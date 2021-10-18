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Manavgat'ta muz üreticileri ilk başkanını seçti - Son Dakika

Manavgat'ta muz üreticileri ilk başkanını seçti

18.10.2021 13:59
Manavgat'ta muz üreticileri ilk başkanını seçti

Manavgatlı Muz Üreticileri tarafından kurulan Manavgat Muz Üreticileri Birliğinin genel kurulunda Kurucu Başkan Önem Gök başkanlığındaki yönetim kurulu oy birliğiyle göreve getirildi.

Manavgatlı Muz Üreticileri tarafından kurulan Manavgat Muz Üreticileri Birliğinin genel kurulunda Kurucu Başkan Önem Gök başkanlığındaki yönetim kurulu oy birliğiyle göreve getirildi.

Türkiye'nin muz üretiminin yüzde 15'ini karşılayan Manavgat'ta muz üreticilerinin, ürün kalitesini ve iç pazar payını artırmak amacıyla kurdukları Manavgat Muz Üreticileri Birliğinin ilk genel kurulu gerçekleştirdi. Genel kurulda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Uyar 'Muz Üretimi ve Muhasebeleştirilmesi' konulu bir seminer sundu.

Side'de bulunan bir otelde gerçekleştirilen genel kuruldun açılış konuşmasını yapan Manavgat Muz Üreticileri Birliğinin kurucu başkanı Önem Gök, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı Ahmet Boztaş'ın Manavgat'ta muz üretimine olan katkısına değinmeden geçemeyeceğini belirterek, "Birliğimizin kuruluşundan bugüne kadar bize desteği olan rahmetli Ahmet Boztaş başkanımıza çok teşekkür ederiz, Allah rahmet eylesin" dedi.

Önem Gök oy birliğiyle birliğin ilk başkanı seçildi

Önem Gök'ün açılış konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Tek liste olması nedeniyle açık oy usulüyle yapılan seçimde, kurucu başkan Önem Gök oy birliğiyle birliğin ilk başkanı seçildi. Seçimlerin tamamlanmasının ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Uyar 'Muz Üretimi ve Muhasebeleştirilmesi' konulu bir seminer sundu.

"140 bin tonunu Manavgat muzu oluşturmaktadır"

Manavgat'taki muz üreticilerinin yaşadığı ve yaşayabileceği sorunlarda yanlarında olmak, mevcut iç pazar payını artırmak amacıyla Muz Birliğini kurduklarını belirten Önem Gök, "Plansız bir üretim yerine planlı bir üretim yapılarak mevcuttaki muz seralarının ve çiftçinin her zaman yanında olarak üretimin kalitesini artırarak mevcuttaki ürünlerimizin daha değerli olacağı kanaatindeyiz. Türkiye'de 2020 rakamlarına göre 1,2 milyon ton muz üretilmekte olup bunun 140 bin tonunu Manavgat muzu oluşturmaktadır" diye konuştu.

Üretimde artış olmasına rağmen muz fiyatlarının yüksek olması konusuna açıklık getiren Muz Birliği Başkanı Önem Gök, "Fiyatların ucuzlamama sebebi mevcuttaki seraların maliyetlerinin yüksek olması, gübrede geçen seneye oranla fiyatlarında yüzde 100-150'ya yakın artışın olması, üretim bandındaki üretim maliyetinin yüksek olmasından dolayı muzun fiyatı düşmemektedir" diye konuştu. - ANTALYA

Manavgat'ta muz üreticileri ilk başkanını seçti
Manavgat'ta muz üreticileri ilk başkanını seçti
Manavgat'ta muz üreticileri ilk başkanını seçti
Manavgat'ta muz üreticileri ilk başkanını seçti

Öğretim Üyesi, Manavgat, Türkiye, Alanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manavgat'ta muz üreticileri ilk başkanını seçti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Manavgat'ta muz üreticileri ilk başkanını seçti - Son Dakika
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