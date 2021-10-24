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Adres Patent Antalya şubesini açtı - Son Dakika

Adres Patent Antalya şubesini açtı

24.10.2021 14:44
Adres Patent Antalya şubesini açtı

Adres Patent, Akdeniz Bölgesi'ndeki etkinliğini artırmak amacıyla Antalya'da şube açtığını duyurdu.

Adres Patent, Akdeniz Bölgesi'ndeki etkinliğini artırmak amacıyla Antalya'da şube açtığını duyurdu. Reel sektörün sınai mülkiyet hakları konusundaki taleplerini karşılamak hedefiyle faaliyet gösteren şirketin yeni şubesinin açılış törenine hem kamu hem de özel sektör alanından birçok kurum katıldı.

Açılışa, Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCiTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Antalya Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ayşe Odman Boztosun ile kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren birçok temsilci katıldı.

Antalya'nın Türkiye için tarım deposu olduğunu dile getiren Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, "Şehir, tanıtım noktasında da önemli bir değere sahip. Markalaşma konusunda ilk beşte yer alan kent, sanayi alanında de ciddi hamleler yapmaya başladı. Öte yandan coğrafi işaretli ürünler konusunda birçok değeri bünyesinde barındıran Antalya, tarım turizm ve teknoloji yatırımlarıyla birlikte katma değerli üretimler yapıyor. Biz de bu üretimlere sınai mülkiyet hakları alanında katkı sağlayarak, Antalya'nın Akdeniz bölgesinin üretim merkezi haline gelmesinde rol oynayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

KENTTE 2021 ÖZELİNDE 1040 PATENT BAŞVURUSU YAPILDI

Adres Patent Yönetim Kurulu Başkanı Av. Ali Yüksel, tarım, turizm ve teknoloji başta olmak üzere Türkiye'nin patent alanında önemli hamleler yaptığını dile getirerek, "Türkiye fikri sınai ve mülkiyet hakları alanında hak ettiği yerde değil. Avrupa'da birçok ülke 1 milyon patent hedefini yıllar önce yakaladı. Biz de bu hedefi yakalayabiliriz. Diğer yandan dünyanın en zengin ülkelerine baktığımız zaman patent ve teknoloji alanlarında da iyi seviyelerde olduğunu görüyoruz. Yapılan bir araştırma, ihracatta 1 patentin ülkeye 2,2 milyon dolarlık bir katkı sağladığını ortaya koydu" dedi.

Türkiye'nin kilogram başı ihracat değerinin iki yıl önce 1,2 dolar seviyelerinde yer aldığını anımsatan Yüksel, "Bizim kilogram başı ihracat değerimizi artırmamız dış borcumuzun kapanmasıyla doğru orantılı. Bu noktada daha fazla katma değerli üretimler yapmalıyız" dedi.

Antalya'nın fikri, sınai ve mülkiyet hakları alanındaki yerinden bahseden Yüksel, "Antalya'da bu yıl 1040 patent başvurusu yapılmış ve marka konusunda da 46 bin işlem gerçekleştirilmiş. Bu rakam birçok ilimize göre oldukça iyi ancak Antalya'nın potansiyeli için yeterli değil, bu rakamları hep birlikte yukarı çekmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

KENTİN TEKNOLOJİDE ÇAĞ ATLATACAK PATENTLERİ OLMALI

Antalya'nın ülke ekonomisine katkı sağlayan önemli iller arasında yer aldığını anlatan Yüksel, "Kent, 3T olarak belirlediği hedefler kapsamında tarım, turizm ve teknoloji alanlarıyla doğru orantılı olarak globalde markalaşmış şirketler çıkaramamış. Kentin teknolojide çağ atlatacak patentleri olmalı. Ayrıca Antalya 2020 de 200 civarında faydalı model ve patent başvurusu yapmış. Bu sayı 10 yıl önceye göre yüzde 100 artmış ama benzer ekonomideki ilerimizle karşılaştırınca zayıf kalmaktadır. 2020'de 5 bin civarında marka başvurusu da yetersiz bu sayı en az 30 bin olmalı. Adres patent olarak bu hedefleri yakalamada Antalya için çalışacağız. Ticaret ve sanayi odasıyla, üniversitelerle, belediyelerle yapacağımız iş birlikleriyle kentin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacağız" dedi.

"SINAİ MÜLKİYET HAKLARI ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI BÖLGEDE HIZLANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Adres Patent Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Çavuşoğlu, Antalya'nın marka başvuruları konusunda önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekerek, "Şehir, aynı zamanda tarımın üretim üsleri arasında. Tohumculuk alanında bölgede önemli çalışmalar var. Ayrıca kent, Türkiye'nin yöresel ürünlerin sergilendiği bir merkez. Sanayi alanındaki katma değeri artırmak adına buradaki sınai mülkiyet hakları alanındaki çalışmaları bölgede hızlandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Antalya'nın marka şehir olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, kentteki güçlü yönlerinin öne çıkarılması ve zayıf yönlerin ise iyileştirilmesi gerektiğini bildirdi.


Adres Patent Antalya şubesini açtı
Adres Patent Antalya şubesini açtı
Adres Patent Antalya şubesini açtı
Adres Patent Antalya şubesini açtı
Adres Patent Antalya şubesini açtı

Akdeniz Bölgesi, Antalya, Akdeniz, Patent, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Adres Patent Antalya şubesini açtı - Son Dakika Ekonomi


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