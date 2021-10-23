Ayvalık'ta Denizcilik Lisesi atölyesinin ilk eseri "Kontess" tamamlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi bünyesindeki gemi yapım atölyesinde, genç denizcilerin ilk eseri olan 15 metre boyundaki tekne tamamlanarak sahibine teslim edildi.

Öğrenciler ve bir denizcilik firması iş birliğinde gerçekleşen projede, "Kontess" isimli motor yatın teslimatı için tören düzenlendi.

Yaklaşık 7 ayda tamamlanan tekne hakkında firma yetkilisi Ali Jale'den bilgi alan Kaymakam Hasan Yaman, Ayvalık'ta özel sektörle okul öğrencilerinin iş birliğindeki çalışmadan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de projenin gemi yapım sektöründe ek gelir kapısı olabileceğini vurguladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu tesisi Ayvalık'ımıza kazandırdığı için Milli Eğitim Bakanlığımıza, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Bugün ilk teslimatımızı yapıyoruz. İnşallah devamı gelir." dedi.

Konuşmaların ardından "Kontess" isimli tekne, sahibi olan Belediye Meclisi Üyesi Ali Jale'ye teslim edildi.

Ayvalık'ta ilki gerçekleştirilen kamu-özel iş birliğinde yapılan teknenin teslim törenine, Ayvalık Liman Başkanı Fırat Çengel, Belediye Meclisi Üyesi Merih Arslan, Pakmaya Kenan Kaptan MTAL Müdürü Veli Tuncay, denizcilik firmasının kurucusu Eşref Jale ve öğrenciler katıldı.