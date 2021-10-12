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Son dakika haber! Kastamonu'nun yöresel yemeklerinden ekşili pilav ve akdene çorbası, dünyaya tanıtılacak - Son Dakika

Son dakika haber! Kastamonu'nun yöresel yemeklerinden ekşili pilav ve akdene çorbası, dünyaya tanıtılacak

12.10.2021 21:16

Son dakika haber... Kastamonu'nun yöresel yemeklerinden ekşili pilav ve akdene çorbası, dünyaya tanıtılacak Coğrafi işaret tescil belgesi alan iki yöresel lezzet, paket haline getirildi Yöresel lezzetler dünyaya ulaşsın diye paketlere sığdırdılar Geçtiğimiz günlerde coğrafi işaret tescil belgesi alan ve geçmişi 10...

Kastamonu'nun yöresel yemeklerinden ekşili pilav ve akdene çorbası, dünyaya tanıtılacak

Coğrafi işaret tescil belgesi alan iki yöresel lezzet, paket haline getirildi

Yöresel lezzetler dünyaya ulaşsın diye paketlere sığdırdılar

KASTAMONU - Geçtiğimiz günlerde coğrafi işaret tescil belgesi alan ve geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan Kastamonu'nun yöresel lezzetleri ekşili pilav ve akdene çorbasının hem Türkiye'de hem de dünyada tanıtılması için çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

Kastamonu İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın ortak yürüttüğü proje kapsamında, coğrafi işaret alan Kastamonu'nun iki lezzeti dünyaya tanıtılacak. Bu kapsamda, geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve siyez buğdayından yapılan "İhsangazi Ekşili Pilavı" ve "Akdene (Göce) Çorbası" herkesin tüketebilmesi için paket haline getirdi. Paketlenen ekşili pilavın hem Türkiye'de hem de farklı ülkelere pazarlanması için de çalışma başlatıldı. Kadınlar tarafından paketlenen yöresel lezzetlere, KUZKA ayrıca tarafından "Gücüm Emeğim Platformu" çalışmaları kapsamında gıda analizi desteği veriliyor.

Düzenlenen törenle tanıtıldı

Kastamonu İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi, Atabeygazi Konağı'nda kurutularak paket haline getirilen ekşili pilavın tanıtımını yaptı. Ekşili pilavın tanıtım toplantısında Kastamonu Valisi Avni Çakır ile eşi Bahar Çakır, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Yurt ve Necdet Karahasanoğlu, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

"Kooperatifimiz sayesinde kırsaldaki birçok kadının da hayatına dokunuyoruz"

Toplantıda konuşan İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi Kastamonu Sanat Başkanı Serpil Durgut, "Birçok kadına yetmek için toplanarak, bir şeyler yapmak zorundaydık. Nitekim bu yola adım attık ve kooperatifimizi kurduk. Bizleri adımı atmak için yardım etmekle, sadece bir kooperatife değil, bir sürü kadına da dokunduğunuzu bilmenizi isterim" dedi.

"Projemiz hayata geçtiğinde paketteki ürünleri köylerdeki hanımlara toplatacağız"

Tanıtımını gerçekleştirdikleri ürün hakkında da bilgiler veren Durgut, "Ekşili pilav Kastamonu'nun yöresel lezzeti. Biz de konağımızın restoran bölümünde gelen misafirlerimize sürekli sunuyoruz. Fakat, şehir dışından gelen misafirlerimiz, bunun tarifinin çok zor olduğunu söylüyorlardı. Biz de onlar için bir şey yapmak istedik. Ar-Ge araştırmaları yaptık. Kendi aramızda defalarca denemesini yaptık. Ekşili pilavı paketli hale getirdik. Bulgurunu temin ettik. İçindeki otları kuruttuk. Soğan kurusu, domates kurusu temin ettik. Paketimizin arkasında da gerekli tarifi var. Umut ediyoruz ki bu paketler dünyada herkesin evine girecek. Çünkü çok besleyici, katkı maddesi içermiyor. Biz bunu yaparken şunu fark ettik. Ekşili pilava ebegümeci konulur. Bu otu Türkiye'de sadece bir tane kooperatiften temin edebildik. Kilosu 240 TL. Paketimizdeki bulguru İhsangazi'deki kadın kooperatifimizden temin ettik. İçeriğinde kuru otları başka yerlerden temin ettik. Bu projemiz hayata geçtiğinde bunları köylerdeki hanımlara toplatacağız. Dolayısıyla bu paketi alan kişi hem kooperatifimize destek verecek hem köydeki hanımlarımıza destek verecek" diye konuştu.

"Yurtdışındaki marketlerde Kastamonu'nun adını tanıtarak, sunmak istiyoruz"

Kurtuluş Mücadelesinde kadınların cepheye gönderdiği akdene çorbasını da paket haline getirdiklerini belirten Durgut, "Bunu da Kurtuluş Savaşı'nda annelerimiz cepheye gönderdikleri evlatlarının azıklarına peksimet denilen ekmeklerden koymuşlar. Atları için arpalar koyulmuş. Fakat bu yolculukta ekmekleri bitiyor ve aç kalma durumuyla karşı karşıya geldiklerinde, askerlerimiz arpayı taşla döverek, suyla yaparak çorba yapıyorlar. Geri dönebilen ilçede bunu anlattıklarında, ilçedeki annelerimiz bu çorbaya yoğurt, yağ ekleyerek son haline getiriyorlar. Bu sonra da Kastamonu'ya ait yöresel bir ekmek oluyor. Yemeklerimizin lezzetini çok seviyoruz. Her türlü yemeğimiz var. Beni şu ana kadar en çok etkileyen, gerçekten hikayesi olan bir çorbayı yemek. Bizler ilk kadın mitinginin yapıldığı, Şerife Bacıların, Halime Çavuşların torunları olarak eğer bu bayrağı devralıp; memleketimizi, kadınlarımızı ülkemizde tüm dünyada tanıtmazsak, vicdanen rahatsız oluruz diye düşünerek bu yola çıktık. KUZKA, bu ürünlerimizin analizlerinde bize destek verdiler. Bunları ortaya çıkartıp, ülkemizde marketlerimizde ve yurtdışındaki marketlerde Kastamonu'nun adını tanıtarak, sunmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Ekonomiye katkı sunan çalışmaların meyvelerini toplamaya başladık"

Ekonomiye katkı sunacak çalışmalarda her zaman rol alacaklarını belirten Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ise, "Görüyorum ki bunun meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladık. İlk etapta belediyenin ortak olduğu sadece Sarı Konak Kooperatifi vardı. Başka da çok fazla bir şeyimiz yoktu. Akabinde burasını hanımlara tahsis ettik. Bizden talepleri noktasında her türlü sıkıntılarında yanlarında olmaya gayret gösterdik. Bir diğeri de Hüma Hatun Konağı, orada da dokuma tezgahlarımız devreye girdi. Belediye olarak her üreticiye katkı sunmaya da hazırız. Kendirden ürettiklerini çeşitli ülkelere satan Hanönü'nde bir girişimcimiz var. Belediyemizin uygun bir yeri olmadığı için ona başka bir yer kiralaması için destek olacağımızı söyledik ve görüyorum ki orada da murat hasıl oldu. Bizde bu arada bunların internet portalı üzerinde satışını yapma noktasından epeyi yol kat ettik. Bir işletme kurduk, burada hem yöresel ürünlerimiz hem hanımların ürettikleri el işi, tırnak bağı ve ahşap ürünleri satılacak. Ahşap alanında el ele vereceğiz ve daha büyük işler yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Ilgaz'da kadın kooperatiflerin yaptığı yöresel ürünlerin satışı için imkan sağlayacağız"

Ilgaz Dağında Yurduntepe Kayak Merkezinde kadın kooperatiflerin yaptığı yöresel ürünlerin satışı için imkan sağlayacaklarını söyleyen Vali Avni Çakır, "Önümüzdeki süreçte çok güzel projelerimiz var. Sadece Kastamonu Sanat değil, Sarı Konak olsun, Tosya'daki, Hanönü'ndeki kooperatifler olsun tüm bölgedeki kadın kooperatiflerimize ihtiyaç duydukları hem mekanik hem sermaye hem de ürün pazarlama konusunda KUZKA ile bir çalışmamız var. Bunlar nihayete erdiğinde uzaktaki kitlelere erişebilirsek, başarılı oluruz. Bu sene Ilgaz Yurduntepe Merkezimizde başta sizin kooperatifiniz olmak üzere diğer kooperatiflerimize de ürün satışı için imkan sağlayacağız. Oraya da yıllık 150 bin ziyaretçinin girdiğini hesap edersek, bu yıl kışın sizin için daha hareketli olacağını umut ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından davetlilere İhsangazi ekşili pilavı ikram edildi.

Son dakika haber! Kastamonu'nun yöresel yemeklerinden ekşili pilav ve akdene çorbası, dünyaya tanıtılacak
Son dakika haber! Kastamonu'nun yöresel yemeklerinden ekşili pilav ve akdene çorbası, dünyaya tanıtılacak
Son dakika haber! Kastamonu'nun yöresel yemeklerinden ekşili pilav ve akdene çorbası, dünyaya tanıtılacak
Son dakika haber! Kastamonu'nun yöresel yemeklerinden ekşili pilav ve akdene çorbası, dünyaya tanıtılacak

Yemek Tarifi, Kastamonu, Türkiye, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Kastamonu'nun yöresel yemeklerinden ekşili pilav ve akdene çorbası, dünyaya tanıtılacak - Son Dakika Ekonomi


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