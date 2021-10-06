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Ayakkabı sektöründen eylül ayında 91 milyon dolar ihracat - Son Dakika

Ayakkabı sektöründen eylül ayında 91 milyon dolar ihracat

06.10.2021 11:48
Ayakkabı sektöründen eylül ayında 91 milyon dolar ihracat, System.String[]

Ayakkabı sektörü, eylül ayında 91 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, 2021 Ocak-Eylül döneminde ise yüzde 24'lük artışla 765 milyon dolarlık dış satıma imza attı.

Ayakkabı sektörü, eylül ayında 91 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, 2021 Ocak- Eylül döneminde ise yüzde 24'lük artışla 765 milyon dolarlık dış satıma imza attı.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği'nden (TASD) yapılan açıklamaya göre, Eylül 2021'de 91 milyon dolarlık ayakkabı ihraç edilirken, toplamda yüzde 21,9'luk bir artış gerçekleşti.

Sektörün 2021 Ocak-Eylül döneminde gerçekleştirdiği ihracat ise yüzde 24'lük artışla 765 milyon dolara yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten Rusya, Irak, Almanya, İspanya ve Romanya'nın ilk 5 büyük pazar olduğunu kaydetti.

İçten, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başta yakın coğrafyamızda bulunan Avrupa ülkelerinin farklı kıtalardaki ülkelerden ürün tedariki konusundaki algısı pandemiyle birlikte değişti. Bu ülkeler uzun mesafelerden sipariş verip ürünün gelmesini beklemekle yolda geçen süreyi, konteyner fiyatlarının da yükselmesiyle birlikte daha yakın mesafeden tedarik etme sürecine girdi. Bu nedenle Türkiye özellikle Avrupa'nın hemen yanı başında olması nedeniyle önemli bir üretim merkezi konumunda yer alıyor. Ülkemizin 3,5-4 saatlik uçuş mesafesinde 65 milyar dolarlık bir piyasada ayakkabı ticaret hacmi dönmektedir. Bu yılın sonunda 1,5 milyar dolar seviyesinde ihracat hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Ağustos ayını rekorlar kapatan sektörümüz, eylül ayında da 91 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek son yılların en yüksek eylül ayı rekoruna ulaştık ve toplamda yüzde 21,9'luk artış gerçekleştirdik."

Türkiye'nin en kapsamlı, Avrupa'nın ise ikinci büyük ayakkabı ve moda fuarı olan AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, bu yıl 65. kez gerçekleştirdiklerini ve 35'in üzerinde ülkeden binlerce alım heyetini ağırladıklarını belirten Berke İçten, "Özellikle Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinden ve İngiltere'den yoğun şekilde talep gördük. Bu ülkelerle ticari hacmimizi geliştirmek ve ihracat pazarlarımızı çeşitlendirmek istiyoruz. Bu doğrultuda 2022'de ayakkabı sektörünün istikrarlı büyümesi devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Sektörün 150 bin elemana ihtiyacı var"

Hem iç piyasada hem de yurt dışında yoğun bir talep artışı olduğuna dikkati çeken İçten, şunları kaydetti:

"Şu anda ciddi şekilde bir işçilik sorunu yaşıyoruz. Üretimimizi artırmamız gerekiyor. Ancak çalışacak işçi konusunda sektörümüz sorun yaşıyor. Özellikle ara eleman konusunda sıkıntı çekiyoruz. Ayakkabı sanayi emek yoğun ve iş gücüne dayalı bir sektördür. Bu nedenle iş gücünü ivedilikle artırmamız gerekiyor. Sektörün 150 bin elemana ihtiyacı var. Son dönemde özellikle ara eleman sorununu çözecek projeler geliştirmek üzere çalışıyoruz ve bu noktada devletimizden de destek bekliyoruz. Bizim en önemli projemiz ev kadınlarını sektörün içerisine çekip istihdama dahil etmektir."

Türkiye, İhracat, Eylül, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ayakkabı sektöründen eylül ayında 91 milyon dolar ihracat - Son Dakika Ekonomi


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