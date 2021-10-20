Üye Girişi
İKV'den AB raporu değerlendirmesi - Son Dakika

İKV'den AB raporu değerlendirmesi

20.10.2021 11:00
İKV'den AB raporu değerlendirmesi

İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı (İKV) Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa Komusyonu raporunun, Türkiye'nin AB üyelik kriterleri ve mevzuat uyumundaki gelişmesini değerlendirmekle birlikte, üyelik müzakere sürecinin nasıl canlandırılabileceği ve ilişkilerin geliştirilebileceği konularında herhangi...

İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı (İKV) Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa Komusyonu raporunun, Türkiye'nin AB üyelik kriterleri ve mevzuat uyumundaki gelişmesini değerlendirmekle birlikte, üyelik müzakere sürecinin nasıl canlandırılabileceği ve ilişkilerin geliştirilebileceği konularında herhangi bir tavsiyede bulunmadığını ifade etti.

İKV'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Zeytinoğlu, her yıl Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan aday ülkeler hakkındaki raporlar ve Genişleme Stratejisinin 19 Ekim 2021 tarihinde açıklandığını belirterek, "İKV olarak, 13-14 Ekim 2021 tarihlerinde Brüksel'e bir ziyarette bulunduk. Komisyon'da Türkiye raporunun yazıldığı Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Komisyon Üyesi Varhelyi ve diğer yetkililer ile görüştük.

Türkiye'nin AB üyelik perspektifinin önemini vurguladık ve bu yolda bir sivil toplum örgütü olarak sürece katkı sağlamak için yaptıklarımızdan söz ettik. Komisyon Üyesi Varhelyi, Türkiye'nin AB için önemine vakıf ve göç ile güvenliğin dışında iklim, ticaret, enerji ve ulaştırma gibi konularda ilişkilerin gelişmesine destek veriyor. Ancak AB genelindeki Türkiye'nin üyeliği konusunda irade eksikliği Komisyonun tutumuna da yansıyor. Türkiye'nin Aday Ülke statüsünün devam ettiğini vurgulamakla birlikte, Komisyonda Türkiye masasının AB'nin Güney Komşuları ile birlikte aynı müdürlüğe bağlanması gibi gelişmeler Türkiye'nin aday statüsünün göz ardı edildiği ve daha çok bir komşu ülke olarak ele alındığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Yayımlanan rapor Türkiye'nin adaylık statüsünden kaynaklanan bir gereklilik olarak izleme sürecinin bir parçası olduğunu hatırlatan Zeytinoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rapor Türkiye'nin AB üyelik kriterleri ve mevzuat uyumundaki gelişmesini değerlendirmekle birlikte, üyelik müzakere sürecinin nasıl canlandırılabileceği ve ilişkilerin geliştirilebileceği konularında herhangi bir tavsiyede bulunmuyor. Sanki bu sürecin kesintiye uğramasının tek sorumlusunun Türkiye olduğu varsayımını gözlemlemek mümkün ve AB ile üye devletlerin üzerine düşenlere değinilmiyor. Raporda gümrük birliğindeki var olan sorunlara değinilirken, bazı teknik engeller, yerli içerik koşullarının uygulanması, AB ortak gümrük tarifesinden sapmalar gibi çeşitli sorunlara işaret edilirken, Türkiye'nin AB'ye ihracatındaki engeller, ulaştırma kotaları, AB serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye'yi dışarda bırakmasının yarattığı olumsuzluklar, gümrük birliği güncellenme sürecinin bir türlü başlatılamaması gibi önemli konuların ele alınmaması eksiklik oluşturuyor."

"Raporda Türkiye ekonomisinin salgın sonrasında hızla düzelmekte olduğu not edilirken, bazı yapısal sorunlar ve dengesizliklere de yer verilmiş." diyen Zeytinoğlu şöyle devam etti:

"Paris İklim Anlaşması'nın TBMM tarafından onaylanması olumlu bir gelişme olarak raporda yer bulurken, çevre ve iklim politikasındaki uyum ihtiyacına da değinilmiş. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması ve hukuk, demokrasi ve temel haklar konusunda eksikliklere dikkat çekilmiş. Ancak burada Türkiye'nin AB katılım müzakerelerinde yargı ve temel haklar başlıklı faslın açılamadığı ve GKRY engeline takıldığının da not edilmesi gerekir.

Doğu Akdeniz'de gerilimin azalmasından olumlu bahsedilirken, Türkiye'nin Ege ve Kıbrıs politikalarına yönelik olarak tamamen dışlayıcı yaklaşımın devam ettirilmesi ve Türkiye'nin haklı tezlerinin de dikkate alınmaması AB'nin bu bölgedeki barış ve güvenliğe katkı yapıcı etkisini zedeliyor. Avrupa Komisyonunun Türkiye'nin AB katılım sürecinin hızlanması ve olumlu bir rotaya girmesi için daha fazla sorumluluk üstlenmesini bekliyoruz. Bunun yanında Türkiye olarak üzerimize düşenleri yapmaya ve AB siyasi kriterleri başta olmak üzere üyelik kriterlerin yerine getirmek için çalışmaya kararlılıkla devam etmemiz gerektiğini düşünüyoruz".?????????????

İktisadi Kalkınma Vakfı, Avrupa Birliği, Müzakere, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İKV'den AB raporu değerlendirmesi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'de ve dünyada son dakika yaşanan gündem haberleri 11:05 Türkiye'de ve dünyada son dakika yaşanan gündem haberleri Son dakika! Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 533 liradan işlem görüyor 11:04 Son dakika! Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 533 liradan işlem görüyor Türk futbolunun kaderi değişecek! TFF ve MHK yetkilileri bugün Riva'da buluşacak 11:00 Türk futbolunun kaderi değişecek! TFF ve MHK yetkilileri bugün Riva'da buluşacak
Rekabet Kurulu, sahibinden.com'a soruşturma açılmasına kara verdi 10:53 Rekabet Kurulu, sahibinden.com'a soruşturma açılmasına kara verdi Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde protesto! Tabutları surlardan aşağıya attılar 10:50 Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde protesto! Tabutları surlardan aşağıya attılar Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu 10:18 Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu
Sahibinin 10:08 Sahibinin "Korkmayın bir şey yapmaz" dediği pitbull iş insanının burnunu kopardı Önümüzdeki sene vergi ve cezalar vatandaşın belini bükecek 10:04 Önümüzdeki sene vergi ve cezalar vatandaşın belini bükecek

Son Dakika Haberleri
11:05 Türkiye'de ve dünyada son dakika yaşanan gündem haberleri
11:04 Son dakika! Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 533 liradan işlem görüyor
11:03 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı
11:03 Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım
10:59 Türk futbolunun kaderi değişecek! TFF ve MHK yetkilileri bugün Riva'da buluşacak
10:56 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,34'ten alıcı buluyor
10:51 Guatemala'da asker kongre binasını bastı! Hükümetten tazminat talep ediyorlar
10:34 Uzaklaştırmayı ihlal eden kocasına öfkelenen kadın, eşyaları pencereden attı: Şimdi edepsizliğimle tanıyorlar
10:31 Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi hakkında konuştu: Şansımız yok
10:18 Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu
Müsilaj kabusu yolda mı? Kasım ayının altını çizen uzman isim uyardı: Marmara soğuyamıyor, tehlike kapıda Müsilaj kabusu yolda mı? Kasım ayının altını çizen uzman isim uyardı: Marmara soğuyamıyor, tehlike kapıda         
11:07
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım         
11:03
Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,34'ten alıcı buluyor Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,34'ten alıcı buluyor         
10:57
Guatemala'da asker kongre binasını bastı! Hükümetten tazminat talep ediyorlar Guatemala'da asker kongre binasını bastı! Hükümetten tazminat talep ediyorlar         
10:51
Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor         
10:36
Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı         
10:10
Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş         
10:07
Sabah para çekmek için ATM'ye gidenlere not: Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez Sabah para çekmek için ATM'ye gidenlere not: Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez         
09:00
Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar Türkiye'nin harekat sinyaliyle birlikte terör örgütleri hain planı devreye soktu! Suriye'ye militan sevk ediyorlar         
07:46
KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti         
07:35
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü         
20:11
Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor         
17:48
Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz         
17:11
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 11:13:19. #1.12#
SON DAKİKA: İKV'den AB raporu değerlendirmesi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement