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MUTTAŞ 7 yılda 3 milyon 880 bin yolcu taşıdı - Son Dakika

MUTTAŞ 7 yılda 3 milyon 880 bin yolcu taşıdı

20.10.2021 15:21
MUTTAŞ 7 yılda 3 milyon 880 bin yolcu taşıdı

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Muğla'da, Muğla Büyükşehir Belediyesi yerli ve yabancı misafirlerine hızlı ve güvenli taşımacılıkla hizmet vermeye devam ediyor.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Muğla'da, Muğla Büyükşehir Belediyesi yerli ve yabancı misafirlerine hızlı ve güvenli taşımacılıkla hizmet vermeye devam ediyor.

Milas- Bodrum ve Dalaman olmak üzere iki havaalanı bulunan Muğla'da MUTTAŞ tarafından verilen taşıma hizmeti vatandaşları memnun ediyor. Yılda yaklaşık 4 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Muğla'da Büyükşehir Belediyesi, 31 otobüs ile her iki hava alanından yolcu taşımaya devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan MUTTAŞ 2014 yılından bugüne kadar Milas-Bodrum ve Dalaman Havaalanlarından toplam 3 milyon 880 bin 592 yolcu taşıdı.

Birçok farklı alanda olumsuz etkileri olan Covid-19 salgını Muğla turizmi ve havaalanı taşımacılığını da olumsuz etkiledi. 2019 yılında MUTTAŞ Milas-Bodrum ve Dalaman Havaalanlarından 642 bin 876 yolcu taşırken, 2020 yılında bu rakam 264 bin 224 yolcuya düştü. MUTTAŞ 2021 yılının başından bu güne kadar 351 bin 24 yolcu taşındı. - MUĞLA

MUTTAŞ 7 yılda 3 milyon 880 bin yolcu taşıdı

Büyükşehir Belediyesi, Dalaman, Bodrum, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MUTTAŞ 7 yılda 3 milyon 880 bin yolcu taşıdı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: MUTTAŞ 7 yılda 3 milyon 880 bin yolcu taşıdı - Son Dakika
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