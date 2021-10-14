Samsunlu üreticiye 18 yılda 2,6 milyar TL'lik destek

SAMSUN (İHA) – Samsun'daki tarım, hayvancılık ve denetim konuları hakkında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden kapsamlı bilgi alan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminin artması için tüm imkanları seferber edeceklerini söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret ederek, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam'dan çalışmaları hakkında brifing alan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, daha sonra müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe tarım ve orman müdürleriyle toplantı yaparak, ayrı ayrı tüm ilçelerdeki tarımsal faaliyetler, su ürünleriyle ilgili çalışmalar ve gıda denetimlerinin genel durumu hakkında bilgi aldı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimizdeki toplam 375 bin 107 hektar tarım alanının yüzde 59,78'inde tahıllar ve diğer bitkisel ürünler, yüzde 31,89'unda ise meyve, içecek ve baharat bitkileri ekili olup, yüzde 3,93'ünde sebze ve yüzde 0,02'sinde süs bitkileri yetiştirilmekte, yüzde 4,39'u ise nadasa bırakılmış durumdadır. İlimiz, Türkiye'de çeltik üretiminde 2'nci, soya fasulyesi üretiminde 4'üncü, tütün üretiminde 6'ncı, lahana üretiminde 1'inci, turp üretiminde 2'nci, pırasa üretiminde 3'üncü, kırmızı pancar, barbunya, karnabahar ve bal kabağında 4'üncü, brokoli ve ıspanak üretiminde 6'ncı, taze fasulye ve biberde 7'nci, karpuz üretiminde 9'uncu, fındık üretiminde 2'nci, kivi üretiminde 5'inci, armut üretiminde 10'uncu, fiğ üretiminde 1'inci, yemlik bezelye üretiminde 8'inci ve silajlık mısır üretiminde ise 10'uncu sırada yer almaktadır. 2021 yılı Çiftçi Kayıt Sistemine 68 bin 874 çiftçi ve 2milyon 242 bin 993 dekar arazi kayıtlı olan ilimizin tarım arazilerinin yüzde 60'ı ÇKS'ye kayıtlıdır. Bu kapsamda 2020 yılına ait 300 milyon TL destekleme ödemesi gerçekleşmiş ve 2002-2020 yılları arasında Samsunlu üreticilere toplam 2,6 milyar TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Büyükbaş hayvan varlığı bakımından 21 bin 637 baş manda ile ülke sıralamasında 1'inci, 397 bin 620 toplam büyükbaş hayvan varlığı bakımından ise 12. sırada yer alan ilimizin küçükbaş mevcudu 259 bin 787'dir ve 78 bin 474 arı kovanı bulunmaktadır. İlimizde, 2021 yılında toplam mera alanı 162 bin dekar olup, yüzde 35.5'i ıslah edilmiştir ve 9 bin 561 dekar alanda 11 mera ıslah çalışması devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Denetimlere de yer verilen açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"9 ay içinde 22 yer ve 19 bin 908 metrekare bozulan mera alanı için 188 bin 89 TL idari para cezası kesilmiştir. İyi tarım uygulamaları kapsamında 4 çiftçi ile 999 dekar alanda üretimin yapıldığı ilimizde, 2 bin 434 çiftçi ile 62 bin da alanda da organik tarım yapılmaktadır. Su ürünlerinde ilimizde 2021 yılının ilk 9 ayında 15 bin 924 tonu avcılık ve 6 bin 341 tonu yetiştiricilikle olmak üzere toplamda 22 bin 265 ton su ürünü üretimi yapılmıştır ve toplam balıkçı gemisi sayısı 605, balıkçı barınağı sayısı 5 adettir. İlk 9 aylık süre içinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü denetim elemanlarınca ilimiz sınırları dahilinde bulunan balık hali, balıkçı barınakları, yol güzergahları ve perakende satış yerlerinde toplam 2 bin 422 adet su ürünleri denetimi yapılmış olup, bu denetimler sonucu 92 kişi veya kuruluşa ihlali nedeniyle 396 bin 723 TL idari para cezası uygulanmıştır. Aynı süre içerisinde gıda denetimleri kapsamında 12 bin 845 gıda ve yem işletmesine 16 bin 383 denetleme yapılmış, Alo 174 ihbara 557 kişi başvurmuş ve 37 cezai işlem uygulanmıştır. Alınan numune sayısı bin 778 adet olup, 83 işletmeye 1 milyon 202 bin 67 TL idari para cezası kesilmiştir. Tarımsal üretim değerinde ise; 2020 yılında 5 milyon 309 bin 489 TL bitkisel üretim değeriyle Türkiye genelinde 11. sıraya yükselen ilimiz, 2 milyon 904 bin 744 TL canlı hayvanlar değeriyle 22. sırada, 892 bin 473 bin TL hayvansal ürünler değeriyle 23. sırada, toplamda ise 9 milyon 106 bin 706 TL ile 17. sırada yer almaktadır. 2021 yılının ile 9 aylık döneminde, bitkisel ve hayvancılık üretimine yönelik olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun Valiliği ve DOKAP destekli toplam 8 milyon TL bütçesi bulunan 25 proje uygulamaya konulmuştur."

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün faaliyetleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, sahip olduğu Bafra ve Çarşamba Ovaları ile Karadeniz'e kıyısı bulunan Samsun'un bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi konusunda pazar payı güçlü olan ürünlerle üretim sağlayarak bölge ve ülke genelinde tarımsal faaliyet olarak önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Bir yılı aşkın süredir yaşadığımız pandemi sürecinin de net bir şekilde ortaya koyduğu üzere; tarım varsa geleceğimiz var diyoruz. Bu bağlamda, yapılan destekler, projeler ve tarımsal eğitim çalışmalarının yanı sıra yeni teknolojilerin uygulanması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesinin üretimimizi daha da artıracağı inancıyla, tüm imkanlarımızla üreticimizin her zaman yanında olacağımızı, aynı zamanda gıda ve su ürünleri denetimleriyle de halkımıza en sağlıklı ürünü sağlamaya devam edeceğimizi bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

Özellikle çiftçilerin karşılaştığı problemlerin ilçe müdürleri tarafından hiç beklemeden çözüme kavuşturulmasını, çiftçileri yerinde ziyaret ederek varsa sorunlarını dinlemeleri talimatı veren Vali Dağlı, müdürlük personelini yürüttükleri özverili çalışmaları ve gayretlerinden dolayı tebrik etti. - SAMSUN