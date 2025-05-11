Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Enflasyonla mücadele devam edecek - Son Dakika
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Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Enflasyonla mücadele devam edecek

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Enflasyonla mücadele devam edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Enflasyonla mücadele devam edecek" denildi.

11.05.2025 19:32
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu, gerçekleştirdikleri toplantının ardından "Enflasyonla mücadele devam edecek" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı gerçekleştirildi.

DİKKAT ÇEKEN ENFLASYON MESAJI

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) sona ermesinin ardından yazılı açıklama yapıldı. EKK toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada "Ekonomik istikrarı ve sürdürülebilir büyümeyi esas alan ekonomi programımız kapsamında; mali disiplinden taviz vermeden, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürecek, üretken kapasitemizi artıracak yatırım ve ihracat odaklı politikaları güçlendirecek ve istihdamı desteklemeye yönelik tüm adımları güçlü bir koordinasyon içinde atmaya devam edeceğiz" denildi.

"TÜRKİYE AVANTAJLI KONUMDADIR"

Söz konusu açıklamada "Ülkelerin gelecekteki yönünü, karşılaşılan zorluklara verilen tepkiler kadar, zorlukları fırsata dönüştürmeye yönelik atılan adımlar belirleyecektir. Dönüşüm sürecinde Türkiye oldukça avantajlı bir konumdadır.

Genç ve dinamik nüfusumuz, güçlü sanayi ve üretim altyapımız, stratejik coğrafi konumumuz, Avrupa pazarıyla entegrasyonumuz ve Asya ile derinleşen ilişkilerimiz, ülkemize küresel ölçekte önemli fırsatlar sunmaktadır" ifadeleri de kullanıldı.

"GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYORUZ"

Açıklamada ayrıca "Programın reel sektör üzerindeki kısa vadeli olası etkilerini özel sektör ve tüm paydaşlarla istişare içinde tüm boyutlarıyla değerlendiriyor ve bu etkileri sınırlandırmaya yönelik gerekli tedbirleri alıyoruz" denildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Enflasyonla mücadele devam edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Yüzde 30'luk davar, koyun kitle bu masalları yuttu. 96 6 Yanıtla
    Mehmet Gelmez:
    kendini söylemişsin kurban yaklisiyor HAAAAAAAA 1 1
  • Ali Akkaya:
    he he seçime kadar idare edicez artık sizi 73 1 Yanıtla
  • 199715:
    Yeniyoruz denmiyor dikkatinizi çekerim. Mücadeleye devam... Bravo. Yıllardır bekliyoruz ilk 10 ekonomiye gireceğiz diye....Ağam bizimle eğleniiii... 65 0 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Herseye zam gelsin daha?? cok gelsin hergun gelsin zatn daha iki gun once aldigim 2500 tl lik markali kot bugun 2900 olmus 55 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Mücadele var sonuç yok, Bu neyin kafası ya 52 0 Yanıtla
  • null:
    Komşumuz Yunanistan bile krizi yendi bizde yıllardır kriz var.Hiç bir ekonomik kriz 5-6 yıl sürmez. 50 1 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    yeni zamlar geliyor 47 0 Yanıtla
  • Atalay k:
    Palavra sıkmaktan başka ne iş yaparsınız 42 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    dedlier, yeeiler ictiler, makam arabalarina binip gittitiler.. ama ama guzel konistular Allah var. 33 1 Yanıtla
  • Fırat Duran:
    Nüfusu azalt! Yabancı TC vatandaşı olmayan ev kiralayamasın, ev sahibine 500k ceza ver, 15 oda altı (1 oda min. 15m2) olan her yerin konaklama belgesi iptal edilsin, 1 dairesi olan airbnb açıyo? Kiralar bu şekilde düşer, nüfus azalırsa talep düşerse anca enflasyon düşer! 27 0 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Hiç birşey yapmayın daha hayırlı sı olur 24 0 Yanıtla
  • alos :
    KAFA BULA BULA KAFAYI KAYBETTİRDİLER. 22 0 Yanıtla
  • 032725:
    Ekonomi hariç,her bokla uğraşıyorsunuz.Sizden tiksindik, 22 0 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Neyin enflasyonundan bahsediyorsunuz ülke başını almış gidiyor hergun zam zam zam nereye kadar daha kim dur diyecek yağ şuan 350 TL milleti kandırmayı bırakın mazot 46 TL kimi kandırıyorsunuz 20 0 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    tebrikler 4 yıldır büyük muacadrle var, cahillikle mücadele olsaydı bu halde olmazdık 16 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Bu ayyaşlara bi çözüm yokmu en azından ayda bir şarap parası yatırılsa havlamazlar bir müddet 3 12 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    Sayın Cevdet Yılmaz birileri hamuduyla hala götürürken ekonomi kurmaylarının sıkı tedbirleri elden bırakmayacağız derken koç grubunun bir gecede borsada yapmış manipilasyon sebebiyle borsa istanbul çökme noktasına gelmişti ne gibi bir cezai işlem yaptınız küçük esnafı yakıp yıkma politikasını artık terk edin ekonominin can damarı küçük esnaftır adil bir düzen istiyoruz 14 0 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    akayakut doğalgaz elektrik enflasyonun baş sebebi bakanlık yabanlarin dikkatine 12 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Serkan Güngör Silivri’de kileri tarif etmiş 1 8 Yanıtla
  • 768107:
    bu millet geri zekali degil salak yerine koymayin insanlari 14 bin tl emekli maasimi olur kira 20 bin utanin be 9 0 Yanıtla
  • Vedat null:
    masal dinlemekten bıktık 20 yıldır cahil kesimin oy'u ile baltalar lise okumayan oy kullannasın meclise giremezler kendileride söylüyor zaten 8 0 Yanıtla
  • erkan zengin:
    Fiyatları düşürme toplantısı yapında görelim artık yeterr 8 0 Yanıtla
  • Ender Redne:
    Tüm akparti cemiyeti adına Enflasyonu kınıyoruz, ayıplıyoruz ve lanetliyoruz. Bizi yine aldatıp kandırdılar hata yaptık demeyin diye. 8 0 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Her ay 400 tl gelen fatura bu ay 1200 tl geldi 550 sini devlet ödeyecekmis 650 sini ben ödeyecekmisim yahu herseyiniz sahte enflasyon yuzde 80 olmus kendi enflasyonları 40 larda buna ancak kendi aktrolleri ve yandaşları inanır 6 0 Yanıtla
    Deniz Demir:
    Aynen kardesim 1 0
  • Abuzer Kadayıf:
    Ender kervancıoğlu kendisini tarif etmiş 2 4 Yanıtla
    Deniz Demir:
    Abuzer gübresi ne konusyor 0 1
  • Uğur BOZKURT:
    Mal ordusu bi seçim gelse varya sizi güdecek adam bulamayacaksınız, öküüz sürüsü 4 0 Yanıtla
  • Deniz Demir:
    Eflasyon mucadesi anca ceza yazıp paralar cebe bizde sürünüyoruz artık erken seçim şart rezil bir ekonomi politikası var bana bırakın bundan ülkeyi iyi yönetirimm 3 0 Yanıtla
  • kenan sar:
    Kesin edersiniz şimdiye kadar gördük 1 0 Yanıtla
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