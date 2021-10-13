Bu tesiste 10 milyon solucan çalışıyor

Trabzonlu solucan üreticisi yurtdışına açılmayı hedefliyor

TRABZON - Trabzon'da 200 bin solucan ile gübre üretimine başlayan ve 4 yılda bu sayıyı 10 milyona çıkartan genç girişimci yurtdışına açılmayı hedefliyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Darıca mahallesinde yaşayan Volkan Öztürk (36), Sağlık Meslek Lisesi Çevre Sağlığı Bölümü Teknisyenliği Bölümünü okuduktan sonra baba mesleği olan şoförlüğe başladı. Bir süre dolmuş hattında şoförlük çalışan Öztürk, hobi olarak solucan gübresi üretmeye karar verdi. Yakınlarının "Bu işi yapamazsın" tepkilerine rağmen Öztürk, 35 bin TL sermaye ile aldığı 200 bin solucanla gübre üretmeye başladı. Trabzon'da ilk kez solucan gübresi üretmeye başlayan Öztürk, talebin artmasıyla sera hangarları kurdu. Kurduğu 3 hangarda yıllık 60 ton gübre üreten Öztürk, şimdilerde ise ihracat talepleri alıyor.

Tesisinde katı ve sıvı olarak solucan gübresi ürettiğini belirten Volkan Öztürk, "Bu işe hobi amaçlı dört yıl önce başladık. Tek üretim yerimiz vardı daha sonra lisans aşamasına girmek için tesisimizi biraz daha büyüttük. Bu anlamda Trabzon'da solucan gübresi üreten ilk firmayız. Şu anda lisans aşamasındayız lisansımızı bakanlığa sunduk. Lisansımızı tamamladığımızda satış iznimiz olacak. Dolayısıyla üreticiye gübreyi profesyonel bir şekilde bütün analizleri yapılmış şekilde ambalajlanmış şekilde sunmak için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Hobi olarak çıktığı yolda profesyonel olarak devam ettiğini kaydeden Öztürk, "Trabzon'da 20-25 arkadaşımızı hobi amaçlı olarak bu işe başlattık. Şu anda talepler güzel bir şekilde sürüyor. Piyasaya sunduğumuz organik gübremizden vatandaşlar son derece memnunlar. Fındık olsun çay olsun sebze olsun insanlar en azından organik yiyor. Biz bu işe organik amaçla başladık topraklarımız kimyasallardan uzaklaşsın canlılar doğada daha çok yaşasın diye mücadele veriyoruz. Hobi amaçlı çıktığımız bu yolda Trabzon'da profesyonel bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz ve Trabzon'da ilk gübre üreten firmayız zaten gübrelere de son derece talep var" şeklinde konuştu.

Kırmızı kaliforniya soluncanı

Kırmızı kaliforniya solucanı ile üretim yaptığını vurgulayan Öztürk, "Elimizde gübre üreten solucan var bir ırk bu kırmızı kaliforniya deniyor. Bu tamamen gübre solucanı yiyip dışkılamaya ve sürekli çiftleşmeye uyarlanmış bir solucan. Tam bir geri dönüşüm hayvanı bütün sebze atıklarını ve hayvan gübresinden çürüterek solucana veriyoruz aslında yemek hazırlıyoruz. Ana hammaddemiz hayvan gübresi yüzde 30 olarak ta yeşil atıklar. Onları çürüterek solucana veriyoruz solucan bunu yiyip dışkılıyor içindeki 32 enzim ve vücudundaki solem sıvısını gübreye bulaştırıyor bu da gübreyi çok daha kaliteli ve verimli hale getiriyor. Ürünlerde erkencilik sağlıyor. 15-30 gün arasında hasatta erkencilik sağlıyor. Ürününe göre yüzde 15 -200 arasında verim artışı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"İnsanların sağlıklı beslenmeye ihtiyacı var"

Türkiye'deki solucan gübre üretimini hobi amaçlı yapan yaklaşık 4 bin 500 üreticinin olduğunu belirten Öztürk, "Ağırlıklı olarak meyve ve sebze ürünlerinde daha çok kullanılıyor. Fındıkta deneme yaptık mantar hastalığını tamamen yok etti. Sıvısını ürettik sıvısı küf anlamında çok etkili. Ağırlıklı olarak bahçe bitkilerinde daha çok kullanılıyor. Türkiye'de hobi amaçlı tahminen 4 bin 500 civarında üretİci var. Bunun 100-150 kadarı lisanslı tescilli bu işi prefosyonel anlamda yapanlar var. Doğamızın, insanlığın bu gübreye ihtiyacı var. İnsanların sağlıklı beslenmeye ihtiyacı var. Hep hormonlu gıdalar yiyoruz. İlerisi için bu işin insanlığın ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ve çok da gelişeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Tesiste yaklaşık 10 milyon civarında solucan var"

200 bin solucan başladığı gübre üretimine şuanda 10 milyon ile devam ettiğini dile getiren Öztürk, "Bu işe 200 bin solucanla başladım. Başlangıçta solucanlara 20 bin TL para verdim. Toplam 35 bin ilk çadırımla beraber 35 bin sermaye ile beraber başladım. Kredi çekerek bu işe başladım. Şu an tesiste yaklaşık 10 milyon civarında solucan var. Aylık gübre üretimim yaklaşık üç tonun üzerinde. Bu da yılda 50-60 ton gibi bir rakam yapıyor. Yaklaşık 2 milyon solucan sattım. İhracat taleplerimiz var. Önceki hafta Umman'dan bir konteynır mal siparişi aldık. Nasipse evraklarımız tam olduğunda yurt dışına ihracat gerçekleştireceğiz. Hedefim Trabzon'daki kurduğum bu üretim tesisini Trabzon solucan gübresi markasını dünyaya tanıtmak" dedi.