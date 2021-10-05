İklim değişikliği sigortacılık sektörünü de değiştiriyor

HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, "İklim değişikliği sigortacılığa yeni bir bakış açışı getirdi. Poliçelerde yeni riskleri tanıdık. Türkiye, coğrafi yapısı gereği doğal felaketlerin sıkça yaşandığı bir bölgede bulunuyor. Olaylar sigortacılık sektörünü yeni hasar kayıtları ile tanıştırıyor. Sektör, sadece insanların canı yandığında akıllara gelmemeli." ifadelerini kullandı.

HDI Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliği nedeniyle hemen hemen dünyanın her yerinde meydana gelen doğal afetlerin şiddeti ve yarattığı etki her geçen gün artmaya devam ediyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (DMÖ) yaptığı son çalışmaya göre, doğal felaketlerin sayısı son 50 yılda beş kat artarak 3 trilyon avro zarar oluşturdu.

Son olarak Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketi ile başta Bodrum, Marmaris, Antalya ve Muğla olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinde ortaya çıkan orman yangınları, iklim değişikliği tartışmalarını gündeme taşıdı.

Ortaya çıkan hasarların büyüklüğüne sigorta sektörü de kayıtsız kalmadı, bu çerçevede iklim değişikliği sigortacılık sektörünü de değiştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu iklim değişikliğinin sigortacılığa yeni bir bakış açışı getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Poliçelerde yeni riskleri tanıdık. Türkiye, coğrafi yapısı gereği doğal felaketlerin sıkça yaşandığı bir bölgede bulunuyor. Ancak küresel iklim değişikliği ile birkaç yıl öncesine kadar pek rastlanmadığımız hortum gibi hadiseler ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu tip olaylar sigortacılık sektörünü yeni hasar kayıtları ile tanıştırıyor. Sektör, sadece insanların canı yandığında akıllara gelmemeli.

Sektör olarak, riskleri, sigortacılık ürünlerinin pahalı olmadığını, birçok riskin teminat altına alınabildiğini kamuoyuna anlatmaya çalışıyoruz. Çok az ücretler ödeyerek büyük maddi kayıplar önlenebilir. Doğal afetlere karşı ise toplumumuzda 'kaderine razı olma' anlayışı hakim.

Ancak, son dönemde yaşanan yangın ve sel felaketleri sonrası, o bölgelerde sigortalılık bilinci ve teklif adetlerinde geçici bir artış gözlemledik. Bu yükselişte ilk sırada Kastamonu yer alıyor. Temmuz ayı verilerine göre ise yangına karşı yaptırılan sigorta poliçe sayısının geçen yıla göre yüzde 23,6 büyüdüğünü söyleyebiliriz."

Hancıoğlu, bu talep ve ilgi artışının geçici olmaması gerektiğini belirterek doğal afetlerden kaçmanın da mümkün gözükmediğini aktardı.