Sodexo'ya The Hammers'tan iki altın ödül

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, Pazarlamasyon Türkiye'nin düzenlediği The Hammers Ödülleri'nde iki altın ödüle layık görüldü.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, The Hammers 2021'in "En İyi Müşteri Deneyimi Takımı" ve "Yılın Dijital Dönüşüm Ekibi" kategorilerinde iki ayrı altın ödül almaya hak kazandı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Sodexo Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Serdar Güngör, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sodexo olarak bir yandan Müşteri Hizmetleri yaklaşımı ile reaktif ve operasyonel yapıda konumlanmış organizasyonu deneyim odaklı, bütünleşik ve esnek bir yapıya taşırken, diğer yandan da pandemiyle birlikte fiziksel olarak uzaklaştığımız paydaşlarımızla aramızdaki duygusal bağı daha da güçlendirecek şekilde deneyimi dijitalleştirdik."