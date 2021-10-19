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IAS'ın kıdemli danışmanları firmanın yeni iş ortağı oldu - Son Dakika

IAS'ın kıdemli danışmanları firmanın yeni iş ortağı oldu

19.10.2021 09:13
IAS'ın kıdemli danışmanları firmanın yeni iş ortağı oldu

Uzun yıllardır global teknoloji firması IAS'ta çalışan ve Danışmanlık Yöneticisi olarak görev yapan Erdal Yaman ile proje Koordinatörü olarak görev yapan Mustafa Akgün ve İlker Bayraktar, IAS'nin de desteğini alarak Ainos Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık'ı kurdu.

Uzun yıllardır global teknoloji firması IAS'ta çalışan ve Danışmanlık Yöneticisi olarak görev yapan Erdal Yaman ile proje Koordinatörü olarak görev yapan Mustafa Akgün ve İlker Bayraktar, IAS'nin de desteğini alarak Ainos Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık'ı kurdu.

IAS'tan yapılan açıklamada, Uluslararası teknoloji firması IAS, yeni iş ortağı Ainos Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık AŞ'yi duyurdu.

Yaklaşık 10 yıldır IAS'ta kıdemli danışmanlık yapan Erdal Yaman, Mustafa Akgün ve İlker Bayraktar tarafından kurulan Ainos, yurt içinde ve yurt dışında canias4.0 teknolojilerini firmaların hizmetine sunacak. Ainos yetkililerinin yeni girişimi IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber'den de tam destek aldı.

"Büyük projelere imza atacaklarına inanıyoruz"

Uzun yıllardır IAS'ta çalışan ve danışmanlık yöneticisi olarak görev yapan Erdal Yaman ile proje koordinatörü olarak görev yapan Mustafa Akgün ve İlker Bayraktar, edindikleri tecrübelerden yola çıkarak yeni bir girişime imza attı. IAS yönetiminden de tam destek alan Ainos yetkilileri, ilerleyen dönemlerde önemli projelerle adını duyuracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber, Ainos'un kuruluşu konusunda tam destek verdiklerini belirterek, "Uzun süre firmamızda çalıştıktan, büyük, başarılı projelere imza attıktan ve tecrübe kazandıktan sonra IAS'ın da desteği ile yeni bir girişime bulundular. Ainos, canias4.0 teknolojilerini çok iyi bilen, bu ekosisteme dahil olan kişiler tarafından kuruldu. Hem IAS'nin desteği hem de kendi özverili çalışmaları neticesinde büyük projelere imza atacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"canias4.0 Ekosisteminin Büyümesine Katkı Sağlayacağız"

Gerçekleştirdikleri yeni girişimden söz eden Ainos Kurucu Ortak ve Genel Müdürü Erdal Yaman ise şunları kaydetti:

"IAS'a iş ortağı olma düşüncesi yaklaşık üç yıl önce gündeme geldi ve konuyu IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber ile görüştük. Amacımız IAS'tan ayrı bir şirket kurup, güç ayırmak değil, içimizdeki girişimcilik ruhu ile harekete geçmek ve canias4.0 ekosisteminin büyümesine katkı sağlamaktı. Girişimcilik konusunda örnek aldığımız isim de sayın Karabiber'di. Konuyu kendisine aktardığımızda son derece sıcak baktı ve yöneticilik kabiliyetlerimizi geliştirmemiz, müşterilerimiz ile olan ilişkilerimizi pekiştirmemiz konusunda da bizlere destek verdi. Şartların olgunlaşmasının akabinde 2021 yılının nisan ayında kendisiyle konu ile ilgili yeniden görüştük ve iş ortaklığı süreci için çalışmalarımıza başladık."

"IAS ile birlikte büyüyeceğiz"

Ainos Kurucu Ortak ve Proje Koordinatörü Mustafa Akgün ise "Uluslararası standartlara sahip bir yazılım olan canias4.0, tam entegre, esnek, kolay geliştirilebilir ve kullanıcı dostu arayüzlere sahip bütünsel bir çözüm. Bu özelliklerinin yanında sunduğu fiyat/fayda avantajı nedeni ile hem yurt içinde hem de yurt dışında firmalar tarafından oldukça rağbet görüyor. Yıllarca genel merkezde görev almış ve ürünü tüm detaylarıyla bilen bir ekip olarak, şirket dışında önemli işler yapabileceğimize inandık. Haziran ayında yapılan bir yönetim toplantısında, haberi IAS bünyesindeki yöneticilere bizzat sayın Karabiber iletti. IAS büyüyecek, biz de onunla birlikte büyüyeceğiz. O nedenle IAS için çalışmaya devam edeceğiz. Ekim ayı sonu itibariyle kadromuz 16 kişi. 2022 yılı içinde en az 50 kişilik bir danışmanlık kadrosuna sahip olmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ainos Kurucu Ortak ve Proje Koordinatörü İlker Bayraktar da yeni kurdukları firma ile hedeflerine ilişkin, "Kendimizi 'Dijitalleşen dünyada firmaların başta ERP olmak üzere ihtiyaç duyduğu alanlarda çözümler üreten ya da bu çözümler için gerekli kaynaklara ulaşmalarında yol gösteren danışmanlık ve çözüm şirketi' olarak tanımlıyoruz. Türkiye merkezli global bir şirket olmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımıza öncelikle Marmara Bölgesini merkez alarak başlayacağız ve ilerleyen dönemlerde Türkiye'nin hemen her bölgesinde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. İlerleyen yıllar içinde de hedefimiz yurtdışı faaliyetlerimizi başlatmak: İlk olarak Balkan bölgesinde bir ofis açmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Girişimcilik, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi IAS'ın kıdemli danışmanları firmanın yeni iş ortağı oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: IAS'ın kıdemli danışmanları firmanın yeni iş ortağı oldu - Son Dakika
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