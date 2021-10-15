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Antalya'da Hicaz narı yüz güldürüyor - Son Dakika

Antalya'da Hicaz narı yüz güldürüyor

15.10.2021 14:06
Antalya'da Hicaz narı yüz güldürüyor

Türkiye'nin en önemli 'Hicaz' narı üretim merkezi Döşemealtı ilçesinde hasat başladı.

Türkiye'nin en önemli 'Hicaz' narı üretim merkezi Döşemealtı ilçesinde hasat başladı. Geçen yıla oranla yüzde 20 rekolte kaybının olduğu ilçede 25 bin ton üretimden yaklaşık 100 milyon TL'lik gelir bekleniyor.

Tarım kenti Antalya, örtü altı sebze meyveciliğin yanı sıra nar üretimi ile de son yıllarda adından söz ettirmeye başladı. 'Hicaz' narının en önemli üretim yeri ise Döşemealtı ilçesinin Çığlık Mahallesi'nde yer alıyor. İlçedeki kırmızı nar olarak da bilinen Hicaz narı tadı, rengi ve aromasıyla Türkiye'de olduğu kadar yurt dışından da rağbet görüyor. Ekim ayının ilk haftasından başlayan nar hasadı kasım ayının başına kadar devam ediyor. Binlerce dönüm nar arazisindeki hasat sabah erken saatlerde başlayıp akşam saatlerine kadar sürüyor. Her bahçeye giren yaklaşık 50 ile 100 arasında değişen işçiler, her narı boyutuna göre makas ile kesip kasalıyor. Kasalanan narlar traktörler aracılığıyla kamyona yüklenip daha sonra işleme tesisine götürülüyor. Burada son kez işlenen narlar daha sonra paketlenip başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Orta Doğu ülkelerine de ihracatı yapılıyor. Bu yıl nar üretiminde geçen yıla oranla yüzde 20 düşüş yaşandı. Kaliteli narın kilogram fiyatı 3-4 TL, meyve suyuna gidecek olanların fiyatı ise 1-1.5 TL olarak belirlendi. Üretici fiyattan memnun kalırken, girdi maliyetlerinin yüksek olmasından yakındı. Döşemelatı ilçesinden bu yıl 25 bin ton nardan, yaklaşık 100 milyon TL'lik gelir beklendiği belirtildi. Antalya, Türkiye'nin nar üretiminin yüzde 25'ini karşılıyor.

"Rengi ve aroması güzel"

Nar üreticisi Muhammet Solaklar, 100 dönüm alanda nar üretimi yaptığını belirterek, bu yıl rekoltede geçen yıla oranla yüzde ile 25 arası bir düşüşün olduğunu belirtti.

Tarlada nar alım fiyatlarının yüksek gibi görünse de girdi maliyetlerinin ciddi oranda arttığını dile getiren Solaklar, " Geçen yılki verilen fiyatla aynı gibiyiz. İklim şartları da bizi olumsuz etkiliyor. Bu bölgenin narında ayrı bir renk ve aroması var. Avrupa ülkelerinden ciddi talep görüyor. Bizim nazımızın cins, çekirdekli hicaz narıdır. Dünyanın tüm ülkelerinde ihraç edebilecek konumdayız. AB ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, İskandinav ülkelerine narlarımız gidiyor" diye konuştu.

"Kilogram fiyatı 3-4"

Tarlada narın kilogramının 3.5 ile 4 TL arasında alımının gerçekleştirildiğini ifade eden Solaklar, " Meyve suyuna gidecek olan 1 ile 1.5 TL arasında alıcı buluyor. Fiyatlar geçen yıla göre iyi görünüyor ama maliyetlerimiz arttı. Bu yıl 5 TL'den vermemiz gerekirdi ama olmadı. Girdi maliyetlerinin yüksek olması memnuniyetimizi düşürüyor" dedi.

"Ay sonuna kadar hasat"

Nar hasadının bu ekim ayının ilk haftası başladığını ve bu ayın sonuna kadar devam edeceğini dile getiren Muhammet Solaklar, " 20 günü geçtiği an hasat zorlaşıyor. Meyveler çatlıyor. O nedenle hasat dönemi çok kısa sürüyor" dedi.

"100 milyonluk gelir"

Solaklar, Döşemealtı'nda iyi tarım uygulamalarıyla kalıntısız ihracatlık ürün ürettiklerinin altını çizdi.

Solaklar,25 bin tonun üzerinde bir rekolte ile 100 milyona yakın bir rakımın ilçe tarımına katkı sağlayacağını belirtti.

Solaklar, bu yıl yaşadıkları su sıkıntısının çözülmesi ve girdi maliyetlerinin düşürülmesinin çiftçilere büyük katkı sağlayacağını bildirdi.

"Allah bereket versin"

30 dönümlük alanda nar üretimi yapan Ali Ayçiçek, hedeflerinin kaliteli ürün üretim yurt dışına satmak olduğunu kaydetti.

Üretiminin bu yıl geçen yıla oranla yüzde 20 civarında düşük olduğunu kaydeden Ayçiçek, " Kalitemiz iyi fiyatlar 3 ile 4 TL bandında gidiyor. Kaliteli ürettiğiniz mala daha yüksek fiyat isteyebiliyorsanız. Döşemealtı ilçesi kalite ve renk bakımından bilinen bir yer. Görüldüğü gibi rengimiz kıpkırmızı. Fiyatlara yine de Allah bereket versin" dedi. - ANTALYA

Döşemealtı, Türkiye, Antalya, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Hicaz narı yüz güldürüyor - Son Dakika Ekonomi


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