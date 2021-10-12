Bahçeşehir Üniversitesi'nin akademik yıl açılışı gerçekleştirildi

Kovid-19 salgını nedeniyle bir buçuk yıl süren uzaktan eğitimin ardından yüz yüze eğitime başlayan Bahçeşehir Üniversitesi'nde (BAU) geleneksel hale gelen "ilk açılış dersi" ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün tarafından verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir Üniversitesi Güney Kampüsü'nde pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirilen akademik törene, Görgün'ün yanı sıra, BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Görgün, Bahçeşehir Üniversitesi'nin birçok indekste dünyada ilk yüze giren üniversitelerden biri olabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Üniversitenin doktora programları heyecan verici. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nın bugün geldiği konumun, ASELSAN'nın son 3 yılda yapmaya çalıştığı değişim, dönüşüm yönetim ve stratejisiyle uyumlu olduğunu gördüm. Şu anda Türk savunma sanayisinin omurgası denilebilecek bir teknoloji şirketiyiz. Çalışanlarımız bizim için çok kıymetli. Pandemi döneminde 500 milyon dolarlık uluslararası ihracat sözleşmesi imzaladık. Değişimin dönüşümün odağında her zaman insan olduğunu anlamak gerekiyor. Özellikle kıymetli insanları, bir odak içerisinde tutabilmek çok kolay değil.

Genç nesillerin önlerine kemikleşmiş sorunları atmak değil, onları biraz daha heyecan verici fırsatlarla besleyerek devam etmemizin zorunlu olduğunu düşünerek, yıkıcı teknolojiler olarak ifade edilen büyük veri, ileri analitik, uzay teknoloji, nano teknoloji gibi konularda sorumluluk almaya ittik. Ama biz şunun farkındayız, gençler için söylediğimiz bu yıkıcı teknolojiler, belki bu paradigmayı değiştirebilecek. Bu alanda yapılan çalışmalar, bu alanlarda verilen emekler, bu alanlardaki detayı görebilen beyinlerimiz konvansiyonel yaklaşımı değiştirebilecek."

"Gençlerden beklentimiz liderlik etmeleridir"

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nın Teknofest'deki başarısına değinen Görgün, Bahçeşehir Üniversitesi ve okullarının, bu sene de çok başarılı olduğunu aktardı.

Görgün, "Hem üniversite kategorileri hem de lise kategorilerinde 13 dereceleri vardı. Biz gençlerimizden, vizyon ve hedef ve değerlerimize sahip çıkarak devraldıkları bu bayrağı, çok daha iyi noktalara taşımasını beklediğimizi, ulusal ve uluslararası alanda başarılarıyla ülkemizi güçlü şekilde temsil edeceklerini beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Bizim gençlerden beklentimiz, bu işlere liderlik etmeleridir. Yinelemek yerine yenilemek vizyonuna sahip olmaları, değişimden hiç vazgeçmemeleri, yaşadıkları hayatı değil, kendilerini zenginleştirmeleri gerektiğini ve liderliğin öncelikle içsel bir yolculuk olduğunu hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.

"Times Higher Education dünya sıralamasında ilk 800-1.000 bandına girdik"

BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, öğrencileri çok özlediklerini ve bir buçuk yılın ardından okulda onları görmekten heyecan ve mutluluk duyduklarını bildirdi.

Karadeniz, salgın sürecinin en başından beri Bilim Kurulu'nu, otorite kararlarını ve dünyadaki gelişmeleri sürekli takip ettiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tıp fakültemiz liderliğinde, Sağlık Bilimleri Fakültemizin desteğiyle bir bilim kurulu da oluşturduk. Aldığımız tüm önlemleri ve kararları bilim kurulumuz ile aldı. Üniversitemiz bünyesinde giriş alanında ve bahçede olmak üzere 2 aşı noktası mevcut. Bu hizmeti halkımıza da açmış bulunuyoruz. Aşı konusunda hem öğrencilerimizi hem de hocalarımızı gönüllü olarak yönlendirdiğimizi ifade etmek isterim. Bunun yanı sıra, pandemi sürecinde online eğitime geçen ilk üniversite olduk. Bu süreçte hem online eğitim süreci kalitesi için yatırımlar yaptık hem de hibrit eğitim modeli kalite standartlarını geliştirdik.

Bundan sonraki dönemlerimiz için eğitimde bir üst modele geçerek, hibrit modeli, esnek öğrenme metotlarıyla bir araya getirerek 'Flexi BAU' adıyla daha esnek bir eğitim öğretim yaklaşımını hayata geçiriyoruz. Üniversitemizin ilk açılış yılında Sayın Mütevelli Heyeti Başkanımız Enver Yücel'in söylediği bir hedef vardı. İlk 500 üniversite içerisine girme hedefi. Bu yolda yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu sene çok güzel bir haber aldık Times Higher Education sıralamasında ilk 800-1.000 bandına girdik. Tüm bu çalışmalarımıza ve yeniliklerimize güçlü bir ekiple hız kesmeden devam edeceğimizi de belirtmek isterim."

"Biz uzaktan eğitimi 20 sene önceden uygulamaya başladık"

BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel de üniversitenin online eğitim konusundaki vizyonuna atıfta bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Biz online olarak derslere devam eden, hem de çok kısa süre sonra devam eden bir üniversiteyiz. Dünya ile ilişkilerimiz var. Harvard, Oxford, Johns Hopkins üniversiteleri ile görüşmelerimizde onlar pandemi sonrası daha 6-7 ay uzaktan öğretime başlamamışlardı. Biz dünyada pandemi döneminde uzaktan eğitimi sorunsuz ve mükemmel bir şekilde öncü olarak yaptık. Dijital eğitim bizim kültürümüzde var. Bundan 20 sene önce Türkiye'nin büyük gazetelerinden birisinde 'İstanbul'dan köye uzaktan eğitim' başlığıyla biz manşettik.

Memleketime bir ilkokul yaptırmıştım. Biz buradan uzaktan ders verdik. Sektör değiştikçe dünya değiştikçe, en önce eğitim değişmeli ve öncülük etmelidir. Üniversitemizin gelişimi devam ediyor. İlk 500 üniversite hedefimizden vazgeçmiş değiliz. Bu sene geldiğimiz noktada istikrarlı bir şekilde arzu ettiğimiz sayıya doğru gidiyor olmayı görmekten de mutluyum. Bundan sonra bir adım daha ileri gitmek buraya gelmekten daha zor. Bununla ilgili bütün yatırımları yapmak gayreti içeresindeyiz."