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Ereğli Belediyesinden Kentsel Dönüşüm Projesi bilgilendirme toplantısı - Son Dakika

Ereğli Belediyesinden Kentsel Dönüşüm Projesi bilgilendirme toplantısı

28.10.2021 10:10
Ereğli Belediyesinden Kentsel Dönüşüm Projesi bilgilendirme toplantısı

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili toplantıda Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ve proje yetkilileri vatandaşlara proje hakkında bilgi vererek, soruları yanıtladı.

İlk olarak proje hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Hüseyin Oprukçu, "İnşallah el birliği, gönül birliği ile Ereğli'nin huzur şehri olması için samimi bir çaba, samimi bir gayretimiz devam ediyor. Hemşerilerimin birçoğuna mektuplarımız ulaştı. Bir birçoğu da geldi, kentsel dönüşüm ile ilgili bilgi sahibi oldular. Birebir bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bu safhadan sonra protokol imzalayıp anlaşmaya başlayacağız. Hatırlarsanız 2014 seçimlerinde belediye başkanı ve belediye başkanı adayı durumunda iken bu bölgeler hatta Ulu Cami'nin arkası hamamın arka tarafı, Ulu Cami'nin karşısındaki ada, Boyacı Ali Mahallesinin bir kısmı ciddi manada kentsel dönüşüme ihtiyacı var demiştim. Hepiniz gidip geliyorsunuz. Buğday pazarının hali hazırdaki durumu bu. Buğday pazarı, eski sanayi, Hıdırlı Mahallemizin bir kısmı, Hamidiye Mahallemizin bir kısmı, netice itibariyle orada 14 bin dekar bir alan kentsel dönüşüme konu oldu. Kentsel dönüşümle ilgili planı projesi yapıldı. Bu iki buçuk yıllık yoğun bir çabanın, çırpınışın, gayretin sonucu ortaya çıktı. Orada hiç kimsenin bir mağduriyetine de meydan vermeyecek şekilde anlaşmamızı yapacağız. Üç etap halinde inşaata başlayacağız" dedi.

"Hemşerilerimin duasının derdindeyim"

Önceki 5 yıllık hizmet döneminde gerçekleştirdiği önemli projelere vurgu yapan Başkan Oprukçu, "Ulu Cami'nin karşısındaki yerleri, orada yüz elli küsur tane dükkanı kamulaştırdık. O bitmemiş inşaat vardı ya şimdi meydan yaptık orayı, Devlet Bahçeli Meydanı yaptık. Kötü mü oldu? Akbank'ın önünü düşünün, orada iş yerleri vardı. 70 yıldır dokunulmamış bulvar geliyor istasyondan şehrin göbeğine ya da stadyumundan orada daralıyordu, ne yaptık kamulaştırdık. Dükkanların hepsini satın aldık. Satın aldığımız dükkan sahipleri yine bizim verdiğimiz parayla mal mülk sahibi oldular. Ama orada ciddi manada trafiğin de rahatladığı tabloyu ortaya koyduk. Yapılamaz denileni yaptığımızı gördünüz. Ulu Cami'nin önündeki meydanı gördünüz. Ereğli'de bir tane otopark var. Resmi yapılmış kapalı otopark var. O da Ulu Cami'nin önündeki meydanın altı. Şimdi 90 dükkanlarda satın alma işlemimiz devam ediyor. Siyaset halka hizmet etmenin bir aracıdır. Hak Teala lütfetmeyince de halkın teveccüh etmesi söz konusu olmuyor. Hak Teala lütuf edecek. Bir Hakkın rızası hilafına iş yapmamak lazım, bir de halkın rızası hilafına iş yapmamak lazım. Sizlerin duaları olmadığı takdirde benim işim gücüm rast gitmez. Sizin duanızın derdindeyim" ifadelerini kullandı.

"Allah, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum beyden razı olsun"

Huzurun inşa edilmesi bakımından kentsel dönüşümün çok önemli olduğunu belirten Başkan Oprukçu, "İnşallah bu gerçekliği el birliğiyle gerçekleştireceğiz. Başaracağız, yapacağız, zor değil. İnanıyorsanız, istiyorsanız, kararlı iseniz, kaynağınız da varsa ekstra kaynak temin etmeye imkanlarınız varsa sorun çözülüyor. Şimdi Allah razı olsun 2,5 yıllık çaba ve gayretimizin doğal sonucu olarak Çevre ve Şehircilik Bakanımız sevgili hemşerimiz Murat Kurum Bey emin olun, o da olmasa herhalde bir kaşık suda boğulacağız ama iyi ki var, iyi ki desteklerine şahit oluyorum. Allah ondan razı olsun. Çevre Bakanlığının, nihayetinde Çevre Bakanı Murat Kurum beyin onayıyla bu kentsel dönüşüm gerçekleşiyor ve Çevre Bakanlığının desteğiyle yürüyoruz. 14,63 hektarlık bir alan, yani 14 bin 600 metrekare toplam 419 tane mülkiyet bulunmakta orada bunların 375 tanesi özel mülkiyet, 44 tanesi kamuya ait mülkiyet, alan içerisinde bin 391 tane de hak sahibi var. Bin 391 tane hak sahibiyle konuşacağız, görüşeceğiz, artık anlaşma protokolümüzü imzalayacağız. Alan içerisinde 5 adet 9 katlı blok olacak. 2 adet 10 katlı blok, 17 adet 7 katlı blok, 1 adet 3 katlı iş merkezi, 2 adet 2 katlı yine ticaret alanı olacak" dedi.

"650 kişiye istihdam imkanı sağlayacak organizeye bir kağıt fabrikasının kurulmasının arifesindeyiz"

Belediye hizmetlerine de değinen Başkan Oprukçu, Taş Evlerin restorasyonunun ihalesini yaptıklarını ve restorasyonun devam ettiğini hatırlattı. Yurt bulamayan 256 kız öğrenci için kiraladıkları atıl vaziyetteki yurtta konakladığını da belirten Başkan Oprukçu, kız öğrencilerinin açıkta kalmaması için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti. İlçeye bir kütüphane yaptırdıklarını da anlatan Oprukçu, "Ereğli'de seçim sırasında da gördüm küçücük bir çalışma salonu, emin olun o çalışma salonunda çocuklarımız üst üste ders çalışmaya, sınavlara falan hazırlanıyorlardı. Üzüldüm, kahroldum. Gelir gelmez ilk talimatım orası oldu. Akhüyük'te termal su çalışmamız devam ediyor. Bakın termal su deyip geçmeyin, Rabb-ül Alemine niyaz ediyorum. İnşallah bizim yüzümüzü kara çıkarmayacak. Çünkü 36, 37 derece sıcak suyumuz orada istediğimiz zaman akıyor. Atatürk Kültür Parkı'na da çok büyük bir Termal Otel inşallah yapmayı planlıyoruz. Orada da hemşerilerimiz termal tedaviden istifade etsinler. Yani Çiftehan'a, Sandıklı'ya çamura, Afyon'a vesaire gitmek mecburiyetinde kalmasınlar. Şifa bulsunlar istiyorum burada. O sebepten samimi bir gayretimiz devam ediyor" dedi.

Bu sene 37 milyon liralık asfalt yaptıklarını da dile getiren Başkan Oprukçu, 650 kişiye istihdam imkanı sağlayacak organizeye bir kağıt fabrikasının kurulmasının arifesinde olduklarını sözlerine ekledi. - KONYA

Ereğli Belediyesinden Kentsel Dönüşüm Projesi bilgilendirme toplantısı
Ereğli Belediyesinden Kentsel Dönüşüm Projesi bilgilendirme toplantısı
Ereğli Belediyesinden Kentsel Dönüşüm Projesi bilgilendirme toplantısı
Ereğli Belediyesinden Kentsel Dönüşüm Projesi bilgilendirme toplantısı

geri dönüşüm, Murat Kurum, Ereğli, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ereğli Belediyesinden Kentsel Dönüşüm Projesi bilgilendirme toplantısı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ereğli Belediyesinden Kentsel Dönüşüm Projesi bilgilendirme toplantısı - Son Dakika
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