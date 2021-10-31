Türkiye'nin bu sezon sofralık zeytin ihracatı, 150 milyon doları aştı

Ege İhracatçı Birlikleri, sofralık zeytin ihracatında 2020-21 sezonunda, Türkiye tarihinde ilk kez 150 milyon dolar barajının geçildiğini bildirdi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonunda 84 bin 417 ton sofralık zeytin ihracatı karşılığı 145,7 milyon dolar döviz geliri elde edildi. 2020-2021 sezonunda ise 430 bin ton sofralık zeytin rekoltesi gerçekleşirken bunun 88 bin 430 tonu ihraç edilerek, 150 milyon 142 bin dolarlık dövizi geliri elde edildi.

Siyah zeytin ihracatında ilk sırada 33,5 milyon dolarlık tutarla Almanya yer aldı. Bu ülkeyi 18,8 milyon dolarla Irak, 17,7 milyon dolarla Romanya izledi.

Yeşil zeytin ihracatında da Almanya 8,8 milyon dolarla birinci, Irak, 7,1 milyon dolarla ikinci, ABD, 3,7 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçılar Birliği Başkanı Davut Er, Türkiye'nin 2002 sonrasında kazandığı 90 milyon zeytin ağacının meyve veren ağaçlar arasına katıldığını ve zeytin rekoltesinin her yıl artmasını beklediklerini belirtti.

Sofralık zeytin ve zeytinyağı rekoltesinin 2021-2022 sezonunda, önceki yıllardan yüksek olacağına ilişkin ipuçlarına sahip olduklarını ve 100 bin ton sofralık zeytin ihracatı hedeflediklerini belirten Davut Er, "Zeytin üreticisinin önemli maliyet kalemleri gübre, ilaç ve akaryakıt başta olmak üzere tüm girdi maliyetlerinde astronomik artışlar oldu. Üreticilerimizin ağaçlarına bakabilmeleri için üreticimize verilen primlerin zeytinyağında 3 lira, dane zeytinde de 75 kuruşa çıkarılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.