buyurgan, şunları kaydetti:

"Son dönemde, özellikle bu pandemiyle beraber tüketici trendlerinde ciddi değişiklikler olduğunu tüm dünya genelinde gözlemledik. Ülker'de yılda 500'ün üzerinde tüketici araştırması yapıyoruz. Son dönemde salgınla beraber dünyadaki sokağa çıkma yasakları tüm dünya genelinde tüketici davranışlarında değişikliklere sebep oldu. Artık restorana gidemeyen, o dönemde dışarıda vakit geçiremeyen tüketiciler, evi bir eğlence merkezi haline getirmeye, restoran alışkanlıklarını evlere doğru taşımaya gayret etti. Dolayısıyla ambalaj boyutları, vesaireler buna göre değişti.

Birçok tarafta, sağlıkla ilgili, beslenmeyle ilgili trendler de, bilinç de çok artıyor. Tüketiciler her ne olursa olsun hiçbir şekilde beğendikleri ürünlerin tadından taviz vermiyor, bu hiç değişmeyen bir faktör. Bunun yanında inovasyon tarafı çok önemli. Tüketiciler, farklı tatlara çok açık olmaya başladı. Tüketiciler yeni ürünleri de hızlı bir şekilde, sık bir şekilde görmek istiyor ve deniyor. Eskiden daha tutucu olan tüketiciler. şimdi yeni tatlara, yeni ambalajlara çok daha fazla önem gösteriyor."

Gıda Ve Tarım Örgütü, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 7. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor 13:34 Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor Grip tehdidi yayılıyor! Belirtileri normal gribe benziyor ama hastalık çok daha ağır seyrediyor 13:31 Grip tehdidi yayılıyor! Belirtileri normal gribe benziyor ama hastalık çok daha ağır seyrediyor Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi 13:22 Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi
Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor 12:39 Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor 12:29 TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? 12:06 Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?
Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor 11:53 Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor Son Dakika! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu tavsiyesi verdi: Bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yor 11:18 Son Dakika! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu tavsiyesi verdi: Bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yor

Son Dakika Haberleri
13:36 Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor
13:34 Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor
13:32 Milli futbolcunun babası Hüseyin Çalhanoğlu tatil için geldiği memleketinde tilkiyi eliyle besledi
13:30 Grip tehdidi yayılıyor! Belirtileri normal gribe benziyor ama hastalık çok daha ağır seyrediyor
13:26 Manchester United'da ya Ronaldo gidecek ya da hoca
13:21 Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi
13:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı
12:38 Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor
12:37 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
12:28 TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor
Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor         
13:36
Milli futbolcunun babası Hüseyin Çalhanoğlu tatil için geldiği memleketinde tilkiyi eliyle besledi Milli futbolcunun babası Hüseyin Çalhanoğlu tatil için geldiği memleketinde tilkiyi eliyle besledi         
13:32
Manchester United'da ya Ronaldo gidecek ya da hoca Manchester United'da ya Ronaldo gidecek ya da hoca         
13:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı         
13:07
İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor         
12:32
Bakire değil diye öldürdükleri kardeşi bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı Bakire değil diye öldürdükleri kardeşi bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı         
12:07
Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor         
11:54
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak         
11:17
Sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt'un bir kişiye saldırdığı anlar kameraya yansıdı Sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt'un bir kişiye saldırdığı anlar kameraya yansıdı         
10:59
Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı         
10:54
İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor         
10:40
Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı         
10:02
Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı         
09:58
Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı         
09:52
Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için etkili kar yağışı alarmı         
08:08
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı         
07:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 13:43:29. #1.13#
SON DAKİKA: 7. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement