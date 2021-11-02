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Giresun'da sosyal kalkınmaya katkı sağlayacak iki proje hayata geçirilecek - Son Dakika

Giresun'da sosyal kalkınmaya katkı sağlayacak iki proje hayata geçirilecek

02.11.2021 13:16
Giresun'da sosyal kalkınmaya katkı sağlayacak iki proje hayata geçirilecek

Giresun'da, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen 2,3 milyon lira maliyetli iki sosyal kalkınma projesi uygulanacak.

Giresun'da, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen 2,3 milyon lira maliyetli iki sosyal kalkınma projesi uygulanacak.

Giresun Belediyesinin "Giresun Sosyal Girişimcilik Merkezi" ve Görele Belediyesinin "Kadın Elinde Değer Bulan Süt" başlıklı projelerinin imza töreni, belediyenin Giresun Kalesi'ndeki sosyal tesisinde gerçekleştirildi.

Vali Enver Ünlü, burada yaptığı konuşmada, projelerin amacının toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif şekilde katılımlarının sağlanması olduğunu söyledi.

Projeler sayesinde istihdam edilebilirliğin artırılmasının da hedeflendiğini dile getiren Ünlü, "Sosyal girişimcilik ve yenilikçiliğin desteklenmesiyle sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılmasını amaçlayan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programları (SOGEP) 2021 kapsamında ilimizden iki proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız tarafından başarılı bulunmuş ve imza aşamasına gelinmiştir." dedi.

Ünlü, kadın kooperatiflerinin kurulması ve yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu belirterek şunları ifade etti:

"İlçelerimizde ve beldelerimizde kadın kooperatiflerimiz kuruluyor ama burada hassasiyetimiz şu, bu kadın kooperatifleri sadece bu projelere müracaat etmek için kurulmamalı, kağıt üzerinde kalmamalı. Aktif olarak kadınlar tarafından yönetilmeli ve oradaki üretimden elde edilecek olan gelir, kadın girişimcilerimiz arasında paylaşılmalı. Bu kapsamda Görele Belediyemizin projesinde kadın kooperatifinin kurulacak olması ve kadınlarımızın hem istihdam hem de girişimcilik alanlarında desteklenecek olması da çok önemli."

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da DOKA'nın desteğinin önemine işaret ederek, "Sosyal Girişimcilik Merkezi Projesi aslında kafamızda hep var olan ama isimlendiremediğimiz bir şeydi. Şimdi bunu hem anlamlandırıyor hem de aktif hale getiriyoruz. Burada amaç şu, yeni iş ve üretim fikirleri olan tüm gençlerimizi, tüm vatandaşlarımıza kapı açık. Hem üretime hem Ar-Ge'ye katkı olarak ciddi bir çalışma düzeneği oluşturmuş oluyoruz." diye konuştu.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener de özellikle köylerde yaşayan kadınların ilçe pazarlarına getirip sattıkları ürünlere dikkati çekerek, "Kadınlarla görüştüğümüzde, özellikle soğuk havalarla pazarlara gelmenin zorluğu ve açık alanlarda satmanın zorluğundan, süt ürünlerinin kimi zaman bozulmasından dolayı şikayetlerini dinledik ve bu projeyi gerçekleştirme şansı bulduk. Proje sayesinde üretici ve tüketiciyi yan yana gelmelerine gerek kalmadan biz buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman da ekonomik kalkınmanın yanı sıra sosyal kalkınma anlamında da bölgeyi güçlendirmek istediklerini söyledi.

SOGEP kapsamında Giresun'da çok önemli çalışmalar yapıldığını dile getiren Adıyaman, şunları kaydetti:

"Giresun Belediyesi tarafından yaklaşık 1 milyon lira yatırım bütçesiyle sosyal girişimcilik merkezi kuracağız. Giresun'un genç nüfusuyla inşallah önemli kazanımlar elde edeceğiz. Bir diğer projemiz Görele Belediyemizin özellikle süt üretiminde yeni ufuklar açacağını, kırsal kalkınmaya ve kooperatifçiliğe çok ciddi katkılar sağlayacağını düşündüğümüz bir proje. Burada da yaklaşık 1 milyon 300 bin liralık yatırımla beraber Görele'de süt üretiminin artacağını ve yeni bir kırsal kalkınma modelinin hayata geçeceğini düşünüyoruz."

Doğu Karadeniz, Girişimcilik, İstihdam, Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Giresun'da sosyal kalkınmaya katkı sağlayacak iki proje hayata geçirilecek - Son Dakika Ekonomi


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