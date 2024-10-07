Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Sona Erdi

Ekonomi

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sona erdi. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada; "Yapısal reformlara ilişkin tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. 2024-2026 dönemini kapsayan OVP'de de yer alan 42 adet reform tedbirine ilave olarak güncellenen OVP'de yer alan 37 tedbirle birlikte 79 adet eylem görüşülmüştür. Temel hedefimiz, reform adımlarını hızla hayata geçirerek ekonomideki kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek ve daha ileriye taşımaktır" denildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan 2024'ün sekizinci EKK toplantısı sona erdi. Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan katıldı. Toplantıya; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu katılmadı.

EKK tarafından toplantının ardından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Geçen yıl uygulamaya başladığımız ekonomi programını etkin bir koordinasyon içinde kararlılıkla sürdürüyor ve olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam etmektedir. Büyüme daha dengeli bir komposizyon sergilerken istihdam artmakta işsizlik oranı tek haneli seviyelerini korumaktadır. Dış ticaret dengesindeki iyileşmenin de etkisiyle cari işlemler açığı önemli ölçüde gerilemeye ve rezervlerimiz artmaya devam etmektedir. Kredi risk priminin düşmesi ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının devam eden not artırımları, makrofinansal istikrarın güçlendiğini göstermektedir.

"Yapısal reformlar bir takvim çerçevesinde hızla hayata geçirilmekte"

Programımız kapsamında uygulanan para ve maliye politikalarını destekleyen yapısal reformlar bir takvim çerçevesinde hızla hayata geçirilmektedir. Bir önceki Programın devamı niteliğinde olan Eylül ayında açıkladığımız Orta Vadeli Program (2025-2027)'ın temel amacı, sürdürülebilir dengeli büyümenin sağlanması, enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesi ve yapısal reformlarla verimliliğe dayalı üretimin, ihracatın ve istihdamın artırılmasıdır.

"İş ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik politikalara devam edilecek"

Rekabet gücümüzü artıracak katma değerli üretimi temin etmek üzere sanayide dönüşüm gerçekleştirilecektir. Değişen ihtiyaçlara uyumlu olacak şekilde işgücü becerilerini ve Ar-Ge ve yenilik ekosistemini güçlendirecek politikalar uygulanacak, yeşil ve dijital dönüşüm çalışmaları hızlandırılacaktır. İş ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik politikalara devam edilecektir. Bugün gerçekleştirilen EKK toplantısında yapısal reformlara ilişkin tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.

"79 adet eylem görüşüldü"

2024-2026 dönemini kapsayan OVP'de de yer alan 42 adet reform tedbirine ilave olarak güncellenen OVP'de yer alan 37 tedbirle birlikte 79 adet eylem görüşülmüştür. Söz konusu eylemlerin 31'i büyüme ve ticaret, 13'ü beşeri sermaye ve istihdam, 6'sı fiyat istikrarı ve finansal istikrar, 19'u kamu maliyesi, 10'u iş ve yatırım ortamı başlıkları altında yer almaktadır. Temel hedefimiz, reform adımlarını hızla hayata geçirerek ekonomideki kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek ve daha ileriye taşımaktır. Takvimlendirilen yapısal reformlar ve ilerleme durumları önümüzdeki dönemde yapılacak EKK toplantılarında gündeme alınarak yakından takip edilecektir."