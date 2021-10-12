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TBMM Genel Kurulunda Vergi Usul Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda Vergi Usul Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı

12.10.2021 18:33
TBMM Genel Kurulunda Vergi Usul Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı

TBMM Genel Kurulunda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulunda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

Partisinin çiftçilerin sorunlarına ilişkin grup önerisi üzerine söz alan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Türkiye'de tarımsal girdi maliyetlerinin, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını ileri sürdü.

Çiftçilerin üretim yapabilmesi için en önemli girdi maddesinin gübre olduğunu belirten Yokuş, "Gübre fiyatlarındaki yüksek artış tarım ürünlerinin ekimini olumsuz etkilemektedir. Tarımda yaşanan girdi maliyetleri üreticinin borç yükünü de her geçen gün artırmaktadır. Türk çiftçisinin üretim kabiliyeti maalesef her geçen gün erimektedir. Gübrede son bir yıl içerisindeki artış oranları yüzde 100 ila yüzde 300 arasında değişiklik göstermiştir." diye konuştu.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan da küçük ve orta ölçekli çiftçilerin borçlarının kamu borcu hanesine yazılması ve desteklenmeleri gerektiğini söyledi.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel de AK Parti'nin yanlış Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve tarım politikaları uyguladığını, bunun sonucunda da çiftçinin her gün daha fazla borçlandığını iddia etti.

Çiftçinin, borcu borçla kapatmaya çalıştığını öne süren Gökçel, "Çiftçi borç ekiyor, haciz biçiyor. Biz 'Çiftçiyi ihya edelim, çiftçiye ürettirmezsek yiyecek ekmek bulamayız.' diye bas bas bağırdık. Bugün çiftçimiz artık toprağını ekmeyi bıraktı. 2002 yılında lideriniz 'Çiftçi sayısını azaltacağız.' dedi, bunu da başardınız." ifadesini kullandı.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ise AK Parti hükümetinin göreve geldiği ilk günden bugüne kadar çiftçilerin her zaman yanında olduğunu, bundan sonra da olmaya devam edeceğini söyledi.

Son 18 yılda üreticilere 311 milyar lira destek verildiğinin altını çizen Minsolmaz, "Sadece 2021 yılındaki destekler 24 milyar liraya çıkarılmıştır. Çiftçimizin desteklenmediği yönündeki iddialar doğru değildir. Çiftçimiz taban fiyatlardan memnundur." diye konuştu.

Görüşmeler sonrasında İYİ Parti'nin ve "kantinlerin sorunları" ile ilgili CHP'nin, "Ankara Tren Garı saldırısı"na ilişkin HDP'nin araştırma önergelerinin bugün görüşülmesine dair grup önerileri kabul edilmedi.

AK Parti'nin, gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Kabul edilen öneriye göre, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, gündemin birinci sırasına alındı. Teklif, "temel kanun" olarak 3 bölüm halinde görüşülecek. Bazı uluslararası anlaşmalar da gündemin ön sırasına çekildi.

TBMM Genel Kurulunda daha sonra Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Milletvekili, İYİ Parti, Vergi, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TBMM Genel Kurulunda Vergi Usul Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulunda Vergi Usul Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı - Son Dakika
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