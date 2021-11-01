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Bu ilçedeki tarla ve seralar Türkiye'yi besliyor - Son Dakika

Bu ilçedeki tarla ve seralar Türkiye'yi besliyor

01.11.2021 09:53
Bu ilçedeki tarla ve seralar Türkiye'yi besliyor

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde bulunan tarla ve seralarda yılın 365 günü aralıksız olarak yetiştirilen sebzeler, Türkiye'nin farklı illerindeki hal ve pazarlara gönderiliyor.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde bulunan tarla ve seralarda yılın 365 günü aralıksız olarak yetiştirilen sebzeler, Türkiye'nin farklı illerindeki hal ve pazarlara gönderiliyor.

Türkiye'nin yeşillik ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılan Sarıcakaya'daki tarla ve seralarda, farklı çeşit birçok sebze üretimi yapılıyor. Roka, acı tere, dere otu, brokoli, karnabahar ve marul gibi sebzeler başta olmak üzere yetiştirilen birçok ürün; İstanbul, Ankara ve çevre illere gönderiliyor. İlçe merkezi ve çevre mahallelerdeki ekili tarım arazilerinin yanı sıra, kurulan seralar sayesinde yılın 365 günü üretim yapılabiliyor. Bölgedeki rakımının düşük olması nedeniyle mahsullerdeki verim oranının yüksek olduğunu belirten çiftçiler, fiyatların sezona ve rekolteye göre değiştiğini belirtiyor.

"Rakım 200 olduğu için çeşitlerimiz de bol oluyor"

Tarla ve seralarda yetiştirilen ürünler hakkında açıklamalarda bulunan Beyköy Mahalle Muhtarı Bülent Dere, "Roka üretimi bizim burada 12 ay devam ediyor. İstanbul'un ihtiyacının yüzde 25-30'unu, çevremizde bulunan birkaç köyle birlikte karşılıyoruz. Marul farklı sezonlarda üretiliyor. Marul da yaklaşık 10-12 ay seralarla birlikte devam ediyor. Roka, acı tere, dere otu, brokoli, karnabahar ve marul gibi sebzeler var. Rakım 200 olduğu için çeşitlerimiz de bol oluyor. Fiyatlar sezona göre değişiyor. Bazı yerlerde ekim olmadığı için şu anda fiyatlar güzel" dedi.

"Fiyatlar zamanla değişiyor"

Mahsul miktarına göre fiyatların değiştiğini ifade eden Mayıslar Mahalle Muhtarı Taner Kurt, "Fiyatlar zamanla değişiyor. Mahsulün çok veya az olmasına göre değişiyor. Seralarda 12 ay üretim yapılabiliyor. Yazın domates, biber, roka ve maydanoz gibi yeşillik çeşitleri üretilebiliyor. Bu aralar marul ve roka biraz hareketli çünkü mahsul şu anda çok fazla yok. Bizim domateslerde en çok zorlandığımız nokta 'Tuta' diye bilinen kelebek türü oluyor. Zorlandığımız için çok ilaç atmamız gerekiyor" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Bu ilçedeki tarla ve seralar Türkiye'yi besliyor
Bu ilçedeki tarla ve seralar Türkiye'yi besliyor
Bu ilçedeki tarla ve seralar Türkiye'yi besliyor
Bu ilçedeki tarla ve seralar Türkiye'yi besliyor
Bu ilçedeki tarla ve seralar Türkiye'yi besliyor

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu ilçedeki tarla ve seralar Türkiye'yi besliyor - Son Dakika Ekonomi


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