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ASSİAD'tan GAİB Başkanı Kileci'ye ziyaret - Son Dakika

ASSİAD'tan GAİB Başkanı Kileci'ye ziyaret

05.10.2021 11:20
ASSİAD'tan GAİB Başkanı Kileci'ye ziyaret, System.String[]

Arap İş Adamları ve Sanayicileri Derneği (ASSİAD) Başkanı Salih Asfour ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkanı Ahmet Fikret Kileci'yi ziyaret etti.

Arap İş Adamları ve Sanayicileri Derneği (ASSİAD) Başkanı Salih Asfour ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkanı Ahmet Fikret Kileci'yi ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaret sırasında Arap iş insanlarının ihracat ile ilgili yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. Toplantıda konuşan ASSİAD Başkanı Salih Asfour, "Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben ve üyelerimiz büyük çoğunluğu ihracat ailesinin üyeleriyiz. Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in düzenlediği toplantılara da katıldık ve Suriyelilerin sorunlarını dile getirmek için çaba sarf ettik. Burada da yine nasıl daha iyi olabiliriz onu konuşmaya geldik. Derneğimize kayıtlı 200'ü aşan üyeyle beraber Türkiye ekonomisine katma değer sağlamak için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz" dedi. Asfour, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin çizeceği yolda beraber yürümeye hazır olduklarını belirtti. Arap iş insanlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Fikret Kileci, "Gaziantep'te yaklaşık 500 bin Suriyeli sığınmacı bulunuyor. Yaklaşık 100 ila 110 bin arasında çalışan Suriyeli var. Birliğimize kayıtlı 1.445 yabancı uyruklu firma var. Bu ihracatçı firmaların bir yıl içerisinde yaptığı ihracat 366 milyon dolar. Bunlar 96 milyon dolarla Suriye, 70,3 milyon dolarla Irak, 44 milyon dolarla Almanya, 16 milyon dolarla Mısır, 12,4 milyon dolarla Libya. Başlıca ihracat kalemlerini ayakkabılar, örme giyim eşyaları, halılar ve yer kaplamaları ile çeşitli mamul eşyalar (hijyenik havlu, bebek bezi vb.) oluşturuyor" dedi. Suriyeli firmalar ile Türk firmaların işçi maliyetlerinin eşit olmadığına değinen Kileci, "Piyasa şartlarında eşitlik önemlidir. İş insanları hukuki sorumluluklarını yerine getirerek eşitliğe katkıda bulunmalı. Sorumluluklarını yerine getirmeyenler piyasada negatif etkiye neden oluyor. Bu da adaletsizliğe yol açıyor" dedi.

Gaziantep'in, dünyanın dört bir yanından göç alan bir şehir olduğuna değinen Kileci, "Bu şehir yıllardır değişik coğrafyalardan ve ülkenin her köşesinden sürekli göç aldı ve böylece beraber yaşama kültürünü öğrendi. Biz kapılarımızı açtığımız halklardan her zaman bir şeyler öğrenmesini bildik ve onlara da bildiklerimizi öğretmeye çalışmanın çabası içerisinde olduk" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

ASSİAD'tan GAİB Başkanı Kileci'ye ziyaret
ASSİAD'tan GAİB Başkanı Kileci'ye ziyaret
ASSİAD'tan GAİB Başkanı Kileci'ye ziyaret

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikliği, Güneydoğu Anadolu, İhracat, Arap, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ASSİAD'tan GAİB Başkanı Kileci'ye ziyaret - Son Dakika Ekonomi


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