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Evcil hayvanını alan Petzoo Eurasia Fuarı'na geldi - Son Dakika

Evcil hayvanını alan Petzoo Eurasia Fuarı'na geldi

22.10.2021 00:57
Evcil hayvanını alan Petzoo Eurasia Fuarı'na geldi

Hayvanseverlerin beklediği Petzoo Eurasia Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı kapılarını açtı.

Hayvanseverlerin beklediği Petzoo Eurasia Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı kapılarını açtı. Fuarda, kedi-köpek-kuş-balık güzellik yarışmaları, çeşitli şovlar, evcil hayvan defileleri, ırk yarışmaları ve pet kuaförleri yarışması gibi etkinlikler düzenleniyor.

Petzoo Eurasia Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı, 24 Ekim tarihine kadar İstanbul Fuar Merkezi'nde 8'inci kez ziyarete açıldı. Kedi-köpek-kuş-balık güzellik yarışmaları, çeşitli şovlar, evcil hayvan defileleri, ırk yarışmaları, pet kuaförleri yarışması, AFAD kurtarma köpekleri ve K9 güvenlik köpekleri gösterileri ve derneklerle federasyonların düzenleyeceği özel etkinliklerle rengarenk görüntülere sahne oluyor. Kedi, köpek, kuş, balık gibi birçok evcil hayvan türüne dair en yeni ürün ve hizmetlerin sergilendiği fuarda, mama, yem, oyuncak, kozmetik, bakım ürünleri, destekleyici sağlık ürünleri, kum, akvaryum, temizlik ürünleri, evcil hayvanlar için tasarlanan kıyafetler, aksesuarlar benzeri çeşitli ürün ve malzemeler hayvan sahiplerinin beğenisine sunuluyor.

"Evcil hayvan almak isteyenlerin sayısı pandemi döneminde arttı"

Etkinlikte konuşan fuarın organizatörü Ulusal Fuarcılık Genel Müdürü Selçuk Çetin, Evcil hayvan ürünleri sektörü yaklaşık 5 yıldır çok hızlı büyüyor. Özellikle pandemi sürecinde evde daha fazla kalan evcil hayvan sahipleri, mevcut ürün alışverişlerinin sayısını artırdı. Evcil hayvan almak isteyenlerin sayısı da pandemi döneminde arttı. Sektörün büyüklüğü dünya pazarında 300 milyar dolar civarında. Türkiye milyar dolar seviyesine yaklaştı. Türkiye'de 750 - 800 milyon dolara yakın bir hacim var. 2023 yılında 1 milyar dolar büyüklüğe ulaşmayı hedefliyoruz. 2023 yılında yaklaşık 250 - 300 milyon dolarlık da ihracatımızın olmasını hedefliyoruz " dedi.

"Çocuklarımızın teknolojiye değil, bir hayvana bağlanmasını istiyoruz "

Çetin, sözlerine şöyle devam etti: "2012'de 18 firmayla yapılan bir fuarımız vardı, pazar büyüdü. Bugün yaklaşık 200 firma katılıyor. Fuarlar yabancı müşterilerle tanışma, ürün tanıtımı gibi hizmetler sağlıyor. Sektörün gelişmesi adına fuarlar önemli yer tutuyor. Rusya, Ukrayna, İran ve Brezilya'dan ziyaretçiler var. Bu fuarda toplam 30 bin ziyaretçi bekliyoruz. Ayrıca bu organizasyonla sadece evcil hayvanların değil, sokak hayvanlarının da hakları konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. İnsanlar buraya çocuklarını da getirsinler, fuarı gezsinler. Çocuklarımızın teknolojiye değil, bir hayvana bağlanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'deki hayvan hakları konusuna değinen, "Evcil hayvan sahipleri ve sokaktaki hayvanların hakları ile alakalı son 10 yıldır ciddi bir gelişim var. Farkındalığı arttırmaya başladık. Hayvan hakları konusunda bir kamuoyu oluştu. Bu çalışmalar yasalara da yansıyor" açıklamasında bulundu.

Hayvanlara dair birçok şey fuarda yer alıyor

Ulusal Fuarcılık tarafından organize edilen fuarda tüm evcil hayvanların ve evcil hayvan sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak, yaşam kalitesini arttıracak pek çok yeni ürün ve hizmet tanıtılıyor. Fuar, 2012'den bugüne kadar 650'nin üzerinde katılımcı firmayı ve 190 bine yakın yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayarak pet sektörünün buluşma noktası oldu.

Fuar, 4 gün boyunca 11.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık kalacak. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, dolar, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Evcil hayvanını alan Petzoo Eurasia Fuarı'na geldi - Son Dakika Ekonomi


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