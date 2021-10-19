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Boyabat Belediyesi güncel borç rakamlarını açıkladı - Son Dakika

Boyabat Belediyesi güncel borç rakamlarını açıkladı

19.10.2021 16:09
Boyabat Belediyesi güncel borç rakamlarını açıkladı

SİNOP (İHA) – Boyabat Belediyesi tarafından sosyal medyada dolaşan spekülasyonlara karşın belediyenin güncel borç rakamları açıklandı.

SİNOP (İHA) – Boyabat Belediyesi tarafından sosyal medyada dolaşan spekülasyonlara karşın belediyenin güncel borç rakamları açıklandı. Yapılan açıklamadaki bilgilerin dikkate alınması istenildi.

Yapılan açıklamada, "Son günlerde Boyabat'ımızdaki yerel haber sitelerinde ve sosyal medyada; belediyemizin borç bilgileri ile ilgili açıklanan rakamları ve bilgileri dikkatle takip etmekteyiz. Boyabat Belediyesi olarak görev yaptığımız 7 yıllık zaman içerisinde; şehrimiz için her zaman şeffaf ve profesyonel bir yönetim anlayışıyla, tıpkı bir şirket yönetir gibi çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Gerek söz konusu bilgilerin medyaya veriliş şekli, gerek hemşehrilerimizin kafasındaki soru işaretlerinin giderilmesi, gerekse yapılan projeler ve çalışmaların maddi boyutunun gösterilmesi amacıyla; belediyemizin güncel borç bilgilerini, tüm ayrıntılarıyla sizlerle paylaşalım istedik" denildi.

31 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla Boyabat Belediyesi'nin İller Bankası A.Ş. ile kamu ve özel bankalara olan güncel borcu hakkında verilen bilgilerde, kamulaştırma bedelleri için ödenecek tutarın 3 yıl taksitli 5 milyon 978 bin 291 TL, Doğuca köyüne yapılan Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi için ödenecek tutarın 15 yıl taksitli 25 milyon 674 bin 460 TL, kent meydanı için 8 milyon 788 bin 440 TL ve diğer borçların 5 milyon 224 bin 698 TL olduğu belirtildi.

"Güçlü Türkiye'nin yükselen değeri Boyabat'ımızın geleceği için çıtası yükseltilmiş hizmetlerin devamını bekleyen, yüreğinde memleket sevdasını taşıyan tüm hemşehrilerimize ve ilgililere saygılarımızla" notu düşüldü. - SİNOP

Boyabat Belediyesi güncel borç rakamlarını açıkladı

Türk Lirası, Boyabat, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Boyabat Belediyesi güncel borç rakamlarını açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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