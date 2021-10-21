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CarrefourSA ve Danimarka Başkonsolosluğu, Lezzet Arası'nda "Sıfır Atık" hedefine dikkati çekti - Son Dakika

CarrefourSA ve Danimarka Başkonsolosluğu, Lezzet Arası'nda "Sıfır Atık" hedefine dikkati çekti

21.10.2021 11:03
CarrefourSA ve Danimarka Başkonsolosluğu, Lezzet Arası'nda

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra aynı zamanda minimum gıda israfı ile gıda bilincini artırmayı amaçlayan Danimarka Başkonsolosluğu, sürdürülebilir bir çevre için doğrusu vizyonuyla faaliyet gösteren Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA ile gıdada sıfır atık konusunu...

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra aynı zamanda minimum gıda israfı ile gıda bilincini artırmayı amaçlayan Danimarka Başkonsolosluğu, sürdürülebilir bir çevre için doğrusu vizyonuyla faaliyet gösteren Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA ile gıdada sıfır atık konusunu vurgulamak amacıyla Maltepe Park Hiper'deki Lezzet Arası restoranında bir araya geldi.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, Danimarka Başkonsolosu Thierry Hoppe ve CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Türk Mutfağı Araştırmacısı, Yazar ve Şef Vedat Başaran ve Danimarka Mutfağı Milli Takım Şefi Tommy Jespersen, gıda israfına dikkat çekmek adına Türk ve İskandinav mutfaklarından seçme lezzetleri "Sıfır Atık" hedefiyle pişirdiler.

Şefler, hem "Sensa T" isimli dijital tartı ile pişirdikleri yemeklerdeki her bir üründen çıkan atık oranını hesapladılar hem de gıda ambalajlarını sıfır atık kutularında ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırdılar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Danimarka Başkonsolosu Thierry Hoppe, çoğu insanın küresel israfın boyutunun farkında olmadığını belirterek, "Dünya üzerinde üretilen tüm gıdaların üçte biri israf ediliyor. Bu miktar, açlıkla ve yetersiz beslenmeyle mücadele eden 800 milyondan fazla insanı beslemek için fazlasıyla yeterli. Küresel karbon salınımının 10'da biri israf edilen yiyeceklerden geliyor. Örnek vermek gerekirse, Danimarka'da satılan tüm gıdanın yüzde 20'sinin israf edildiğini tahmin ediyoruz.

Bu, beş alışveriş sepetinden birinin doğrudan çöpe gitmesi anlamına geliyor. Gıda kaybı ve israfına çok daha fazla odaklanılmalı. İyi haber şu ki, bunu önlemek için yeni ve farklı şekillerde yemek pişirmek bir ilham kaynağı olabilir. Yiyecek satın alma ve kullanma şeklimize tamamen yeni bir yaklaşıma ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu da doğal kaynakların endişe verici biçimde tahribata maruz kaldığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Günümüzde ormanlardan tarım alanlarına, tatlı su kaynaklarından kıyılara kadar değerli kaynaklarımız, endişe verici boyutta tahribata maruz kalıyor. Sürdürülebilir bir gelecek için tarım arazilerinden deniz ve tatlı su kaynaklarına, iklim koşullarından yerleşim birimlerine kadar birçok alanda iyileştirmeler yapılmalı düşüncesiyle uzun yıllardır sürdürülebilir tarım, hayvancılık ve balıkçılık projelerine yatırım yapıyoruz. Her adımda doğru bir yaşam ve çevre için çalışıyoruz. Toplam 115 marketimize sıfır atık belgesi aldık. Taze sebze – meyve reyonlarımızda doğa dostu tabaklar kullanarak 7,6 ton plastiğin atık olmasını engelledik.

Karton koli yerine tekrar kullanılabilir kasalar kullanmaya başladık. Marketlerimizde müşterilerimizden topladığımız yaklaşık 14 ton atık yağın biyodizele dönüştürülmesini sağladık. Müşterilerimize kasap, balık, pasta, ekmek, şarküteri, bakliyat ve kuruyemiş reyonlarında kendi kaplarıyla alışveriş imkanı sunmaya başladık. Atık gıda konusunda Temel İhtiyaç Derneği iş birliğimiz çerçevesinde kurucusu olduğumuz Destek Market'e 550 ton ürün tedarik ederek 22 bin?ihtiyaç sahibi?kişiye ulaştık. Tüm bu çalışmalarla geçen sene 1046 ton sera gazı salınımını, 534 ton atık oluşumunu ve 19 bin metreküp su tüketimini engellemiş olduk."

-"Sensa T" ile atık gıda oranı ölçülebiliyor

Türk Mutfağı Araştırmacısı, Yazar ve Şef Vedat Başaran ile Danimarka Mutfağı Milli Takım Şefi Tommy Jespersen, gıda israfına dikkat çekmek amacıyla Lezzet Arası'nda Türk ve İskandinav mutfaklarından balık ve tatlıdan oluşan bir menü hazırladılar.

Şefler, menüyü hazırladıktan sonra Fazla Gıda tarafından geliştirilen "Sensa T" isimli bir dijital tartı sayesinde yemeklerde kullanılan ürünlerden ne kadar atık çıktığını hesapladı. Sensa T, oluşan gıda atıklarının gerçek zamanlı ölçümlerini yaparak verileri anlık raporlar şeklinde sunuyor. Raporlara göre atığı ve oluştuğu noktayı tespit ederek hangi yemekten ne kadar atık oluştuğu ortaya çıkarılarak bir sonraki yemeğin planlanması bu hesaba göre yapılabiliyor. Bu sayede gıda atıklarına yönelik sağlanan iç görü ile atık oranı düşürülebiliyor.

Sabancı Holding, CarrefourSA, Danimarka, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi CarrefourSA ve Danimarka Başkonsolosluğu, Lezzet Arası'nda 'Sıfır Atık' hedefine dikkati çekti - Son Dakika Ekonomi


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