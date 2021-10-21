Üye Girişi
Kuraklık zeytinde rekolteyi düşürdü, kaliteyi etkilemedi - Son Dakika

Kuraklık zeytinde rekolteyi düşürdü, kaliteyi etkilemedi

21.10.2021 10:00
Kuraklık zeytinde rekolteyi düşürdü, kaliteyi etkilemedi

Türkiye'nin 15 milyon ağacıyla zeytinde önemli üretim merkezleri arasında yer alan Mersin'in Mut ilçesinde kuraklık rekolteyi düşürdü ancak, ürünün kaliteli olması çiftçileri üzmedi.

Türkiye'nin 15 milyon ağacıyla zeytinde önemli üretim merkezleri arasında yer alan Mersin'in Mut ilçesinde kuraklık rekolteyi düşürdü ancak, ürünün kaliteli olması çiftçileri üzmedi.

Mersin'in Mut ilçesinde çiftçilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alan zeytinde hasat sürüyor. Hasatla birlikte ağaçlardan özenle toplanan ardından da silkelenerek ayrışımları yapılan zeytinlerin bir kısmı sofralık olarak ayrılıyor. Önemli bir kısmı da fabrikalara gönderilerek tescilli zeytinyağına dönüşürken, ülke genelinde etkili olan kuraklık rekolteyi düşürdü. Hasat yapılan ve devam eden bahçelerde geçmiş yıllara oranla yüzde 40'a yakın rekolte kaybı olduğu değerlendirilirken, ürün kalitesinin yüksek olması ise sevindiriyor. Bu yıl 160 bin ton zeytin hasadı ile 14 bin ton zeytin yapı üretimi beklenen ilçedeki bahçeler sayesinde mevsimlik işçilerde yoğun olarak çalışarak kazançlarını sağlıyor. Çiftçiler, bu yıl kaliteli zeytinin fiyatının 8 ile 9 lira arasında alıcı bulduğunu belirtirken, bu rakamın 10 ile 13 TL civarına olmasını beklediklerini ifade ediyor.

"Az zeytin var ama kaliteli"

İlçedeki zeytin hasadı ile ilgili bilgi veren Mut Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Salğur, "Aslında kuraklık olmasa verim daha iyi olacaktı. Bu seneki beklentimiz yaklaşık 160 bin ton zeytin. 14 bin ton da yağ bekliyoruz. Kuraklık olmasaydı belki bu 300 bin tona çıkar, 20 bin ton da zeytin yağı olurdu ilçemizde. Kuraklıktan dolayı böyle bir durum var ama zeytinimiz de kaliteli. Biliyorsunuz Mut mikro klima iklimine sahip bir ilçe. Mikro klima iklime sahip olduğu için kimse burada zeytine ilaç kullanmıyor, tamamen doğal. Birde asitik oranı çok düşük. Sahile yakın yerlerde asitik oranı yüksek, 2,5'u buluyor. Ama bizim ilçemizde 0,3 ile 0,5 asitik oranı var. Daha düşük asit oranı nedeniyle kaliteli lezzetli. Dediğim gibi bu sene az zeytin var ama kaliteli zeytin var" dedi.

"Rekolte düşük, kuraklığın çok büyük etkisi var"

Öğretmenlikten emekli olduktan sonra 30 dönümlük bahçesinde çiftçilik yapan Lütfü Öztürk, "Zeytinde bu sene rekolte düşük. Kuraklığın çok büyük etkisi var bunda. En iyi, en kaliteli zeytinin fiyatı 8-9 lira civarında. Bizim beklentimiz de 10 ile 13 lira arasında. Ancak henüz bu rakamlara ulaşamadık. Bizim yetişen zeytin ve meyvelerimizin özelliği ise Ege'deki gibi Akdeniz sineği burada olmuyor. Bunun ana nedeni ise zirai ilaç kullanılmaması ve iklimi" diye konuştu.

Birçok mevsimlik işçiye geçim kapısı olan zeytin hasadında çalışanlar ise sabah 8'de mesailerine başlayarak 5'e kadar yoğun mesai yapıyor. Çeyiz için para biriktiren mevsimlik işçilerden Ayşe Arslan da, yaklaşık 4 yıldır bahçelerde çalıştığını ve çeyiz parası biriktirdiğini kaydetti. - MERSİN

Kuraklık zeytinde rekolteyi düşürdü, kaliteyi etkilemedi
Kuraklık zeytinde rekolteyi düşürdü, kaliteyi etkilemedi
Kuraklık zeytinde rekolteyi düşürdü, kaliteyi etkilemedi
Kuraklık zeytinde rekolteyi düşürdü, kaliteyi etkilemedi
Kuraklık zeytinde rekolteyi düşürdü, kaliteyi etkilemedi
Kuraklık zeytinde rekolteyi düşürdü, kaliteyi etkilemedi
Kuraklık zeytinde rekolteyi düşürdü, kaliteyi etkilemedi
Kuraklık zeytinde rekolteyi düşürdü, kaliteyi etkilemedi
Kuraklık zeytinde rekolteyi düşürdü, kaliteyi etkilemedi
Kuraklık zeytinde rekolteyi düşürdü, kaliteyi etkilemedi
Kuraklık zeytinde rekolteyi düşürdü, kaliteyi etkilemedi
Kuraklık zeytinde rekolteyi düşürdü, kaliteyi etkilemedi

Hisarcık, Türkiye, Zeytin, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuraklık zeytinde rekolteyi düşürdü, kaliteyi etkilemedi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'na katılıyor! Slogan ise 'Cumhur tek, Millet birlik' 09:57 DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'na katılıyor! Slogan ise 'Cumhur tek, Millet birlik' Gübre fiyatları 1 yıl içerisinde yüzde 200'ün üzerinde zamlandı 09:52 Gübre fiyatları 1 yıl içerisinde yüzde 200'ün üzerinde zamlandı Cübbeli Ahmet'ten olay yaratacak sözler: Allah 40 yaşından evvel peygamberlik vermiyor biz başımıza adam seçeceğiz 09:33 Cübbeli Ahmet'ten olay yaratacak sözler: Allah 40 yaşından evvel peygamberlik vermiyor biz başımıza adam seçeceğiz
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı 09:20 Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Yemen hükümeti, ülke içindeki işlemlerde döviz kullanılmasını yasakladı 08:56 Yemen hükümeti, ülke içindeki işlemlerde döviz kullanılmasını yasakladı MasterChef'in eski yarışmacısı Duygu Acarsoy bebeğini dünyaya getirdi 07:58 MasterChef'in eski yarışmacısı Duygu Acarsoy bebeğini dünyaya getirdi
Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor 07:54 Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler 07:40 Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler

Son Dakika Haberleri
09:54 Fren yerine gaza bastı, araç binanın bahçesine düştü
09:51 Gübre fiyatları 1 yıl içerisinde yüzde 200'ün üzerinde zamlandı
09:48 Meteoroloji uyardı! Hava durumu 5 derece birden değişecek
09:41 İzmir'de PKK propagandası yapan aralarında HDP'li isimlerin de yer aldığı 17 kişi gözaltına alındı
09:32 Cübbeli Ahmet'ten olay yaratacak sözler: Allah 40 yaşından evvel peygamberlik vermiyor biz başımıza adam seçeceğiz
09:19 Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı
08:59 Otopark yönetmeliğinde yeni karar! 250 metrekareden az arazilerde yol boyu otoparkı kullanılacak
08:51 Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız, Kumru ve Çağatay'ın yasak aşkını ifşa ediyor
08:31 Rus medyası, ABD'li gazeteci Hadley Gamble'ın Putin'in dikkatini dağıtmak için gönderildiğini iddia etti
07:55 PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü
ABD'li gazetecinin Putin'le yaptığı röportaj gündemden düşmüyor! Bacaklarını sürekli Rus lidere uzatması eleştirildi ABD'li gazetecinin Putin'le yaptığı röportaj gündemden düşmüyor! Bacaklarını sürekli Rus lidere uzatması eleştirildi         
10:03
Fren yerine gaza bastı, araç binanın bahçesine düştü Fren yerine gaza bastı, araç binanın bahçesine düştü         
09:54
Meteoroloji uyardı! Hava durumu 5 derece birden değişecek Meteoroloji uyardı! Hava durumu 5 derece birden değişecek         
09:48
Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı         
09:29
Otopark yönetmeliğinde yeni karar! 250 metrekareden az arazilerde yol boyu otoparkı kullanılacak Otopark yönetmeliğinde yeni karar! 250 metrekareden az arazilerde yol boyu otoparkı kullanılacak         
08:59
Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et         
08:18
PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü         
07:56
İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık         
07:42
40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı 40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı         
23:25
Makyajsız ev halini paylaşan Songül Karlı, hayranlarından tam not aldı Makyajsız ev halini paylaşan Songül Karlı, hayranlarından tam not aldı         
23:25
Şampiyonlar Ligi'ne Merih Demiral damgası! Ronaldo şaşkınlık içinde golü izledi Şampiyonlar Ligi'ne Merih Demiral damgası! Ronaldo şaşkınlık içinde golü izledi         
22:55
İdlib'te 11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı İdlib'te 11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı         
22:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil         
20:36
Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun? Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun?         
19:13
Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı         
17:35
Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı         
15:50
Restoranda Restoranda "Köpeğin bana değdi" kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 10:07:10. #1.11#
SON DAKİKA: Kuraklık zeytinde rekolteyi düşürdü, kaliteyi etkilemedi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement