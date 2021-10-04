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İnşaat sektörüne 'gurbetçi' katkısı - Son Dakika

İnşaat sektörüne 'gurbetçi' katkısı

04.10.2021 13:28
İnşaat sektörüne 'gurbetçi' katkısı, System.String[]

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, gurbetçilerin inşaat sektörüne ciddi bir katkısı olduğunu söyleyerek, "İç piyasada yeterli hareketlilik yok ama gurbetçilerimizin bu süreçte ciddi katkıları oldu" dedi.

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, gurbetçilerin inşaat sektörüne ciddi bir katkısı olduğunu söyleyerek, "İç piyasada yeterli hareketlilik yok ama gurbetçilerimizin bu süreçte ciddi katkıları oldu" dedi.

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, yaptığı açıklamada gurbetçi sezonunu değerlendirdi. Gurbetçilerin Kayseri'nin ekonomisine ciddi katkısı olduğunu dile getiren Kılınç, "Kayseri gurbetçi yoğunluğu fazla olan bir şehir. Etrafındaki şehirlere baktığımızda Yozgat, Sivas, Niğde ve Nevşehir gibi illerinde gurbetçi sayısı fazla, tabi bu şehirlerin Kayseri'ye yakın olan ilçelerinde de Kayseri'ye yatırımlar oluyor. Bu sebep ile gurbetçilerin Kayseri'ye özellikle konut sektörü açısından ciddi katkıları var. Aslında sadece konut sektörü değil, bütün sektörleri de faydaları oluyor. Yaz mevsiminde gurbetçilerimizin tatile geldiği dönemde bütün sektör yöneticileri işlerinden memnun. Yeme-içme sektörü, kıyafet, inşaat ve mobilya sektörlerine gurbetçilerimizin katkıları oluyor. Gurbetçilerimizin şöyle bir bakış açısı da var, milliyetçilik bakımından baktığımızda gurbetçilerimizin biraz da gurbette olmanın etkisiyle ülkelerine hasret kalıyorlar ve bir diğer taraftan ülkelerine katkıda bulunmak istiyorlar. Bu sebep ile yaşadıkları ülkede alacakları ihtiyaçlarını bile erteleyip, Türkiye'ye geldiklerinde almak istiyorlar. Bu nedenle bu güne kadar ciddi bir gurbetçi satışı oldu. Yani birebir tanıştığımda 5 binin üzerinde gurbetçi müşterilerimiz var. Biz gurbetçilerimizde şunu görüyoruz; bizim ayakkabı ihtiyacımız var ama bunu erteliyoruz ve paramızın vatanımıza kısmet olmasını istiyoruz bakış açısı ile ülkelerine geldiklerinde piyasayı hareketlendiriyorlar. Genel anlamda baktığımızda sokağa çıkma yasaklarından sonra, vaka sayılarının azalması ile birlikte birçok yer açılınca, seyahatlerdeki kısıtlamalar kalkınca gurbetçilerimizde buraya geldiğinde ciddi bir hareketlilik yaşandı. Pandemiden sonra en azından esnaf toparlandı. Çünkü pandemi de 1,5 yıllık süre içerisinde birçok esnaf satış yapamadı. Şehrimizde geçen yıl bu kadar yoğun şekilde gurbetçilerimiz yoktu. Bu yıl ciddi oranda vardı ve şehrin ekonomisine ciddi katkı sağladılar. Bu vesile ile gurbetçilerimize teşekkür ediyoruz. Bu kadar hassas davrandıkları ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için birçok ihtiyaçlarını erteleyip, buraya geldikleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Gurbetçi vatandaşların inşaat sektörüne de katkısı olduğunu dile getiren Sedat Kılınç, "Tabi ki konut sektöründe de alımlar oldu. Bizimde bu vesile ile satışlarımız oldu. Gurbetçilerimiz yatırım amaçlı ya da yazın geldiklerinde bazı projelerimiz bizim tatil köyü özellikleri taşıdığı için gurbetçi vatandaşlarımızın bu tarz projelere daha fazla ilgisi oldu. Müstakil villa tarzı projelerimize gurbetçilerimizin talepleri oldu. Yani tatil köyü özellikleri taşıyan bu projelerimizde de satışlarımız gerçekleşti. Bu sezonda bu açıdan memnunuz. İç piyasada yeterli hareketlilik yok ama gurbetçilerimizin bu süreçte ciddi katkıları oldu" dedi. - KAYSERİ

İnşaat sektörüne 'gurbetçi' katkısı

Togo Cumhuriyeti, Sedat Kılınç, Gurbetçi, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İnşaat sektörüne 'gurbetçi' katkısı - Son Dakika Ekonomi


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