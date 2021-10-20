Apa Barajı Sulaması Kanal Rehabilitasyonu Projesi ile su kaybının önüne geçilecek

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Apa Barajı Sulaması Kanal Rehabilitasyonu Projesi'nin kısa sürede hayata geçirileceğini belirterek, projeyle 14 bin hektar alanın tarıma kazandırılacağını ve 1500 çiftçi ailenin mağduriyetinin engelleneceğini ifade etti.

Altunyaldız, AA muhabirine, iklim değişikliği ve küresel ısınmadan kaynaklanan kuraklık ve olağanüstü meteorolojik risklerin arttığını söyledi.

İklim değişikliğiyle mücadelede suyun etkin ve verimli kullanımının öneminin arttığına işaret eden Altunyaldız, tarımda su verimliliğinin sağlanmasının ülkeye katma değer sağlayacağını dile getirdi.

Altunyaldız, Türkiye'de tüketilen suyun 3'te 2'sinin tarımsal faaliyetlerde kullanıldığına dikkati çekerek, "Tarımda sulama faaliyetleri sırasında su kaybının oluşması, su kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini tehlikeye atıyor. Toplam tüketimimizde çok büyük bir paya sahip tarımsal faaliyetlerde sulama verimliliğinin ve tasarrufunun artırılmasıyla beraber hem su kayıplarını azaltmayı hem de mevcut kaynaklarımızı gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir şekilde aktarmayı hedefliyoruz." dedi.

28,1 kilometrelik toprak kanal betonla kaplanacak

Türkiye'nin tarımsal üretiminde merkez konumundaki Konya Ovası'nın suyla buluşturulmasının önemini vurgulayan Altunyaldız, şunları kaydetti:

"Apa Barajı Sulama Kanal Rehabilitasyonu Projesi'nin hayata geçirilmesine yönelik süren çalışmalar sonunda meyvesini verdi. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 30 milyon lira, Konya Büyükşehir Belediyemizin 4 milyon lira ve Karatay Belediyemizin yine 4 milyon lira finansman desteğiyle iyi bir takım çalışmasının ürünü olan proje, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü tarafından kısa zamanda hayata geçirilecek. Toplamda 28,1 kilometrelik toprak kanal betonla kaplanarak su kaybının önlenmesinin hedeflendiği projeye destekleri ve onayları için tüm Konyalı çiftçilerimiz adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyorum."

Yıllık 250 milyon liralık katma değer

Altunyaldız, projeyle su kaybının önleneceğini dile getirerek, "Projeyle 14 bin hektar alanı tarıma kazandırıyoruz ve 1500 çiftçi ailemizin mağduriyetinin önüne geçiyoruz. Su kaybını önlerken ayrıca yerleşim yerlerinde suyun adaletli paylaşımını sağlayacağız. Apa Barajı Sulama Kanal Rehabilitasyonu Projesi ile ülkemize yıllık 250 milyon liralık ilave katma değer sağlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.