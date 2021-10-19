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Başkan Köse'den, girişimci kadınlara kovan desteği - Son Dakika

Başkan Köse'den, girişimci kadınlara kovan desteği

19.10.2021 11:53
Başkan Köse'den, girişimci kadınlara kovan desteği

Ankara Mamak Belediyesi Yeşil Belediyecilik Projesi Kapsamında, arıcılığı yaygınlaştırmak, kadın istihdamını artırmak ve tüketicilerin sağlıklı bala ulaşması için Mamak Kadın Kooperatifi (MAKKOP) aracılığı ile 50 girişimci kadına 100 arı kovanı hibe etti.

Ankara Mamak Belediyesi Yeşil Belediyecilik Projesi Kapsamında, arıcılığı yaygınlaştırmak, kadın istihdamını artırmak ve tüketicilerin sağlıklı bala ulaşması için Mamak Kadın Kooperatifi (MAKKOP) aracılığı ile 50 girişimci kadına 100 arı kovanı hibe etti. Gökçeyurt'ta bulunan Lavanta Bahçesi'nde gerçekleşen Arı Kovanı Dağıtım Töreni'ne Ankara Ticaret Odası Başkanı Gülsel Baran, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kovan Dağıtım Töreni sonrası Mamak Belediyesi Aile Merkezleri'nde arıcılık eğitimi alan girişimci kadınlar, sertifikalarına da kavuştu.

İlk balı ben satın alacağım

Arıcılık ile Mamaklı kadınların ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ifade eden ATO Başkanı Gürsel Baran, "Tarıma açılan her alan ülkemiz için çok kıymetli. Kadınlarımızın gayreti ile aracılığı kalkındıracağımıza inanıyorum. Yaptığı projelerle Mamak'ımıza büyük katkı sağlayan, bugün bizi burada buluşturan çok kıymetli Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse'ye teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Baran, kadın girişimcilere ürettikleri balları ilk olarak kendisinin satın alacağının müjdesini de verdi.

Mamak üretimiyle anılacak

Ülkelerin gelişmesinde kadın istihdamının önemli bir yeri olduğunu ifade eden Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, " İlçemizin hem hizmet alanında hem de tarım ve hayvancılık alanında her geçen gün adından daha çok söz ettiren bir şehir olacağına inanıyorum. Kadınlarımızı tebrik ediyorum, edinmiş oldukları bilgilerin kendilerine faydalı olmasını diliyorum. Bizleri bu anlamlı programda bir araya getiren değerli Belediye Başkanımız Murat Köse'ye çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kadınlarımızın gücüne güç katmak istiyoruz

Mamak Belediyesi olarak doğal dengenin korunmasında, arılara ve dolayısıyla arıcılığa da ihtiyaç olduğunun farkında olduklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bugün burada Yeşil Belediyecilik projesi kapsamında, üretken kadınlarımıza arı kovanı dağıtımı yapıyoruz. İklim ve bitki örtüsü bakımından Lavanta Bahçemiz arıcılığa çok uygun olduğu için projemizi burada gerçekleştirdik. Tarım ve hayvancılığın ülkemizde özellikle küresel bazda önemi gittikçe artıyor. Bugün burada sertifikasını vereceğimiz arıcılık eğitimi alan hanımefendilere yüz tane kovan hediye edeceğiz. Bal üreticisi kadınlarımıza daha sonra bu petekler için yüz tane de bal hibe edeceğiz. Sadece kovan, arı ve balla sınırlı kalmayıp bunların eğitimlerine de devam edeceğiz. Biz burada yerli ana arı üreterek, bu sayede dışarıdan arı almadan kendi arılarımızla adaptasyon sağlayıp, verimi arttıracağız. Yapılan çalışmalarla kadınlarımızın gösterdiği azim ve gayretle gerçekleştirdiğimiz arıcılık projesiyle güzel Mamak'ımızda arı üretiminin payı artacak. Bu sayede iş gücü konusunda alternatif tarımsal gelir elde edecek üreticilerimiz, aynı zamanda aile ekonomisine katkı sağlayacak. Kadın elinin değdiği her şey güzelleşir, kadının emek verdiği her şey üretime dönüşür. Bu anlayışla gerçekleştirdiğimiz projemizde sağlayacağımız desteklerle birlikte kadınlarımızın gücüne güç katmak istiyoruz" dedi. - ANKARA

Başkan Köse'den, girişimci kadınlara kovan desteği
Başkan Köse'den, girişimci kadınlara kovan desteği
Başkan Köse'den, girişimci kadınlara kovan desteği
Başkan Köse'den, girişimci kadınlara kovan desteği

Mamak Belediyesi, Ankara, Kovan, Mamak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Köse'den, girişimci kadınlara kovan desteği - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Başkan Köse'den, girişimci kadınlara kovan desteği - Son Dakika
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