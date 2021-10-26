Üye Girişi
ATO ile Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

ATO ile Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı

26.10.2021 13:04
ATO ile Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği, karşılıklı ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla protokol imzaladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği, karşılıklı ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla protokol imzaladı.

Ankara ve Brüksel arasındaki ticari ilişkileri artırma hedefiyle yle düzenlenen "Ankara-Brüksel İş Forumu" Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Brüksel Başkent Bölgesel Hükümeti Başbakanı Rudy Vervoort'ın katılımıyla ATO Congresium'da gerçekleştirildi.

Forum kapsamında ATO ile ve Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Taraflar adına imzaları ATO Başkanı Gürsel Baran ve Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği Başkan Yardımcısı Şerhan Şimşek attı.

Baran, yaptığı konuşmada, İş Forumu'nun Ankara ile Brüksel arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla düzenlendiğine işaret etti.

Türk özel sektörü olarak Belçika ve Türkiye'nin sahip olduğu potansiyeli karşılıklı iş birliği anlayışıyla değerlendirmeyi ve ekonomik ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Baran şunları kaydetti:

"Belçika'da 260 bini aşkın Türk vatandaşımız yaşıyor. Onlar ve çocukları Belçika'da iş ve istihdam oluşturuyor. Ülkemizde Belçika sermayeli toplam 94 firma faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 9 milyar dolarlık yatırımıyla Belçika ülkemize en çok yatırım yapan ülkeler listesinde sekizinci sırada yer alıyor. Ülkelerimiz arasındaki dış ticaret hacmi ise 2020 sonu itibariyle 7,3 milyar dolar düzeyinde. Biz bu rakamları kabul etmiyoruz."

Baran, imzaladıkları iş birliği protokolünün ardından ticari ilişkilerin daha da gelişeceğini söyledi.

Ankara'nın sanayide ve ticarette büyük mesafeler kat ettiğini belirten Baran, kentte 12 organize sanayi bölgesi bulunduğunu ve bu bölgelerin iç ve dış pazara üretim yaptığını bildirdi.

Baran, Ankara'nın teknoloji üretimi ve geliştirmesi konularında da öncü bir şehir olduğunu ifade ederek, savunma ve havacılık sanayi, medikal sanayi, yenilenebilir enerji, iş ve inşaat makineleri kümelenmeleriyle kentin uluslararası rekabet gücünün yüksekliğine dikkati çekti.

Ankara'nın son yıllardaki gelişimine sağlık turizminin katkısına da değinen Baran, başkentin, yabancı hastaları ağırlayan iller arasında Türkiye'de üçüncü sırada olduğunu bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Türkiye ekonomisinin dayanıklılığı, dinamizmi ve üretim kapasitesiyle kendini ispat ettiğini ve küresel daralmayı az hasarla atlatmayı başardığını ifade eden Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi birleştiren doğal bir köprüdür. Dört saatlik uçuşlarla 30 trilyon dolarlık bir pazara erişim imkanı sunan bir ülkeyiz. Genç nüfusa sahibiz. Dünya Bankasının İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 190 ülke arasında 33'üncü sırada yer alıyoruz."

Program kapsamında Brüksel Başkent Bölgesel Hükümeti Başbakanı Rudy Vervoort'a Ankara'yı simgeleyen bir tabak da hediye edildi.

Lüksemburg, Belçika, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ATO ile Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

13:16 "İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz" diyen Soylu, 2014 seçimlerinden bir anısını paylaştı Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi 13:02 Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu 12:18 Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu
Gördükleri karşısında şaşkınlık geçirdiler! Çocuklara gönderilecek yardım kolisinden kırık bardak ve bıçak çıktı 12:07 Gördükleri karşısında şaşkınlık geçirdiler! Çocuklara gönderilecek yardım kolisinden kırık bardak ve bıçak çıktı Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı 11:49 Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı 11:45 Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı
9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda 11:07 9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti 10:55 Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti

Son Dakika Haberleri
13:18 Milli güreşçimiz Taha Akgül, futbolun dev ismi Ronaldinho ile bir araya geldi
13:03 Sokakta çatışırken balkonda oturan bir kişinin ölümüne sebep olan kayınpeder, damat ve arkadaşına 54 yıl 6 ay hapis
13:01 Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi
12:59 Scooter süren kadın otobüsün altına savrularak metrelerce sürüklendi
12:37 Altın ne kadar? Altın neden düşüyor? Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
12:29 Azra'ya tecavüz edip parçalara ayıran Mustafa Murat Ayhan, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak
12:18 Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu
12:13 Boksör Ünsal Arık'tan Demet Evgar'a hırsızlık suçlaması
11:47 Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı
11:44 Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı
Milli güreşçimiz Taha Akgül, futbolun dev ismi Ronaldinho ile bir araya geldi Milli güreşçimiz Taha Akgül, futbolun dev ismi Ronaldinho ile bir araya geldi         
13:18
Sokakta çatışırken balkonda oturan bir kişinin ölümüne sebep olan kayınpeder, damat ve arkadaşına 54 yıl 6 ay hapis Sokakta çatışırken balkonda oturan bir kişinin ölümüne sebep olan kayınpeder, damat ve arkadaşına 54 yıl 6 ay hapis         
13:04
Azra'ya tecavüz edip parçalara ayıran Mustafa Murat Ayhan, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak Azra'ya tecavüz edip parçalara ayıran Mustafa Murat Ayhan, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak         
12:29
Boksör Ünsal Arık'tan Demet Evgar'a hırsızlık suçlaması Boksör Ünsal Arık'tan Demet Evgar'a hırsızlık suçlaması         
12:14
"Yerli covid aşısı" denilen pezik turşusu, Bursalılarla buluştu! Kilosunu 25 liradan satıyor         
11:54
Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı         
11:47
Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim         
11:17
100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi         
11:03
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı         
10:04
Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi         
09:06
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor         
22:36
Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı         
18:45
Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti         
16:50
Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı         
16:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 13:22:27. #1.11#
SON DAKİKA: ATO ile Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement