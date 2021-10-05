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Meşhur satsuma mandalinada 'yok yılı' - Son Dakika

Meşhur satsuma mandalinada 'yok yılı'

05.10.2021 10:06
Meşhur satsuma mandalinada 'yok yılı', System.String[]

İzmir Seferihisar'ın meşhur satsuma mandalinası önümüzdeki haftalarda hasat edilmeye başlanacak.

İzmir Seferihisar'ın meşhur satsuma mandalinası önümüzdeki haftalarda hasat edilmeye başlanacak. Seferihisar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (SEFEKO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sayarer, iklim şartları nedeniyle geçen yıla göre rekoltede yüzde 50 azalma olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Satsuma mandalinanın ihracat merkezi olan İzmir Seferihisar'da verimin, bir önceki yıla göre yüzde 50 daha az olduğu ifade edildi. SEFEKO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sayarer, normalde 5 bin ton ürünü piyasaya sürerken, bu yıl bölgede daha az ürün elde edileceğini söyledi. Her yıl kooperatifin işletmesi üzerinden tonlarca mandalinayı iç ve dış piyasaya sürdüklerini ancak bu yıl işletmeye kilit vurduklarını kaydeden Sayarer, "Satsuma mandalina, 15 Ekim'den itibaren piyasaya giriyor. Bu sene ürünümüz hemen hemen yüzde 50 eksik. Küresel ısınma diye çok dile getirilen bir durum var. Bir yıl çok iyi üretim yaparken bir yıl çok eksik ürün oluyor. Bu yıl 'yok yılı'ndayız. Bu yıl işletmemizi de açmıyoruz. Burada yüzlerce insan çalışıyordu. Çok ciddi ürünümüz oluyordu. Bizim 68 üreticimiz olmasına rağmen ürünümüz bu yıl neredeyse sadece 600 ton civarında olabilir. Biz burayı açıp işçiyi getirdiğimizde yıllık 2 milyon lira giderimiz oluyor. Öyle olunca piyasada 5 liradan aşağıya ürün satmamamız gerekir. Şu anda piyasada satılan ürün 3 lira olursa biz bunun altından nasıl kalkarız? Bu yüzden bu yıl burayı açmayacağız. Biz burada normalde 5 bin ton üretim yapıyorduk. Ancak şu an ürün eksik. Üreticiler, piyasada ürün talebi olduğu için ürünlerini bireysel olarak satabilirler ancak biz bu yıl kooperatif üzerinden çalışmayacağız" ifadelerini kullandı.

"7-8 liraya satılması gerek"

Üreticinin piyasa talep ettiği kadar tüccarın da ürün talep ettiğini dile getiren Sayarer, "Ancak gel gelelim piyasada en ucuz giden ürün mandalina. Erkenci mandalina şu an 3 liraya satılıyor. Piyasa durgun. Tüccar da piyasaya nasıl girecek, nasıl alacak, kaça satacak diye korkuyor. Şu an ülkede en ucuz meyve mandalina. Biz bir türlü piyasada hakkımız olan yeri alamıyoruz. Satsuma bu yıl az olduğu için normalde daha yüksek fiyatlı olması gerekir fakat piyasada ne olursa olsun yeterli rakamı bulamıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da en ucuz meyve mandalina olacak gibi duruyor. Piyasadaki ürünlere bakarsak 7-8 liradan aşağıda meyve yok. Mandalina ise 3 lira, 3,5 lira. Bu yıl üreticinin cebine 3 lira girmesi için tüketicinin satsumayı 7-8 liradan aşağıya yememesi lazım. Girdi maliyetleri de eklenince üretici şaşırıyor" sözlerine yer verdi.

"5 aylık saltanatımız 1,5 aya düştü"

Satsuma mandalinadan önce hasat edilen erkenci mandalinaların az da olsa ilçede de üretildiğini söyleyen Sayarer, şöyle konuştu:

"Eskiden satsuma mandalinamızın piyasada 5 aylık bir saltanatı vardı ancak birinci erkenci, ikinci erkenci ve geçci mandalinalar piyasaya girince 5 aylık saltanatımız 1,5 aya düştü. Bu yüzden pazar darlığı çekiyoruz. Seferihisar'da da bir süredir erkenci mandalina ekilmeye başlandı ancak bu oran, satsuma mandalinayı etkileyecek oranda değil. Seferihisar'da şu anda 300 ton civarında erkenci mandalina var. Üretici devamlı arayış içerisinde. Yeni çıkan her ırkı uyguluyor, piyasada ne kadar pay bulabilir diye merak ediyor. İlçemizde de erkenci mandalinalar ekildi ve üretici de kendine göre bir pazar buldu. Satsuma, hemen üretime girmeyeceği için üreticiler bu boş dönemi erkencilerle geçirmeye çalışıyor. Ayrıca ocak ayında da geçciler devreye girecek." - İZMİR

Meşhur satsuma mandalinada 'yok yılı'
Meşhur satsuma mandalinada 'yok yılı'
Meşhur satsuma mandalinada 'yok yılı'
Meşhur satsuma mandalinada 'yok yılı'
Meşhur satsuma mandalinada 'yok yılı'

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Meşhur satsuma mandalinada 'yok yılı' - Son Dakika Ekonomi


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