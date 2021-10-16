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Başkan Günel, "Kuşadası yeni turizmin amiral gemisi olacak" - Son Dakika

Başkan Günel, "Kuşadası yeni turizmin amiral gemisi olacak"

16.10.2021 11:42
Başkan Günel,

Kuşadası Belediyesi, Türkiye'nin 13 kentinde TOBB, ICC, Habitat Derneği ve sosyal medya ortaklığı ile sosyal medya istasyonunu "Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi" adıyla kente kazandırdı.

Kuşadası Belediyesi, Türkiye'nin 13 kentinde TOBB, ICC, Habitat Derneği ve sosyal medya ortaklığı ile sosyal medya istasyonunu "Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi" adıyla kente kazandırdı. Türkiye'de bir belediye ile iş birliği içerisinde açılan ilk İstasyon Topluluk Merkezi olma özelliğini taşıyan Kuşadası İstasyon, Ada ismi verilen yapay zekaya sahip bir robotun asistanlığı ile kapılarını açtı. Açılışta konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kuşadası bundan böyle yeni turizmin amiral gemisi olacak" dedi.

Kuşadası Belediyesi ile Habitat Derneği iş birliğinde yaşama geçirilen Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi düzenlenen bir törenle açıldı. Yerli bir firma tarafından üretilen yapay zekaya sahip Ada ismi verilen robot eşliğinde düzenlenen törene Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve bir çok davetli katıldı.

Açılışta konuşan Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, Kuşadası'nda yaşamaya başladığını ve kendisini Kuşadalı olarak gördüğünü belirterek "2 yıl önce Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bizi Maslak'ta açtığımız Sosyal Medya İstasyon Merkezi'nde ziyaret ederek Kuşadası'nda da benzer bir projeyi hayata geçirmek istediğini söyledi. Böyle bir projenin Kuşadası'nda gerçekleşmesinin zor olacağını düşündük. Ancak şu anda Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi adıyla çok güzel bir mekanın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu sürece katkı sunan tüm kişilere teşekkür ediyorum. Mekanları açmak kolaydır ancak içini doldurmak çok daha önemlidir. Bunu sağladığımız konsorsiyum ile başaracağımıza inanıyorum" dedi. Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi'nin Kuşadası'ndaki girişimciler ve yatırımcılar ile İstanbul, Anadolu ve dünyanın farklı bölgelerindeki girişimci ve yatırımcılar arasında bir köprü işlevi göreceğini ifade eden Sezai Hazır "Biz bu projeyi bugüne kadar hep ticaret odaları ile birlikte yaşama geçirdik. İlk defa bir belediye ile iş birliği yapıyoruz. Yerel yönetimlerin kent ekonomisinin gelişmesinde ve yeni istihdam alanları oluşturulmasında önemli bir işlevi olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda Kuşadası İstasyon'un pilot bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu. Yeni eğitim metodolojisine sahip bir eğitim kurumu olan Kuşadası İstasyon'un 7'den 70'e her kesime uygun teknoloji ve girişimcilik eğitimleri vereceğini ifade eden Sezai Hazır, Kuşadası'nı pandemi ile birlikte sayıları giderek artan dijital göçebeler için de çekim merkezi haline getirmek amacıyla kuruluş çalışmaları süren Kampinova ile birlikte yeni nesil yaşam için pilot bir bölge haline geleceğini söyledi.

Açılışa online olarak katılan sosyal medya Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil, Türk ekonomisine katkıda bulunmak için uzun süredir çalışma yürüttüklerine dikkat çekerek "Bireylerin, toplulukların ve işletmelerin ihtiyaç duydukları dijital becerileri kazandırarak başarılarına katkıda bulunmak hedefindeyiz. Pandemi koşulları dijital dünyada bireylerin, toplulukların ve işletmelerin kendilerini geliştirmelerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. İstasyon merkezlerimizde toplumun bu hedef doğrultusunda dönüşümünü sağlamaya yönelik eğitimler ve atölye çalışmaları yapıyoruz. Kuşadası İstasyon'un hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Dijitalleşen dünyada eğitimin de değişmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Ömer Günel "Mesleki eğitim merkezleri elbette ki önemini halen korumaktadır. Ancak biz Y ve Z kuşağına hitap eden somutlaşmış merkezler olması gerektiğine inanıyorduk. Kuşadası İstasyon bu inancımızın neticesinde ortaya çıktı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun desteği ile ve yine Habitat Derneği ile iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürdüğümüz Kampinova projemiz de Kuşadası İstasyon'un devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde. Kampinova'nın kapılarını da Nisan-Mayıs aylarında açmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Uzun yıllar boyunca Türk turizminin amiral gemisi konumunda olan Kuşadası'nın bazı nedenlerden dolayı bu özelliğini yitirdiğini belirten Başkan Ömer Günel "Pandemi ile birlikte yeni turizm trendleri ortaya çıkmaya başladı. Dijital göçebe kavramı ile tanıştık. Emekli göçü alan kentimiz Kuşadası'nı sağlayacağımız dijital dönüşümle gençlerin de göç edeceği ve çalışmalarını rahatlıkla sürdürebileceği bir kent haline getireceğiz. Bir diğer önemli projemiz olan Mars Koloni ile de kentimiz Kuşadası bundan böyle yeni turizm anlayışının amiral gemisi olacak. Yeni dünyaya ve yeni turizme uyum sağlama konusunda gösterdiğimiz kararlılık ile bunu sağlayacağız" dedi.

Kuşadası Belediyesi ile Habitat Derneği iş birliğinde açılan Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi, bir eğitim ve inovasyon merkezi olarak hizmet verecek. Kent ekonomisini ve toplulukları güçlendirme hedefi ile yaşama geçirilen Kuşadası İstasyon, toplulukları buluşturmayı, farklı yaş gruplarından bireylere ve girişimcilere çağın gereklerine uygun ileri teknolojik bilgi ve beceri kazandırmayı hedefliyor. Kent sakinlerinin dijital dönüşümüne katkı sağlayarak uzun vadede donanımlı ve girişimci bireyler, topluluklar ve işletmeler yaratma hedefi ile açılan Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi, alanında uzman kişiler tarafından verilecek eğitimlere ve çeşitli atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak.

Kuşadası Belediyesi tarafından Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan bin metrekarelik bir binanın yenilenmesinin ardından açılan Kuşadası İstasyon, farklı sosyal gruplara ve topluluklara bir araya gelerek fikir paylaşımında bulunabilecekleri ve çalışabilecekleri fiziksel bir alan sunacak. "Girişimcilik", "Finansal Bilinç" ve "Teknoloji" ana başlıkları altında verilecek eğitimlerin yanı sıra "Tasarım Odaklı Düşünme", "Su"rdu"ru"lebilir Kalkınma Amaçları", "Girişimcilik 101" ve "Su"rdu"ru"lebilir Şehir" başlıklı atölyelere de ev sahipliği yapacak olan Kuşadası İstasyon'da "Bazen Olmaz, Zincirleme Sohbetler" başlığı ile çeşitli sohbetler düzenlenecek. Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi, aynı zamanda kentteki işletmelere küresel pazarlara ulaşmaları ve girişimcilerin kendi işlerini kurmalarına destek olmayı hedefliyor. - AYDIN

Başkan Günel, Kuşadası yeni turizmin amiral gemisi olacak
Başkan Günel, Kuşadası yeni turizmin amiral gemisi olacak
Başkan Günel, Kuşadası yeni turizmin amiral gemisi olacak
Başkan Günel, Kuşadası yeni turizmin amiral gemisi olacak
Başkan Günel, Kuşadası yeni turizmin amiral gemisi olacak
Başkan Günel, Kuşadası yeni turizmin amiral gemisi olacak
Başkan Günel, Kuşadası yeni turizmin amiral gemisi olacak

Kuşadası Belediyesi, Habitat Derneği, Sosyal Medya, Kuşadası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Günel, 'Kuşadası yeni turizmin amiral gemisi olacak' - Son Dakika Ekonomi


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