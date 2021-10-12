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Muğla 9 ayda 908 bin yabancı turist ağırladı - Son Dakika

Muğla 9 ayda 908 bin yabancı turist ağırladı

12.10.2021 12:47
Muğla 9 ayda 908 bin yabancı turist ağırladı

Pandemi öncesi 3 milyon 300 bin turist ağırlayan Muğla, 2021 yılının ilk 9 aylık döneminde 908 bin yabancı turist ağırladı.

Pandemi öncesi 3 milyon 300 bin turist ağırlayan Muğla, 2021 yılının ilk 9 aylık döneminde 908 bin yabancı turist ağırladı. Bu rakamın yıl sonuna kadar 1 milyon turisti geçmesi bekleniyor.

Bir önceki yıla oranla yüzde 49 artış

Covid-19 salgın sürecinin başlaması ile dünya ülkeleri ile uçuşların askıya alınması ve geçici seyahat yasağı ile turizm alalında 2020 yılında yaşanan düşüş, 2021 yılında artış gösterdi. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'ya 2020 yılının 9 aylık döneminde 610 bin yabancı turist girişi olurken, bu yılın ilk 9 aylık döneminde bir önceki yıla oranla yüzde 49 artış yaşandı.

En fazla turist Ukrayna'dan

2021 yılında Muğla'ya en fazla turist gönderen ülke 256 bin 475 kişi ile Ukrayna, ikinci sırada 241 bin 339 kişi ile Rusya Federasyonu, üçüncü sırada 78 bin 291 bin kişi ile Polonya, dördüncü sırada 71 bin 367 kişi ile Almanya ve beşinci sırada 15 bin 589 kişi ile Hollanda.

İngilizler Ekim'de gelmeye başladı

Muğla'nın turizm pazarındaki en büyük müşterisi İngiltere, Eylül ayında seyahat yasağını kaldırmıştı. 23 Eylül'de başlayan uçuşlar sonrası 7 günde 8 bin 515 İngiliz turist gelirken, 9 aylık dönemde 11 bin 971 İngiliz turist Muğla'ya geldi. İngiliz turistlerin Ekim ayı sonu, Kasım ayının ilk yarısına kadar Muğla'ya gelmesi bekleniyor.

Gelen yabancı turistlerin yüzde 28'i Ukrayna'dan

Muğla'ya Eylül ayı sonu itibari ile gelen yabancı turistlerin yüzde 28'lik bölümünü Ukrayna, yüzde 26'lık bölümünü Rusya Federasyonu ve yüzde 9 ile Polonya, yüzde 8 ile Almanya'dan gelen yabancı turistler oluşturdu. - MUĞLA

Muğla 9 ayda 908 bin yabancı turist ağırladı
Muğla 9 ayda 908 bin yabancı turist ağırladı
Muğla 9 ayda 908 bin yabancı turist ağırladı
Muğla 9 ayda 908 bin yabancı turist ağırladı
Muğla 9 ayda 908 bin yabancı turist ağırladı
Muğla 9 ayda 908 bin yabancı turist ağırladı
Muğla 9 ayda 908 bin yabancı turist ağırladı

Ukrayna, Pandemi, turist, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muğla 9 ayda 908 bin yabancı turist ağırladı - Son Dakika Ekonomi


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