Üye Girişi
MATSO Başkanı Güngör: "Manavgat Altın Susamı coğrafi işaret ile tescillendi" - Son Dakika

MATSO Başkanı Güngör: "Manavgat Altın Susamı coğrafi işaret ile tescillendi"

18.10.2021 16:19
MATSO Başkanı Güngör:

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat Altın Susamı için yapmış oldukları coğrafi işaret başvurusunun olumlu sonuçlandığını belirterek diğer susamlardan daha kaliteli olan Manavgat Altın Susamı'nın Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillendiğini söyledi.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat Altın Susamı için yapmış oldukları coğrafi işaret başvurusunun olumlu sonuçlandığını belirterek diğer susamlardan daha kaliteli olan Manavgat Altın Susamı'nın Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillendiğini söyledi.

Manavgat Susamı, "Manavgat Altın Susamı' olarak Türk Patent Enstitüsü'nden coğrafi işaret aldı. MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ile birlikte Manavgat Altın Susamı'nın coğrafi işaretle tescillenmesi nedeniyle bir basın açıklaması yaptı. MATSO binasında gerçekleşen toplantıya MATSO Yönetim Kurulu Üyeleri, meclis üyeleri ve 2. Meslek (Tarım ve Gıda) komitesi üyeleri ile basın mensupları katıldı.

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Güngör, Osmanlı döneminde saray mutfağında kullanılan ve 500 yıl geçmişi olan Manavgat Altın Susamı'na coğrafi işaret almak amacıyla yaptıkları müracaatın Türk Patent Enstitüsü'nce olumlu sonuçlandığını belirterek MATSO ailesi olarak bu yolculuğun sonunda hedefe ulaşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Manavgat adına tescil için ilk çalışmanın, merhum Ahmet Boztaş döneminde yapıldığını dile getiren Güngör, 709 numara ile 'Manavgat Altın Susamı'nın tescillendiğini kaydetti.

"MATSO Manavgat'ın marka değeri ve ekonomisi için çalışıyor"

MATSO'nun, Manavgat'ın marka değerinin yükselmesi ve ekonomide ürettiği katma değerin artması için kurulduğu günden beri var gücü ile çalıştığını anlatan Başkan Güngör, ilk günkü heyecanla Manavgat'ı her anlamda bir dünya markası yapmak için durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

"Manavgat'ımızda gelişmesine katkı yapmaya çalışıyoruz"

Güngör, "Manavgat ekonomisinin daha çok büyümesi ve ülke ekonomisine ürettiği katma değerin daha çok artması için turizmin yanı sıra tarımın da çağın gereklerine uygun yapılması için çaba sarf ediyoruz. Modern tarımın Manavgat'ımızda gelişmesine katkı yapmaya çalışıyoruz. Merhum Başkanımız Ahmet Boztaş'ın Manavgat'ı modern tarımla tanıştırmak için verdiği emek her zaman bizlere örnek olmuştur. Örnek olmaya da devam edecektir. Başkanımızı rahmetle anıyoruz. Modern tarımla birlikte geleneksel tarımın inovasyonu, yeniden şekillenen dünya düzeninde rakiplerle mücadele edilebilmesi için olmazsa olmaz koşullardandır" dedi.

"Manavgat Altın Susamı'nın aroması ve yağ oranı yüksek"

2014 yılında Manavgat Ziraat Odası'nın Manavgat Altın Susamının tescili için kendi alanında çalışma yaparak sürece katkı sağladığını ifade eden Güngör, "Manavgat'ın mikro klima özelliğinden ve toprağının verimliliğinden kaynaklı Manavgat Altın Susamının hem aroması hem de yağ oranı daha yüksektir. Diğer susamların yağ oranı yüzde 40 civarında iken Manavgat'ta yetişen susamın yağ oranı yüzde 60 seviyelerinde olduğu BATEM tarafından yapılan bilimsel analizlerle de kanıtlanmıştır" diye konuştu.

"Saray mutfağını süslüyordu"

Manavgat "Altın Susamı"nın 15'inci yüzyılda Osmanlı Saray mutfağında kullanıldığının altını çizen Güngör, Osmanlı döneminde saray mutfağında susamdan yapılan tatlı ve tahinin Manavgat'tan gittiğine dair Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Behcet Karaca'nın doçentlik tezinde bilgiler yer almaktadır.

"Susam üreticilerine destek sağlanması için girişimlerde bulunacağız"

Önümüzdeki yıllarda, başta susam/tahin üreticilerimiz olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte yapacağımız planlama ve projelendirme ile son yıllarda azalan susam ekimini artırmak için çaba göstereceğiz. Susam üreticilerine destek sağlanması için girişimlerde bulunacağız. Bu vesileyle, Manavgat Altın Susamı için aldığımız Coğrafi İşaretin kentimize ve üreticilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Üretimin 5'te 1'i Manavgat'tan"

Güngör, Türkiye'de susam ekili 257 bin dekarda 19 bin ton civarında hasat gerçekleştirildiğini belirtti. Antalya'da yaklaşık 54 bin dekar alana ekilen susamdan yaklaşık 4.5 ton civarında hasat edildiğine değinen Güngör, "Manavgat'ta 45 bin dekar alandan 3.8 ton susam elde edilmektedir. Türkiye'de üretilen susamın yaklaşık beşte biri Manavgat'tan karşılanmaktadır" dedi.

"Manavgat Altın Susamı'nın diğer bölgelerde yetişen susamdan farkı"

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ise kilogramı 8 9 liradan satılan susam fiyatının geçen sene 16- 17 liraya yükseldiğini belirterek bu yıl, fiyatı revize ettirmeyi düşündüklerini kaydetti. Metin, Manavgat Altın Susamı'nın diğer bölgelerde yetişen susamdan farkı nedeniyle coğrafi işaret almaya hak kazandığından bahsetti. Metin, "İlçeye has özelliği olan bir ürünümüzdür, diğer yerlerde Muğla'da, Mersin tarafında da yetişir ama Manavgat susamının artısı var. Onun için coğrafi işaret aldı. Ziraat Odası olarak biz üretim olarak, MATSO ise ticaret ve ekonomiye kazandırılması boyutunda Manavgat Altın Susamı'na hak ettiği değere ulaştıracağız" şeklinde konuştu.

"Manavgat'ın yöresel ürünleri fuarda görücüye çıkacak"

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, 20 24 Ekim'de Antalya ANFAŞ'ta gerçekleştirilecek 11. Yöresel Ürünler Fuarı'nda, Manavgat'ı Manavgat Altın Susamı, portakal, nar, zeytin, defne, karpuz, keçiboynuzu, muz, ejder meyvesi, avokado, mango, papaya ve pasiflora olmak üzere toplam 13 ürünle tanıtacaklarını söyledi. Güngör, "Fuar hazırlığımızı tamamladık. Görsel olarak çok güzel bir stant hazırladık. Manavgat'ın çok sayıda yöresel ürününün yanında bu yıl coğrafi işaret aldığımız Manavgat Altın Susamı'nı da her zaman olduğu gibi tanıtmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

MATSO Başkanı Güngör: Manavgat Altın Susamı coğrafi işaret ile tescillendi
MATSO Başkanı Güngör: Manavgat Altın Susamı coğrafi işaret ile tescillendi
MATSO Başkanı Güngör: Manavgat Altın Susamı coğrafi işaret ile tescillendi
MATSO Başkanı Güngör: Manavgat Altın Susamı coğrafi işaret ile tescillendi
MATSO Başkanı Güngör: Manavgat Altın Susamı coğrafi işaret ile tescillendi
MATSO Başkanı Güngör: Manavgat Altın Susamı coğrafi işaret ile tescillendi

Türk Patent Enstitüsü, Ziraat Odası, Manavgat, Saray, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MATSO Başkanı Güngör: 'Manavgat Altın Susamı coğrafi işaret ile tescillendi' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Motorine bir zam daha! Fiyat 8,50'ye doğru gidiyor 16:35 Son Dakika: Motorine bir zam daha! Fiyat 8,50'ye doğru gidiyor Böyle baba olmaz olsun! İstediği kişiyle evlenmeyen kızı yüzünden evi yaktı, 7 kişi öldü 16:19 Böyle baba olmaz olsun! İstediği kişiyle evlenmeyen kızı yüzünden evi yaktı, 7 kişi öldü İki çocuk arasında tartışma çıktı! Çocuklardan biri, kalbinden bıçaklandı 16:10 İki çocuk arasında tartışma çıktı! Çocuklardan biri, kalbinden bıçaklandı
Okan Kurt'un mekanda alıkonulduğu kavganın detayları ortaya çıktı 16:07 Okan Kurt'un mekanda alıkonulduğu kavganın detayları ortaya çıktı Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı 15:31 Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı WhatsApp, merakla beklenen özelliğini devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak 15:24 WhatsApp, merakla beklenen özelliğini devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak
Mısır üreticisi bayram ediyor! Ton fiyatı 1.500'den 2.600 liraya yükseldi 14:53 Mısır üreticisi bayram ediyor! Ton fiyatı 1.500'den 2.600 liraya yükseldi Bu balı toplamak için 150 metre yükseğe tırmanıyor, kilosu bin lira! Cumhurbaşkanı'na hediye edecek 14:19 Bu balı toplamak için 150 metre yükseğe tırmanıyor, kilosu bin lira! Cumhurbaşkanı'na hediye edecek

Son Dakika Haberleri
16:39 Sergen Yalçın, Sporting maçının kadrosunu açıkladı! Taraftarların beklediği müjdeli haberi verdi
16:11 Aracıyla sevgilisinin başını ezen genç kadının hız videoları ortaya çıktı
16:10 2022 asgari ücret zammı için sendikalar taleplerini açıklamaya başladı
16:07 Okan Kurt'un mekanda alıkonulduğu kavganın detayları ortaya çıktı
15:56 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler
15:55 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
15:37 Kılıçdaroğlu'nun "bürokrat" açıklamasına Fuat Oktay'dan tepki: Vatandaşlarımızı tehdit edenler hakkında suç duyurusunda bulunuyorum
15:36 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
15:31 Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı
15:30 5 öğrencinin öldüğü servis kazası sonrası ilçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı
Sergen Yalçın, Sporting maçının kadrosunu açıkladı! Taraftarların beklediği müjdeli haberi verdi Sergen Yalçın, Sporting maçının kadrosunu açıkladı! Taraftarların beklediği müjdeli haberi verdi         
16:40
Hamamı merak eden zavallı Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı Hamamı merak eden zavallı Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı         
16:22
Aracıyla sevgilisinin başını ezen genç kadının hız videoları ortaya çıktı Aracıyla sevgilisinin başını ezen genç kadının hız videoları ortaya çıktı         
16:11
2022 asgari ücret zammı için sendikalar taleplerini açıklamaya başladı 2022 asgari ücret zammı için sendikalar taleplerini açıklamaya başladı         
16:10
'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler 'Ne içiyorsun Rasim?' dedi, bardağı boşalttı! Stüdyodakileri şaşırtan sözler         
15:57
5 öğrencinin öldüğü servis kazası sonrası ilçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı 5 öğrencinin öldüğü servis kazası sonrası ilçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı         
15:30
Son Dakika: Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi Son Dakika: Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi         
15:22
Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon Bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'ye erkek takipçisinden dikkat çeken yorum: Birinci sınıf silikon         
14:24
Son Dakika! Selçuk Bayraktar'dan yaşamını yitiren babası Özdemir Bayraktar'a duygusal veda: Rehberim Hakk'ın rahmetine yürüdü Son Dakika! Selçuk Bayraktar'dan yaşamını yitiren babası Özdemir Bayraktar'a duygusal veda: Rehberim Hakk'ın rahmetine yürüdü         
13:57
Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi         
12:57
Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı         
12:43
Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti         
11:23
Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor         
11:19
Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor         
10:39
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı         
10:28
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor         
19:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 16:49:20. #1.12#
SON DAKİKA: MATSO Başkanı Güngör: "Manavgat Altın Susamı coğrafi işaret ile tescillendi" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement