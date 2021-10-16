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Son dakika haber: Askeri birlikler milli teknolojilerle korunuyor (1) - Son Dakika

Son dakika haber: Askeri birlikler milli teknolojilerle korunuyor (1)

16.10.2021 11:20

Edinilen son dakika gelişmesine göre Askeri birliklerin çevre güvenliği, Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen milli teknolojilerin kullanıldığı Entegre Ağ Destekli Güvenlik Sistemi ile sağlanıyor.

Askeri birliklerin çevre güvenliği, Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen milli teknolojilerin kullanıldığı Entegre Ağ Destekli Güvenlik Sistemi ile sağlanıyor.

Radar ve askeri elektronik sistemleri geliştiren HAVELSAN Teknoloji Radar Sanayi ve Ticaret AŞ (HTR), ağ destekli güvenlik sistemleriyle de kritik askeri ve sivil tesislerin güvenliğinde görev alıyor.

HTR Yönetim Kurulu Başkanı Macit Arslan, AA muhabirine, şirketin 1990'da Fransız ortaklı olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığının uzun menzilli radar ihtiyacını karşılamak üzere kurulduğunu ve 2001'de HAVELSAN'nın hisselerini almasıyla milli bir şirket haline geldiğini söyledi.

Radar ve kablajla başlayan şirket faaliyetlerinin elektronik kart, altyapı ve ağ güvenlik sistemleriyle genişlediğini anlatan Arslan, bu kapsamda Hava Kuvvetlerinin kullandığı TRS-22XX radarının modernizasyonu ve bakım-işletme faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini, Türkiye'deki NATO radarlarının bakım ve onarımını yaptıklarını ifade etti.

Arslan, farklı şirketlerle iş birliği halinde her türlü radar üretim altyapısına sahip entegre bir tesis olarak üretimler gerçekleştirip, ihtiyaç sahiplerine teslim ettiklerini belirtti.

Askeri ve sivil müşteri ihtiyaçlarına yönelik olarak Entegre Ağ Destekli Güvenlik Sistemi çözümleri sunduklarına işaret eden Arslan, şöyle konuştu:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın 150'den fazla birliğinde ağ destekli güvenlik sistemlerini kurmaktayız. Üs bölgeleri sabit veya modüler olabilir. Optik ve diğer sistemleri kullanarak tehdit olabilecek her türlü bilgiyi operatörün önüne getirebilmekteyiz. Bu bilgiler incelenmekte ve çeşitli analizler yapılabilmektedir. Antalya Havalimanı'nın aralarında bulunduğu 6 havalimanının ağ güvenlik sistemi de HTR tarafından kurulmuştur."

Millileştirilen SWIR kamerayla sis perdesi kalkıyor

Milli bir çözüm olan Erken İkaz Sistemi Erisis'te sensörlerden alınan bilgilerin toplandığını ve tehdit durumlarında ikaz üretilmesinin sağlandığını dile getiren Arslan, şirketin bir diğer milli ürünü olan SWIR kısa dalga boylu kızılötesi kamera sistemine ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Millileştirdiğimiz SWIR kamera özellikle yoğun sis ortamında görüntü veren bir sistem. Ar-Ge çalışmalarımızla bunun performansını daha da geliştiriyoruz. En yoğun siste dahi ihtiyaç olan birliklerde kullanılarak olası bir tehdit ve sızmayı önlemeye yardım etmektedir. SWIR dediğimiz kısa dalga boylu kızılötesi kameralar çok sayıda birlikte kullanılmakta. SWIR kontrollü bir malzemedir, satışı izne tabidir, isteseniz de alamazsınız ancak HTR'nin üretilmesi sayesinde bu ihtiyaç sahiplerine sunulan milli ve yerli bir üründür."

Üzerine konulan faydalı yükü yatay ve dikeyde hareket ettirebilen "pan-tilt" ürünü geliştirdiklerini belirten Arslan, ayrıca kritik tesislerin ve sınır hattının yaklaşma bölgesinde, her hava koşulunda, hassas, güvenilir, insan ve araç tespit yeteneğine sahip Sezgi ürün ailesini geliştirdiklerini kaydetti.

Yerli ve milli ürünlerle 11 milyon dolar ülkede kaldı

Ürettikleri milli çözümler arasında x-ray tarama cihazları, kartlı geçiş sistemleri bulunduğunu anlatan Macit Arslan, "HTR, yaptığı milli ve yerli ürün çalışmalarıyla yaklaşık 11 milyon doların Türkiye'de kalmasını sağladı. Bu konudaki çalışmalarımız Ar-Ge merkezimizde devam etmektedir. HTR, diğer şirketlerle koordineli, yerli sanayisiyle beraber daha çok özgün ve milli ürün üretme azim ve iradesine sahiptir. Bunu da başaracağız." diye konuştu.

Arslan, daha az ışık ortamında görüntü verebilen bazı kameralar, drone tespit sistemleri ve güvenlik sistemlerinde kullanılabilecek çeşitli ürünler başta olmak üzere Ar-Ge merkezlerinde bir dizi çalışma yürüttüklerini bildirdi.

İhracat konusunda yurt dışında kullanılan ürünleri için bakım-idame desteği vermeyi amaçladıklarını belirten Arslan, dost ve kardeş ülkelerde gerek SWIR kameralar gerekse diğer ürünlerinin kullanılmasını sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

HTR'nin Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1200 birliğinde bakım, işletme ve idame faaliyetleri icra ettiğini söyleyen Arslan, şunları kaydetti:

"Bunlar sadece bizim kurduğumuz sistemleri yenileme, modernize ve çalışır halde tutmakla sınırlı değil. Daha önce alınmış ve çeşitli nedenlerle kullanılamayan ürünlerin kullanılabilir hale getirilmesi ya da değiştirilmesini de kapsamaktadır. KKTC dahil, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1200 birliğinde bakım-işletme faaliyetlerini icra etmekteyiz. Bunun yanında sivil kurum ve kuruluşlarla da çalışıyoruz. Bazı sivil kuruluşların ağ güvenlik sistemi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Daha önce aldıkları kameralarla yaşadıkları problemleri giderdik, önemli miktarda dövizin ülkede kalmasını sağladık. 6 havalimanında çeşitli ürünlerimiz kullanılmakta. Türkiye'nin her yerinde ürünlerimizi görme imkanı bulunmaktadır."

Son dakika haber: Askeri birlikler milli teknolojilerle korunuyor (1)
Son dakika haber: Askeri birlikler milli teknolojilerle korunuyor (1)
Son dakika haber: Askeri birlikler milli teknolojilerle korunuyor (1)
Son dakika haber: Askeri birlikler milli teknolojilerle korunuyor (1)

Araştırma Geliştirme, Türkiye, Milli, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Askeri birlikler milli teknolojilerle korunuyor (1) - Son Dakika Ekonomi


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