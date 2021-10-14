Üye Girişi
Samsunlu üreticiye 18 yılda 2,6 milyar TL'lik destek - Son Dakika

Samsunlu üreticiye 18 yılda 2,6 milyar TL'lik destek

14.10.2021 14:53
Samsunlu üreticiye 18 yılda 2,6 milyar TL'lik destek

SAMSUN (İHA) – Samsun'daki tarım, hayvancılık ve denetim konuları hakkında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden kapsamlı bilgi alan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminin artması için tüm imkanları seferber edeceklerini söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'daki tarım, hayvancılık ve denetim konuları hakkında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden kapsamlı bilgi alan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminin artması için tüm imkanları seferber edeceklerini söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret ederek, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam'dan çalışmaları hakkında brifing alan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, daha sonra müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe tarım ve orman müdürleriyle toplantı yaparak, ayrı ayrı tüm ilçelerdeki tarımsal faaliyetler, su ürünleriyle ilgili çalışmalar ve gıda denetimlerinin genel durumu hakkında bilgi aldı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimizdeki toplam 375 bin 107 hektar tarım alanının yüzde 59,78'inde tahıllar ve diğer bitkisel ürünler, yüzde 31,89'unda ise meyve, içecek ve baharat bitkileri ekili olup, yüzde 3,93'ünde sebze ve yüzde 0,02'sinde süs bitkileri yetiştirilmekte, yüzde 4,39'u ise nadasa bırakılmış durumdadır. İlimiz, Türkiye'de çeltik üretiminde 2'nci, soya fasulyesi üretiminde 4'üncü, tütün üretiminde 6'ncı, lahana üretiminde 1'inci, turp üretiminde 2'nci, pırasa üretiminde 3'üncü, kırmızı pancar, barbunya, karnabahar ve bal kabağında 4'üncü, brokoli ve ıspanak üretiminde 6'ncı, taze fasulye ve biberde 7'nci, karpuz üretiminde 9'uncu, fındık üretiminde 2'nci, kivi üretiminde 5'inci, armut üretiminde 10'uncu, fiğ üretiminde 1'inci, yemlik bezelye üretiminde 8'inci ve silajlık mısır üretiminde ise 10'uncu sırada yer almaktadır. 2021 yılı Çiftçi Kayıt Sistemine 68 bin 874 çiftçi ve 2milyon 242 bin 993 dekar arazi kayıtlı olan ilimizin tarım arazilerinin yüzde 60'ı ÇKS'ye kayıtlıdır. Bu kapsamda 2020 yılına ait 300 milyon TL destekleme ödemesi gerçekleşmiş ve 2002-2020 yılları arasında Samsunlu üreticilere toplam 2,6 milyar TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Büyükbaş hayvan varlığı bakımından 21 bin 637 baş manda ile ülke sıralamasında 1'inci, 397 bin 620 toplam büyükbaş hayvan varlığı bakımından ise 12. sırada yer alan ilimizin küçükbaş mevcudu 259 bin 787'dir ve 78 bin 474 arı kovanı bulunmaktadır. İlimizde, 2021 yılında toplam mera alanı 162 bin dekar olup, yüzde 35.5'i ıslah edilmiştir ve 9 bin 561 dekar alanda 11 mera ıslah çalışması devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Denetimlere de yer verilen açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"9 ay içinde 22 yer ve 19 bin 908 metrekare bozulan mera alanı için 188 bin 89 TL idari para cezası kesilmiştir. İyi tarım uygulamaları kapsamında 4 çiftçi ile 999 dekar alanda üretimin yapıldığı ilimizde, 2 bin 434 çiftçi ile 62 bin da alanda da organik tarım yapılmaktadır. Su ürünlerinde ilimizde 2021 yılının ilk 9 ayında 15 bin 924 tonu avcılık ve 6 bin 341 tonu yetiştiricilikle olmak üzere toplamda 22 bin 265 ton su ürünü üretimi yapılmıştır ve toplam balıkçı gemisi sayısı 605, balıkçı barınağı sayısı 5 adettir. İlk 9 aylık süre içinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü denetim elemanlarınca ilimiz sınırları dahilinde bulunan balık hali, balıkçı barınakları, yol güzergahları ve perakende satış yerlerinde toplam 2 bin 422 adet su ürünleri denetimi yapılmış olup, bu denetimler sonucu 92 kişi veya kuruluşa ihlali nedeniyle 396 bin 723 TL idari para cezası uygulanmıştır. Aynı süre içerisinde gıda denetimleri kapsamında 12 bin 845 gıda ve yem işletmesine 16 bin 383 denetleme yapılmış, Alo 174 ihbara 557 kişi başvurmuş ve 37 cezai işlem uygulanmıştır. Alınan numune sayısı bin 778 adet olup, 83 işletmeye 1 milyon 202 bin 67 TL idari para cezası kesilmiştir. Tarımsal üretim değerinde ise; 2020 yılında 5 milyon 309 bin 489 TL bitkisel üretim değeriyle Türkiye genelinde 11. sıraya yükselen ilimiz, 2 milyon 904 bin 744 TL canlı hayvanlar değeriyle 22. sırada, 892 bin 473 bin TL hayvansal ürünler değeriyle 23. sırada, toplamda ise 9 milyon 106 bin 706 TL ile 17. sırada yer almaktadır. 2021 yılının ile 9 aylık döneminde, bitkisel ve hayvancılık üretimine yönelik olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun Valiliği ve DOKAP destekli toplam 8 milyon TL bütçesi bulunan 25 proje uygulamaya konulmuştur."

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün faaliyetleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, sahip olduğu Bafra ve Çarşamba Ovaları ile Karadeniz'e kıyısı bulunan Samsun'un bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi konusunda pazar payı güçlü olan ürünlerle üretim sağlayarak bölge ve ülke genelinde tarımsal faaliyet olarak önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Bir yılı aşkın süredir yaşadığımız pandemi sürecinin de net bir şekilde ortaya koyduğu üzere; tarım varsa geleceğimiz var diyoruz. Bu bağlamda, yapılan destekler, projeler ve tarımsal eğitim çalışmalarının yanı sıra yeni teknolojilerin uygulanması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesinin üretimimizi daha da artıracağı inancıyla, tüm imkanlarımızla üreticimizin her zaman yanında olacağımızı, aynı zamanda gıda ve su ürünleri denetimleriyle de halkımıza en sağlıklı ürünü sağlamaya devam edeceğimizi bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

Özellikle çiftçilerin karşılaştığı problemlerin ilçe müdürleri tarafından hiç beklemeden çözüme kavuşturulmasını, çiftçileri yerinde ziyaret ederek varsa sorunlarını dinlemeleri talimatı veren Vali Dağlı, müdürlük personelini yürüttükleri özverili çalışmaları ve gayretlerinden dolayı tebrik etti. - SAMSUN

Samsunlu üreticiye 18 yılda 2,6 milyar TL'lik destek
Samsunlu üreticiye 18 yılda 2,6 milyar TL'lik destek

Zülkif Dağlı, Türk Lirası, Samsun, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsunlu üreticiye 18 yılda 2,6 milyar TL'lik destek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çaycı Hüseyin rolüyle tanınan Alparslan Özmol'un babası yaşamını yitirdi 15:47 Çaycı Hüseyin rolüyle tanınan Alparslan Özmol'un babası yaşamını yitirdi Dövize endeksli kömür fiyatları artışta! Tonu bin liradan 3 bin liraya çıktı 15:42 Dövize endeksli kömür fiyatları artışta! Tonu bin liradan 3 bin liraya çıktı Yeni ofsayt sistemi 2022 Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanacak! Hakemlerin yerini teknoloji alıyor 15:38 Yeni ofsayt sistemi 2022 Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanacak! Hakemlerin yerini teknoloji alıyor
Taliban heyeti, Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar 15:24 Taliban heyeti, Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar Derya Tuna'nın yeğenleri ve komşu arasında kavga çıktı! Bir kişinin burnu bir kişinin de kolu kırıldı 15:17 Derya Tuna'nın yeğenleri ve komşu arasında kavga çıktı! Bir kişinin burnu bir kişinin de kolu kırıldı Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis 14:51 Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak 14:44 Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım 14:26 Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım

Son Dakika Haberleri
15:46 Çaycı Hüseyin rolüyle tanınan Alparslan Özmol'un babası yaşamını yitirdi
15:45 Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti
15:40 Ankara'da kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu ile bir araya geliyor
15:38 Yeni ofsayt sistemi 2022 Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanacak! Hakemlerin yerini teknoloji alıyor
15:33 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 14 Ekim 2021
15:24 Taliban heyeti, Ankara'da! Basın mensuplarına el salladılar
15:11 Rıdvan Dilmen'den TFF'ye "Maçın yeri değişsin" çağrısı: Siz seçin
14:46 Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var
14:43 Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak
14:38 Örnek davranış! İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için her gün 12 kilometre yürüyor
Başarılı voleybolcu Zehra Güneş'ten gündem olacak sözler sözler: Erkek arkadaş kullanmıyorum Başarılı voleybolcu Zehra Güneş'ten gündem olacak sözler sözler: Erkek arkadaş kullanmıyorum         
15:55
Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti Son Dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey istifa etti         
15:46
Ankara'da kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu ile bir araya geliyor Ankara'da kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu ile bir araya geliyor         
15:40
Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 14 Ekim 2021 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 14 Ekim 2021         
15:33
Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak         
15:18
Patron, evine çağırıp birlikte içki içtiği işçisini öldürdü Patron, evine çağırıp birlikte içki içtiği işçisini öldürdü         
15:11
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı         
14:37
Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı         
14:23
Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü         
14:02
Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor         
13:57
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı         
12:04
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 15:59:42. #1.12#
SON DAKİKA: Samsunlu üreticiye 18 yılda 2,6 milyar TL'lik destek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement