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Kırıkkale'de çiftçilere yem bitkisi ve makarnalık buğday tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Kırıkkale'de çiftçilere yem bitkisi ve makarnalık buğday tohumu dağıtıldı

13.10.2021 14:06
Kırıkkale'de çiftçilere yem bitkisi ve makarnalık buğday tohumu dağıtıldı

Kırıkkale'de "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere yem bitkisi ve makarnalık buğday tohumu dağıtıldı.

Kırıkkale'de "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere yem bitkisi ve makarnalık buğday tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen tohum dağıtım töreninde, Kovid-19 salgınıyla birçok alanda üretimin öneminin daha fazla öne çıktığını belirtti.

Bu süreçte tohumu toprakla buluşturmaya devam eden çiftçilerin de kıymetinin herkes tarafından daha iyi anlaşıldığını söyleyen Hasdemir, "Geçtiğimiz yılda dünyada birçok ülkede tarımsal üretimde ve gıdaya erişimde sorunlar yaşanırken, tarım sektöründe rekorlara imza atan ülkemizde önemli başarılar elde edilmiştir. Bakanlığımızın kararlı politikalarıyla 2020 yılında bitkisel üretimde Cumhuriyet tarihinin üretim rekoru kırılmıştır. Yaklaşık 126 milyon ton üretim yapılmıştır. Birçok üründe üretim rekorları kırılmıştır. Bu rekorlar sayesinde raflarımız boşalmamış, vatandaşımız da bu ürünlere rahatlıkla ulaşmıştır." dedi.

Hasdemir, tüm dünyada emtia ve girdi fiyatlarında artışlar yaşandığına dikkati çekerek, çiftçilerin bu durumdan endişe duymamaları ve tohumu toprakla buluşturmaya devam etmeleri gerektiğini dile getirdi. Hasdemir, şöyle devam etti:

"Girdilerini kullansınlar çünkü bakanlığımız, hiçbir çiftçimizin ürünlerini maliyetinin altında bir fiyata pazarlamasına ve zarar etmesine izin vermeyecek. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kuraklıktan etkilenme oranına göre dekara 100 liraya kadar destekleme ödemesi yapılacak. Kısa sürede işlemlerin tamamlanması durumunda bu ödemeler bütçe planı çerçevesinde ödenecek. Ama iklim değişiyor ve kuraklığın etkisi artık daha fazla hissediliyor. O yüzden artık tarımı eskisi gibi yapmamamız gerekiyor. Eğer iklim, şehirleşme ve teknoloji değişiyorsa artık tarımı da değiştirmek durumundayız. İklime göre üretim yapmak durumundayız. Bugün de bu çalışmanın ürününü görüyoruz."

Hasdemir, son 20 yılda sertifikalı tohum üretiminin 145 bin tondan 1 milyon 243 bin tona çıktığını belirterek, "Doğru bilinen yanlışı da paylaşmamız lazım. Bu topraklarda tohum ithal edilmiyor. Yani çiftçimizin kullandığı tohumların yüzde 96'sı yerli ve milli tohum. Yine Türkiye 85 ülkeye 160 milyon doların üzerinde tohum ihracatı yapan bir ihracatçı bir ülkedir. Dolayısıyla üreticilerimiz bu tohumları kullanmaktan imtina etmesinler." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz da bugün 471 çiftçiye, 6 bin 680 dekar alanda ekimi yapılmak üzere yem bitkileri tohumu, 6 bin 500 dekar alanda ekimi yapılmak üzere de makarnalık buğday tohumu dağıtılacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından tohumlar dağıtıldı, üreticilerin daha hızlı ve kaliteli hizmet alması amacıyla il müdürlüğünde oluşturulan Tek Adımda Hizmet Bürosu'nun açılışı yapıldı.

Kırıkkale'de çiftçilere yem bitkisi ve makarnalık buğday tohumu dağıtıldı
Kırıkkale'de çiftçilere yem bitkisi ve makarnalık buğday tohumu dağıtıldı
Kırıkkale'de çiftçilere yem bitkisi ve makarnalık buğday tohumu dağıtıldı
Kırıkkale'de çiftçilere yem bitkisi ve makarnalık buğday tohumu dağıtıldı
Kırıkkale'de çiftçilere yem bitkisi ve makarnalık buğday tohumu dağıtıldı

Kırıkkale, Buğday, Tohum, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kırıkkale'de çiftçilere yem bitkisi ve makarnalık buğday tohumu dağıtıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de çiftçilere yem bitkisi ve makarnalık buğday tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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