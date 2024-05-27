Ekonomi Koordinasyon Kurulu, OVP reform eylemlerini ele alacak - Son Dakika
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Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, OVP reform eylemlerini ele alacak

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, OVP reform eylemlerini ele alacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Orta Vadeli Program'ın (OVP) reform eylemlerine ilişkin 2024 yılı birinci ve ikinci çeyrek gelişmelerini ele alacak. Toplantıda tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli de tartışılacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

27.05.2024 11:49
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Orta Vadeli Program'ın (OVP) reform eylemlerine ilişkin 2024 yılı birinci ve ikinci çeyrek gelişmelerinin ele alınacağı toplantıda, tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli üzerinde durulacak.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ekonomi Koordinasyon Kurulu, OVP reform eylemlerini ele alacak - Son Dakika

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