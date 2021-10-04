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ATSO Başkanı Çetin: "Kamuoyunda çok tartışılan kira artışları henüz enflasyona yansımadı" - Son Dakika

ATSO Başkanı Çetin: "Kamuoyunda çok tartışılan kira artışları henüz enflasyona yansımadı"

04.10.2021 14:56
ATSO Başkanı Çetin:

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yüksek enflasyonun gelir dağılımını bozucu, ekonomide belirsizlik ve verimsizlik oluşturan etkisine vurgu yapan Başkan Çetin, gelinen durumun daha etkili para ve maliye politikalarının gerekliliğini ortaya koyduğunu söyledi. Başkan Çetin, artan kiralar hakkında ise "Son aylarda kamuoyunda çok tartışılan kira artışları henüz enflasyona yansımamıştır. TUİK enflasyon sepetinde yıllık kira artışı yüzde 12'dir" dedi.

"415 maddeden 318'inin ortalama fiyatı arttı"

En yüksek artışın eğitim grubunda olduğuna değinen Başkan Davut Çetin, "TÜFE artışında mobilya ve su gibi ürünleri kapsayan ev eşyası ve konut grupları fiyat artışları, Yİ-ÜFE artışında gıda, petrol, metal, elektrik, tekstil fiyatları etkili olmuştur. TÜFE endeksinde kapsanan 415 maddeden 318'inin ortalama fiyatı artmış, en yüksek artış yüzde 5,15 ile eğitim grubunda gerçekleşmiş, bunu yüzde 3,33 ile ev eşyası, yüzde 2,34 ile konut grupları izlemiş, giyim ve ayakkabı grubunda ise yüzde 0,16 oranında düşüş gözlenmiştir. Eylül ayında en yüksek artış gösteren ürün yüzde 33,72 ile kömür olurken bu ürünü yüzde 30,46 ile kıvırcık ve yüzde 29,52 ile ulaşım servis ücreti izlemiştir" dedi.

"Sebze-meyve, enflasyonu azaltıcı etki yaptı"

Sebze ve meyve fiyatlarında enflasyonun azaltıcı etki yaptığını söyleyen Davut Çetin, "TÜİK'e göre mevsim geçişine rağmen sebze-meyve ve giyim fiyatları Eylül ayında gerilemiş ve enflasyonu azaltıcı etkide bulunmuştur. Sebze ve meyve fiyatlarının Eylül ayında yüzde 3, giyim fiyatlarının binde 2 oranında azaldığı görülmektedir. Yine TUİK'e göre ekmek, bakliyat fiyatları artarken kuzu eti, zeytinyağı, süt ürünleri fiyatlarında Eylül ayında düşüş kaydedilmiştir" diye konuştu.

"Kira artışları henüz enflasyona yansımadı"

Kira artışlarının enflasyona yansımadığına değinen Çetin, "Son aylarda kamuoyunda çok tartışılan kira artışları henüz enflasyona yansımamıştır. TUİK enflasyon sepetinde yıllık kira artışı yüzde 12'dir. Ayrıca, geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana devam eden bazı sektörlerdeki indirimli KDV uygulamasının sona ermesi önümüzdeki süreçte yeni fiyat artışları yaşanmasına neden olabilir. Enflasyon, Merkez Bankası ve uzmanların beklentilerinin üzerinde gerçekleşmiş, çekirdek enflasyonda düşüş beklentisi de gerçekleşmemiş, çekirdek enflasyon yükselmiştir. Bu ortamda Merkez Bankasının faiz indiriminde aceleci davranması enflasyon beklentilerinin bozulması riskini beraberinde getirmiştir. Bu nedenle enflasyonun sonuçları ve nedenleri konusunda uzun zamandır söylediklerimizi maalesef tekrarlamak zorundayız. Enflasyon, kısa dönemde bazı sektörlerde canlanma yaptığı görünse de enflasyonla büyüme kısa vadeli bir yanılgıdır. Enflasyon gelir dağılımını bozarak, ekonomide belirsizlik ve verimsizlik oluşturarak orta vadede büyümeye de olumsuz etkide bulunur" şeklinde konuştu.

"Enflasyonun nedeni üretici ve tüccarlar değil"

Enflasyondaki dengesizliğin maliyet artışlarından kaynaklandığına değinen Çetin, "Ayrıca enflasyonun nedeni Toptancı Haller, üreticiler veya tüccarlar değil, arz-talep dengesizliği, maliyet artışları ve beklenen enflasyonun artmasıdır. Serbest piyasa ekonomisinde hiç kimse yüzlerce üründe aynı anda fiyat artışını iradi olarak gerçekleştiremez. Dünyada enerji maliyetleri, ülkemizde de enerji fiyatları artarken bu konularla zaman kaybetmemeli, güven tesisine önem vermeliyiz. Enflasyonda durum, daha etkili para ve maliye politikası önlemlerinin gerekli olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"Batı Akdeniz enflasyonu"

Bölgede, TÜFE oranı, aylık bazda yüzde 1,25, dokuz aylık bazda yüzde 15,35 ve yıllık bazda yüzde 22,47 olarak gerçekleştiğini belirten Çetin, " Bölgemizde ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre sırasıyla en yüksek artış yüzde2,83 ile "ev eşyası", yüzde 2,32 ile "konut" ve yüzde 2,08 ile "ulaştırma" harcama gruplarında olmuştur. Dikkat çekici husus, giyim enflasyonunun Türkiye ortalamasından farklılaşmış olmasıdır. Bölgesel fiyat toplama farklılıklarından kaynaklanabilecek bu durumun önümüzdeki aylarda azalmasını bekliyoruz. Bölgemizde enflasyon aylık bazda Türkiye ortalaması ile aynı kalırken, dokuz aylık ve yıllık bazda Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görülmüştür. Bu oranlara göre Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi, 26 bölge arasında aylık bazda on ikinci, dokuz aylık bazda ve yıllık bazda ise ikinci sırada yer almıştır" açıklamalarında bulundu. - ANTALYA

ATSO Başkanı Çetin: Kamuoyunda çok tartışılan kira artışları henüz enflasyona yansımadı

Enflasyon, Antalya, Türkiye, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATSO Başkanı Çetin: 'Kamuoyunda çok tartışılan kira artışları henüz enflasyona yansımadı' - Son Dakika Ekonomi


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