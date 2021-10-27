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Son dakika ekonomi: Hırdavat ve nalbur sektörü, İstanbul Hırdavat Fuarı'nda bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Hırdavat ve nalbur sektörü, İstanbul Hırdavat Fuarı'nda bir araya geldi

27.10.2021 09:34
Son dakika ekonomi: Hırdavat ve nalbur sektörü, İstanbul Hırdavat Fuarı'nda bir araya geldi

Son dakika haberi: İnşaat ve yapı sektörünün alt grubu olmaktan çıkıp sadece hırdavat ve nalbur sektörünün varlığını ortaya koyduğu fuar olan İstanbul Hırdavat Fuarı kaplarını açtı.

İnşaat ve yapı sektörünün alt grubu olmaktan çıkıp sadece hırdavat ve nalbur sektörünün varlığını ortaya koyduğu fuar olan İstanbul Hırdavat Fuarı kaplarını açtı.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen İstanbul Hırdavat Fuarı, 30 Ekim tarihine kadar İstanbul Fuar Merkezi'nde kaplarını açtı. Hırdavat ve nalburiye sektörüne dair geliştirilmiş son ürünlerin ve tüm teknolojik yeniliklerin sergilendiği fuar, son kullanıcının ötesinde üretici, toptancı, perakendeci, bayii ve yapı market satın alma profesyonellerinden oluşan ziyaretçi kitlesi ile 5'inci kez sektör profesyonellerini bir araya getiriyor. Fuara, Kanada'dan Brezilya'ya, Kosova'dan Yunanistan'a, Tunus'tan Gana'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Hindistan'a kadar 86 ülkeden ziyaretçinin kayıt yaptırdığı belirtildi.

KOSGEB tarafından destek verilen uluslararası fuara Kosova, Fas Tunus, Ürdün, Kamerun, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan ve Kazakistan'dan ticari heyetlerin geldiği bildirildi. Yurtiçinde ise İstanbul başta olmak üzere tüm büyükşehirler, sanayi şehirleri ve diğer illerden de çok sayıda kayıt yaptıran yerli ziyaretçiler, 18 ay sonra sektördeki yenilikleri görmek için fuarı ziyaret ediyor. Fuarın, yerli üreticiler ile global markaları bir araya getirerek ithalat ve ihracat noktasında güçlü işbirlikleri oluşturacak organizasyona ev sahipliği yaptığı aktarıldı.

"Türk firmaları, kaliteli ürünleriyle yurtdışındaki rakipleriyle yarışabilir konuma geldi"

İstanbul Hırdavat Fuarı'nın ilk yılından bu yana projeyi yöneten Zülküf Karadayı şöyle konuştu: "Nalburiye ve hırdavat sektöründe Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun en büyük spesifik fuarını düzenlemenin sorumluluğunun farkındayız. Son yıllarda hırdavat ve nalbur sektöründe üretime yönelik yatırımların artmasının doğal sonucu olarak yerli ürünlerde artan çeşitliliği görebilmekteyiz. Türk firmaları, kaliteli ürünleriyle yurtdışındaki rakipleriyle yarışabilir konuma geldi. Böylece, sektör sadece yurtiçinde değil, dünya pazarında da kalitesiyle önemli bir pay almaya hazır.

Fuarımız, 5'inci yılında artık dünyaya açılmak isteyen markaların en güçlü pazarı olarak gelenekselleşti. 5 yıllık çalışmalarımızın sonucunda, özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerindeki önemli yatırımcı ve satın almacıların ajandasında fuarımızın yer almakta olduğunu gururla söyleyebilmekteyiz. Her geçen yıl sektördeki firmalarımızla birlikte gösterdiğimiz gelişim ve büyüme bizleri hep daha iyisini yapma konusunda heveslendirmiştir.

Bu 5 yıllık emek ve çalışmanın sektörde gördüğü karşılık, bu organizasyonu daha büyük alanlara taşıma konusunda bizde güçlü bir baskı yaptığını heyecanla söylemek isteriz. Bir sonraki fuarımız için 15 bin metrekarenin üzerinde bir alanda ve 500 ün üzerinde katılımcı hedefleyerek hazırlıklarımızı şimdiden planlamaya başladık. İnovasyon yenilik ve çeşitlilik konusunda dünya çapında bir dinamizme sahip olan fuarımızın, sektörle ile eş zamanlı büyümesi en büyük gereklilik olmuştur." - İSTANBUL

Son dakika ekonomi: Hırdavat ve nalbur sektörü, İstanbul Hırdavat Fuarı'nda bir araya geldi
Son dakika ekonomi: Hırdavat ve nalbur sektörü, İstanbul Hırdavat Fuarı'nda bir araya geldi

Birleşik Arap Emirlikleri, İstanbul, İnşaat, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Hırdavat ve nalbur sektörü, İstanbul Hırdavat Fuarı'nda bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi


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