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GSO ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

GSO ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

20.10.2021 11:21
GSO ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, meclis ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, meclis ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

GSO Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda güncel ve ekonomik konular, GSO tarafından yürütülen faaliyetler, sektörel gelişmeler, Yeşil Mutabakat, verimlilik ve dijitalleşme konularında yapılacak çalışmalar, sanayicilerin ve ihracatçıların sorunları gündeme getirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep sanayisinin ve ekonomisinin geleceğini düşünerek yol aldıklarını, bu doğrultuda yeni çalışmalar ve projeler gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyledi. Gaziantep'in daha fazla katma değerli üretim yapabilmesi için şehirdeki tüm kurumların birlik ve beraberlik içerisinde çalıştığını dile getiren Konukoğlu, "Üretimde ve ihracatta ortaya koyduğumuz başarı ülkemize çok büyük katkılar sağladığı gibi diğer şehirlerimize de örnek teşkil ediyor. Bu başarıyı da sürdürülebilir kılmak zorundayız. Bunun için de Gaziantep iş dünyasının zamanın ruhuyla çalışıp rekabet için şart olan yenilenmeyi sağlaması gerekiyor. Bu doğrultuda en başta dijitalleşme ve Yeşil Mutabakat konularında sanayimizin kendisini hazırlaması büyük önem taşıyor. Çünkü yeni dünyaya uyum sağlayamayanlar küresel ekonomide de yerini alamayacaklar. Gaziantep'in menfaati ve ülkemiz ekonomisinin hedeflenen seviyelere ulaşması için yapılacak tüm çalışmalara Gaziantep Sanayi Odası olarak destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

"Ayakkabı ihtisas için olumlu karar alındı"

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de konuşmasında daha önce Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu aşaması tamamlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulan Ayakkabı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için olumlu karar alındığını söyledi. Bundan sonraki süreçte meradan tahsis amacı değişikliği yapılacağını ifade eden Ünverdi, ÇED raporu ile birlikte gerekli olan dokümanları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na imzaya sunacaklarını kaydetti.

"Gaziantep Türkiye için üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor"

Ünverdi, küresel ölçekte tüm ülkelerin ekonomik sorunlarla boğuştuğuna dikkat çekti. Lojistik, hammadde ve enerji maliyetlerindeki artışların sanayiciler için sorun oluşturmaya devam ettiğini dile getiren Ünverdi, "Ülke olarak daha önce de birlik ve beraberlik içerisinde birçok sorunu aştığımız gibi bugünün zorluklarını da aşabilecek güce sahibiz. Bizi düzlüğe çıkaracak da üretim ve ihracattır" dedi ve ekledi: "Gaziantep bu noktada üzerine düşeni fazlasıyla yapmaktadır. Ülke olarak çok daha fazlasını yapabilecek güce de sahibiz. Yeter ki piyasalarda yaşanan olumsuzlukların üretici üzerindeki etkisi azaltılsın ve üreten kesim desteklensin" şeklinde konuştu. Gaziantep ekonomisi ve ihracat rakamları hakkında bilgiler veren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, bu yılın ocak-eylül döneminde önceki yılın aynı dönemine göre İran'a yapılan ihracatta yüzde 190,5, Hollanda'ya yüzde 78, Belçika'ya yüzde 68, İtalya'ya yüzde 46,1 ve ABD'ye yüzde 28,4 oranında artış olduğunu belirtti. İhraç edilen ürünlerle ilgili verileri paylaşan Ünverdi, yine aynı dönemde iklimlendirme sanayinde yüzde 55,1, tekstil ve hammaddelerinde yüzde 52,6, makine ve aksamlarında yüzde 39,7 ve halıda yüzde 33,3 oranında artış yaşandığını kaydetti. İhracatın sektörlere göre dağılımı ile ilgili de bilgiler veren Ünverdi, Gaziantep'in ilk 9 aylık ihracatında en çok paya sahip olan sektörün yüzde 43,8 oranı ile tekstil ve yüzde 28,8 ile tarımsal sanayi ve hububat olduğunu dile getirdi. Ünverdi, 2021 yılının ilk 9 ayında Gaziantep'ten önceki yıla göre Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yüzde 58,2, diğer Avrupa ülkelerine yüzde 41 ve eski Doğu Bloku ülkelerine de yüzde 38,6 oranında ihracat artışının yaşandığının altını çizdi. Ünverdi, son olarak 2021 ocak-temmuz döneminde Gaziantep genelinde sigortalı çalışan sayısının önceki yıla göre yüzde 18,3 oranında artarak 392 bin 138'ye yükseldiğini ifade etti.

GSO Ekim Ayı Meclis Toplantısı, meclis ve danışma kurulu üyelerinin soruları, görüş ve önerilerinin ardından sona erdi. - GAZİANTEP

Adil Sani Konukoğlu, Meclis Başkanı, Gaziantep, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GSO ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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